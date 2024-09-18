منتخب التايكواندو للناشئين يعسكر في كوريا استعدادا لبطولة العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - يغادر وفد المنتخب الوطني للتايكواندو يوم 26 الحالي إلى كوريا الجنوبية، لإقامة معسكر تدريبي يسبق مشاركته في بطولة العالم للناشئين والناشئات التي ستقام في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في العاصمة الكورية سيؤول.
ويمثل المنتخب الوطني 18 لاعبا ولاعبة هم: زيد الحروب، ريان العجارمة، بلال الأزهري، أسيد نافع، عماد الجرس، فهد زهران، محمد ياسر العساف، محمود يوسف، جعفر الداود، آنا عبد القادر، رزان الرواشدة، ليان الرواشدة، زينب بصيلة، لانا الدباس، سدين حمزة، فادية خرفان، ميسر الدهامشة، وميار الزامل.
ويترأس وفد المنتخب عضو مجلس إدارة اتحاد التايكواندو إبراهيم أبو زيد، ويضم المدرب العام للمنتخبات الوطنية للناشئين والناشئات محمد العساف والمدربان أحمد الزامل وبراء حسامي، والمعالج لؤي مرايات والمعالجة تالا السيد، وإداري البعثة فراس أبو عامود. ويواصل المنتخب الوطني للناشئين والناشئات تدريباته في مركز الإعداد الأولمبي استعدادا لبطولة العالم، ويبحث لاعبو المنتخب على نقاط تصنيفية عالمية جديدة لإضافتها لرصيدهم من النقاط، تؤهلهم للوصول إلى أولمبياد الشباب 2026، وبالتالي إعداده للمشاركة في أولمبياد 2028.
ويركز اتحاد التايكواندو، على إعداد المنتخب الوطني للناشئين وتوفير البيئة المناسبة للاعبين، من خلال إقامة بطولات داخلية ومعسكرات تدريبية وخارجية تسبق المشاركة في بطولة العالم.
من جهة أخرى، اختتمت دورة الحكام المحلية الـ74 للمستجدين والانعاش والترقية بمشاركة 46 حكما وحكمة، ووزعت فعاليات الدورة على مركز إعداد المنتخبات الوطنية في جبل عمان، وصالة الأمير راشد بمدينة الحسين للشباب، وقام كل من: أمين السر والناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات ورئيس اللجنة الفنية تيسير أبو لبدة، ورئيس لجنة الحكام أيمن عداربة بتوزيع الشهادات على مستحقيها.
واشتملت الدورة التحكيمية على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، في تفسير وشرح قانون تحكيم القتال، وتفسير وشرح إشارات التحكيم وإدارة المباريات، وتم إعطاء شرح عن نظام التحكيم الإلكتروني والتنظيم وعملية المحاكاة لإدارة مباريات عملية.
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