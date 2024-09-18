فوز الوحدات الآسيوي يعيد الثقة للجماهير ويمهد لنتائج أفضل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- شكل الفوز الذي حققه الوحدات ليلة أول من أمس، على سباهان أصفهان الإيراني بهدفين لهدف، بدوري
أبطال آسيا 2، عودة ثقة الجماهير بالجهاز الفني واللاعبين، بعد فترة من تذبذب الأداء.
وأعاد الفوز الثقة للفريق الذي خسر مباراة
في بطولة الدرع على يد الحسين، وتعادل مع مغير السرحان ببطولة الدوري
من أصل 5 مواجهات لعبها الفريق محليا حتى اللحظة، من دون الثبات على مستوى فني واضح، ليأتي الفوز على متصدر الدوري الإيراني بمثابة الإنقاذ لمنظومة الوحدات بأكملها.
وقدم الوحدات واحدة من أفضل المباريات له منذ بداية الموسم على صعيد الانضباط التكتيكي، في ظل تألق عدد من اللاعبين أبرزهم مهند سمرين، الذي قام بدور كبير في اللقاء بفضل مهاراته وإرهاق الدفاعات الإيرانية، عدا عن صناعته للهدفين اللذين مهدا الطريق للفوز المهم.
وشهدت المباراة تألق المهاجم السنغالي أوسينو سيزار الذي تم اختياره أفضل لاعب في اللقاء من الاتحاد الآسيوي، حيث سجل الهدف الأول وقام بصناعة العديد من الفرص لزملائه، ليحظى بإشادة واسعة من قبل الجماهير دونا عن بقية اللاعبين الأجانب المتواجدين في صفوف "الأخضر" بالموسم الحالي.
وكان لتحرك الجهاز الفني بقيادة المدرب رأفت علي، وسحب ورقة المهاجم الكاميروني ألان أكونو الذي غابت خطورته على مرمى سباهان، والزج بالشاب إبراهيم صبرة، دورا كبيرا في تجيير النقاط الثلاث نظرا للخطورة التي شكلها على المنافس منذ دخوله، وزيارته للشباك بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، ليؤكد صبرة أنه من أفضل مهاجمي الكرة المحلية في الوقت الحالي.
واستطاع "الأخضر" أن يعود سريعا للقاء رغم تلقيه هدفا مبكرا بعد 9 دقائق من المباراة، بفضل هدوء المدرب على خط التماس، إلى جانب التزام اللاعبين بتعليماته الدفاعية والهجومية، واحترام المنافس بصورة معقولة رغم قوة عناصره وسيطرته على دوري بلاده بالفترات الماضية.
وكان لجماهير الوحدات دور كبير في تحقيق أول 3 نقاط مهمة له في مشواره الآسيوي، نظرا لتشجعيها المتواصل للفريق على مدار 90 دقيقة، وتحديدا بعد تلقي الفريق هدفا في الدقائق المبكرة من اللقاء، ومواصلة تحفيز اللاعبين بهدف تحقيق العلامة الكاملة.
وغابت جماهير الوحدات عن أغلب مباريات الفريق منذ الموسم الماضي، إلا أن حضور 5 آلاف مشجع في لقاء سباهان، كان عاملا أساسيا في تسجيل انطلاقة مثالية بثاني أهم البطولات القارية للأندية، ما جعل حضورها مطلوبا في بقية المباريات بالبطولة الآسيوية لمواصلة النتائج الإيجابية.
وخلال حديث المدرب رأفت علي بالمؤتمر الصحفي قبل وبعد اللقاء، شدد على ضرورة حضور الجماهير ومؤازرتها للاعبين، على اعتبار أنها اللاعب رقم 1 بالفريق، لتبثت مقولته بأن الفريق يتأثر إيجابيا في حال حضور الجماهير وتشجعيها للاعبين.
وأبدت جماهير الوحدات عقب الفوز، ثقتها بالفريق في الوصول لأبعد نقطة في البطولة الآسيوية، شريطة الاستمرار على الأداء نفسه والروح العالية التي تمتع بها الفريق في أول ظهور له، متأملا بأن تكون النسخة الحالية مغايرة عن المشاركات العديدة الماضية التي أبعدته عن منصات التتويج القارية.
ويشكل الفوز أيضا دافعا معنويا كبيرا للفريق قبل مهمته المحلية المقبلة، حيث سيواجه الفيصلي في قمة مباريات الجولة الخامسة بعد غد، ما جعل جماهير الفريق متعطشة لمواصلة الحضور في المدرجات بالمباريات المقبلة وتحديدا في "ديربي عمان" المنتظر.
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