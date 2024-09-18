الأجسام يختار منتخب رجال اللياقة البدنية لبطولة العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- اختار اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، عناصر منتخب
الرجال المشاركة في بطولة العالم "Fitness challenge" التي تبدأ في إسبانيا نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وذلك على ضوء نتائج التصفية التي أقيمت في نادي (962) مؤخرا، بمشاركة نخبة من أبطال تحديات اللياقة البدنية.
وقال عضو اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أحمد الحروب: "شهدت تصفية اختيار عناصر المنتخب الوطني، مشاركة واسعة من اللاعبن الباحثين عن تمثيل المنتخب الوطني في بطولة العالم التي تقام في إسبانيا، وهم الأبطال المعروفون بمستوياتهم ونتائجهم في هذه التحديات، ووضعنا رقما تأهيليا يتفق مع الرقم الدولي فوق 250 نقطة (مجموع النقاط في تحديات اللياقة البدنية الستة التي هدفها الاختبار)".
وأضاف: "تم اختيار 7 لاعبين لتمثيل منتخب الرجال في بطولة العالم بحسب نتائجهم في هذه التصفية، كلا من الأول محمد الكردي بمجموع (289) نقطة، الثاني أدهم الصقور بمجموع (285) نقطة، الثالث محمد الحموي (276) نقطة، الرابع مهند القيسي (275) نقطة، الخامس زهير القيسي (269) نقطة، السادس أحمد النسور ( 259) نقطة، والسابع عبدالرحمن عاقلة (251) نقطة".
وحول موعد اختيار عناصر منتخب الإناث، أجاب الحروب: "ارتأى مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة مأمون كلمات، إقامة تصفية خاصة لاختيار عناصر منتخب الإناث، والمتوقع أن تقام خلال فترة وجيزة، حيث تم توجيه الدعوة وسنختار اليوم الذي يناسب جميع اللاعبات، لضمان مشاركة واسعة واختيار أفضل العناصر، في ظل ارتفاع نسبة الإناث اللواتي يمارسن تحديات اللياقة البدنية ويتمتعن بمستويات احترافية ويملكن رصيد طويل من الانجازات والخبرة ما يصب في مصلحة المنتخب الوطني للإناث".
من جانبه، أكد اللاعب محمد الكردي عن فخره وسعادته بتمثيل منتخب الوطن من جديد، مشيرا أن تصفية الاختيار حفلت بمستويات مميزة من الأبطال، وتغلفت جولاتها الـ 6 بالقوة التنافسية والندية، مثنيا على اهتمام ودعم اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية، لافتا إلى اتساع رقعة الأندية المهتمة بتحديات اللياقة البدنية، وارتفاع عدد اللاعبين واللاعبات بمستويات مذهلة، وأكدت منتخباتها الوطنية حضورها العربي والقاري والدولي في فترة وجيزة من اعتمادها الرسمي، مشددا أنه يتطلع وزملاؤه وزميلاته بالمنتخب الوطني إلى إنجازات نوعية جديدة في البطولة العالمية.
ويذكر أن منتخب تحدي اللياقة البدنية حمل كأس بطل أبطال العالم، في النسخة الماضية التي أقيمت في إسبانيا أيضا، بعد أن جمع 2237 نقطة، متقدما على رومانيا التي حلت ثانية برصيد 2236 نقطة، وإسبانيا الثالثة برصيد 2047 نقطة، وإيران الرابعة برصيد 1047 نقطة، في سباق حفل بالتنافس والندية. وتقلد ابطاله 8 ميداليات بالمتسوى الذهبي، موزعة بين 1 ذهب و4 فضة و3 برونز، و4 ميداليات بالمستوى الفضي موزعة بين 3 فضة وبرونزية واحدة.
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