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منتخب التايكواندو للناشئين يعسكر في كوريا استعدادا لبطولة العالم

9/18/2024 3:18:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - يغادر وفد المنتخب الوطني للتايكواندو يوم 26 الحالي إلى كوريا الجنوبية، لإقامة معسكر تدريبي يسبق مشاركته في بطولة العالم للناشئين والناشئات التي ستقام في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في العاصمة الكورية سيؤول.
ويمثل المنتخب الوطني 18 لاعبا ولاعبة هم: زيد الحروب، ريان العجارمة، بلال الأزهري، أسيد نافع، عماد الجرس، فهد زهران، محمد ياسر العساف، محمود يوسف، جعفر الداود، آنا عبد القادر، رزان الرواشدة، ليان الرواشدة، زينب بصيلة، لانا الدباس، سدين حمزة، فادية خرفان، ميسر الدهامشة، وميار الزامل.
ويترأس وفد المنتخب عضو مجلس إدارة اتحاد التايكواندو إبراهيم أبو زيد، ويضم المدرب العام للمنتخبات الوطنية للناشئين والناشئات محمد العساف والمدربان أحمد الزامل وبراء حسامي، والمعالج لؤي مرايات والمعالجة تالا السيد، وإداري البعثة فراس أبو عامود. ويواصل المنتخب الوطني للناشئين والناشئات تدريباته في مركز الإعداد الأولمبي استعدادا لبطولة العالم، ويبحث لاعبو المنتخب على نقاط تصنيفية عالمية جديدة لإضافتها لرصيدهم من النقاط، تؤهلهم للوصول إلى أولمبياد الشباب 2026، وبالتالي إعداده للمشاركة في أولمبياد 2028.
ويركز اتحاد التايكواندو، على إعداد المنتخب الوطني للناشئين وتوفير البيئة المناسبة للاعبين، من خلال إقامة بطولات داخلية ومعسكرات تدريبية وخارجية تسبق المشاركة في بطولة العالم.
من جهة أخرى، اختتمت دورة الحكام المحلية الـ74 للمستجدين والانعاش والترقية بمشاركة 46 حكما وحكمة، ووزعت فعاليات الدورة على مركز إعداد المنتخبات الوطنية في جبل عمان، وصالة الأمير راشد بمدينة الحسين للشباب، وقام كل من: أمين السر والناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات ورئيس اللجنة الفنية تيسير أبو لبدة، ورئيس لجنة الحكام أيمن عداربة بتوزيع الشهادات على مستحقيها.
واشتملت الدورة التحكيمية على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، في تفسير وشرح قانون تحكيم القتال، وتفسير وشرح إشارات التحكيم وإدارة المباريات، وتم إعطاء شرح عن نظام التحكيم الإلكتروني والتنظيم وعملية المحاكاة لإدارة مباريات عملية.

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