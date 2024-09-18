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الأجسام يختار منتخب رجال اللياقة البدنية لبطولة العالم

9/18/2024 3:18:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- اختار اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، عناصر منتخب الرجال المشاركة في بطولة العالم "Fitness challenge" التي تبدأ في إسبانيا نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وذلك على ضوء نتائج التصفية التي أقيمت في نادي (962) مؤخرا، بمشاركة نخبة من أبطال تحديات اللياقة البدنية.
وقال عضو اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أحمد الحروب: "شهدت تصفية اختيار عناصر المنتخب الوطني، مشاركة واسعة من اللاعبن الباحثين عن تمثيل المنتخب الوطني في بطولة العالم التي تقام في إسبانيا، وهم الأبطال المعروفون بمستوياتهم ونتائجهم في هذه التحديات، ووضعنا رقما تأهيليا يتفق مع الرقم الدولي فوق 250 نقطة (مجموع النقاط في تحديات اللياقة البدنية الستة التي هدفها الاختبار)".
وأضاف: "تم اختيار 7 لاعبين لتمثيل منتخب الرجال في بطولة العالم بحسب نتائجهم في هذه التصفية، كلا من الأول محمد الكردي بمجموع (289) نقطة، الثاني أدهم الصقور بمجموع (285) نقطة، الثالث محمد الحموي (276) نقطة، الرابع مهند القيسي (275) نقطة، الخامس زهير القيسي (269) نقطة، السادس أحمد النسور ( 259) نقطة، والسابع عبدالرحمن عاقلة (251) نقطة".
وحول موعد اختيار عناصر منتخب الإناث، أجاب الحروب: "ارتأى مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة مأمون كلمات، إقامة تصفية خاصة لاختيار عناصر منتخب الإناث، والمتوقع أن تقام خلال فترة وجيزة، حيث تم توجيه الدعوة وسنختار اليوم الذي يناسب جميع اللاعبات، لضمان مشاركة واسعة واختيار أفضل العناصر، في ظل ارتفاع نسبة الإناث اللواتي يمارسن تحديات اللياقة البدنية ويتمتعن بمستويات احترافية ويملكن رصيد طويل من الانجازات والخبرة ما يصب في مصلحة المنتخب الوطني للإناث".
من جانبه، أكد اللاعب محمد الكردي عن فخره وسعادته بتمثيل منتخب الوطن من جديد، مشيرا أن تصفية الاختيار حفلت بمستويات مميزة من الأبطال، وتغلفت جولاتها الـ 6 بالقوة التنافسية والندية، مثنيا على اهتمام ودعم اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية، لافتا إلى اتساع رقعة الأندية المهتمة بتحديات اللياقة البدنية، وارتفاع عدد اللاعبين واللاعبات بمستويات مذهلة، وأكدت منتخباتها الوطنية حضورها العربي والقاري والدولي في فترة وجيزة من اعتمادها الرسمي، مشددا أنه يتطلع وزملاؤه وزميلاته بالمنتخب الوطني إلى إنجازات نوعية جديدة في البطولة العالمية.
ويذكر أن منتخب تحدي اللياقة البدنية حمل كأس بطل أبطال العالم، في النسخة الماضية التي أقيمت في إسبانيا أيضا، بعد أن جمع 2237 نقطة، متقدما على رومانيا التي حلت ثانية برصيد 2236 نقطة، وإسبانيا الثالثة برصيد 2047 نقطة، وإيران الرابعة برصيد 1047 نقطة، في سباق حفل بالتنافس والندية. وتقلد ابطاله 8 ميداليات بالمتسوى الذهبي، موزعة بين 1 ذهب و4 فضة و3 برونز، و4 ميداليات بالمستوى الفضي موزعة بين 3 فضة وبرونزية واحدة.

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