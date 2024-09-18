Wednesday, 18 September 2024 10:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فوز الوحدات الآسيوي يعيد الثقة للجماهير ويمهد لنتائج أفضل

9/18/2024 3:18:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- شكل الفوز الذي حققه الوحدات ليلة أول من أمس، على سباهان أصفهان الإيراني بهدفين لهدف، بدوري أبطال آسيا 2، عودة ثقة الجماهير بالجهاز الفني واللاعبين، بعد فترة من تذبذب الأداء.
وأعاد الفوز الثقة للفريق الذي خسر مباراة في بطولة الدرع على يد الحسين، وتعادل مع مغير السرحان ببطولة الدوري من أصل 5 مواجهات لعبها الفريق محليا حتى اللحظة، من دون الثبات على مستوى فني واضح، ليأتي الفوز على متصدر الدوري الإيراني بمثابة الإنقاذ لمنظومة الوحدات بأكملها.
وقدم الوحدات واحدة من أفضل المباريات له منذ بداية الموسم على صعيد الانضباط التكتيكي، في ظل تألق عدد من اللاعبين أبرزهم مهند سمرين، الذي قام بدور كبير في اللقاء بفضل مهاراته وإرهاق الدفاعات الإيرانية، عدا عن صناعته للهدفين اللذين مهدا الطريق للفوز المهم.
وشهدت المباراة تألق المهاجم السنغالي أوسينو سيزار الذي تم اختياره أفضل لاعب في اللقاء من الاتحاد الآسيوي، حيث سجل الهدف الأول وقام بصناعة العديد من الفرص لزملائه، ليحظى بإشادة واسعة من قبل الجماهير دونا عن بقية اللاعبين الأجانب المتواجدين في صفوف "الأخضر" بالموسم الحالي.
وكان لتحرك الجهاز الفني بقيادة المدرب رأفت علي، وسحب ورقة المهاجم الكاميروني ألان أكونو الذي غابت خطورته على مرمى سباهان، والزج بالشاب إبراهيم صبرة، دورا كبيرا في تجيير النقاط الثلاث نظرا للخطورة التي شكلها على المنافس منذ دخوله، وزيارته للشباك بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، ليؤكد صبرة أنه من أفضل مهاجمي الكرة المحلية في الوقت الحالي.
واستطاع "الأخضر" أن يعود سريعا للقاء رغم تلقيه هدفا مبكرا بعد 9 دقائق من المباراة، بفضل هدوء المدرب على خط التماس، إلى جانب التزام اللاعبين بتعليماته الدفاعية والهجومية، واحترام المنافس بصورة معقولة رغم قوة عناصره وسيطرته على دوري بلاده بالفترات الماضية.
وكان لجماهير الوحدات دور كبير في تحقيق أول 3 نقاط مهمة له في مشواره الآسيوي، نظرا لتشجعيها المتواصل للفريق على مدار 90 دقيقة، وتحديدا بعد تلقي الفريق هدفا في الدقائق المبكرة من اللقاء، ومواصلة تحفيز اللاعبين بهدف تحقيق العلامة الكاملة.
وغابت جماهير الوحدات عن أغلب مباريات الفريق منذ الموسم الماضي، إلا أن حضور 5 آلاف مشجع في لقاء سباهان، كان عاملا أساسيا في تسجيل انطلاقة مثالية بثاني أهم البطولات القارية للأندية، ما جعل حضورها مطلوبا في بقية المباريات بالبطولة الآسيوية لمواصلة النتائج الإيجابية.
وخلال حديث المدرب رأفت علي بالمؤتمر الصحفي قبل وبعد اللقاء، شدد على ضرورة حضور الجماهير ومؤازرتها للاعبين، على اعتبار أنها اللاعب رقم 1 بالفريق، لتبثت مقولته بأن الفريق يتأثر إيجابيا في حال حضور الجماهير وتشجعيها للاعبين.
وأبدت جماهير الوحدات عقب الفوز، ثقتها بالفريق في الوصول لأبعد نقطة في البطولة الآسيوية، شريطة الاستمرار على الأداء نفسه والروح العالية التي تمتع بها الفريق في أول ظهور له، متأملا بأن تكون النسخة الحالية مغايرة عن المشاركات العديدة الماضية التي أبعدته عن منصات التتويج القارية.
ويشكل الفوز أيضا دافعا معنويا كبيرا للفريق قبل مهمته المحلية المقبلة، حيث سيواجه الفيصلي في قمة مباريات الجولة الخامسة بعد غد، ما جعل جماهير الفريق متعطشة لمواصلة الحضور في المدرجات بالمباريات المقبلة وتحديدا في "ديربي عمان" المنتظر.

MENAFN18092024000072011014ID1108689648

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث