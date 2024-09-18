الدراسة والدعم المالي.. تحديان يواجهان رحلة إعداد شباب السلة إلى مونديال سويسرا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – تصطدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب بكرة السلة في نهائيات بطولة كأس العالم للفئة تحت 18 عاما، والتي تقام في مدينة لوزان السويسرية بالفترة من 28 حزيران (يونيو) إلى 6 تموز (يوليو) من العام المقبل، بالعديد من التحديات.
ونجح "الصقور" بالتأهل إلى كأس العالم للشباب للمرة الثانية في تاريخهم بعد التأهل إلى مونديال اليونان 1995، وذلك في أعقاب حلولهم بالمركز الرابع في بطولة آسيا، التي استضافتها العاصمة عمان مؤخرا، وحمل لقبها المنتخب الأسترالي.
ويشارك في النسخة السابعة عشرة من بطولة العالم 16 منتخبا: الولايات المتحدة، صربيا، الأردن، فرنسا، كندا، الأرجنتين، أستراليا، الصين، ألمانيا، مالي، سلوفينيا، الكاميرون، جمهورية الدومينيكان نيوزيلندا، سويسرا والكيان الصهيوني، بانتظار تحديد موعد سحب القرعة.
وكشفت مدينة لوزان وشركة تيسو، الشريك العالمي الرسمي وحارس الوقت للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، عن ساعة العد التنازلي من Tissot في محطة قطار لوزان، والتي تتضمن عروضا ترحيبية بأفضل المواهب الشابة في العالم.
وينتظر أن يواجه الجهاز الفني الحالي للمنتخب الوطني بقيادة وسام الصوص ومساعديه هيثم طليب وزيد عباس، جملة من التحديات خلال فترة التحضير والإعداد، والمتمثلة في صعوبة تجميع اللاعبين كافة خلال فترات زمنية موحدة، وذلك نظرا لارتباط غالبية اللاعبين في مقاعد الدراسة محليا وخارجيا بأنظمة تعليم مختلفة، إلى جانب الكلفة المالية الباهظة المتوقعة لإعداد وتحضير "الصقور".
ويقول المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص في حديثه لـ"الغد": "التحدي الأكبر لنا خلال فترة الإعداد يتمثل بكيفية تجميع اللاعبين، لارتباطهم مع جامعاتهم ومدارسهم في الأردن وإسبانيا وأميركا وكندا، لكننا نعمل على صياغة خطة عمل لضمان تجميع اللاعبين في أوقات ملائمة خلال فترات العطل".
وأضاف: "نمتلك خطة أخرى تتمثل في التواصل مع مدربي اللاعبين في المدارس والجامعات والأندية، لتخصيص جدول إعداد بدني ومهاري لكل لاعب"، معربا عن تمنياته أن يجد المقترح تعاونا من مدربيهم للحصول على النتائج المطلوبة.
واستطرد: "لا يمكن تقبل فكرة تجميع الفريق قبل 18 يوما من انطلاقة بطولة كأس العالم والمطالبة بالظهور بشكل لائق، أمام نخبة منتخبات العالم، نحتاج إلى تراكم خبرات اللاعبين"، حيث ساهمت المباريات الإعدادية التي خاضها "الصقور" في بطولتي العرب وغرب آسيا قبل الاستحقاق الآسيوي، في إكساب اللاعبين خبرات الظهور بالأوقات الحاسمة وتحديدا في مباراتي قطر وكوريا الجنوبية، وانتزاع بطاقة التأهل لمونديال الشباب بعيدا عن الانتصارات الزائفة.
ولم يخف المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص حاجة المنتخب الوطني إلى تأمين 20 مباراة دولية على أعلى مستوى خلال مرحلة التحضير، للوصول إلى المستوى المطلوب، ما يؤكد أن تنفيذ خطة الإعداد يحتاج إلى دعم كبير من شركات القطاعين الحكومي والخاص، لرفع علم الأردن خفاقا.
وأشار: "نحن طموحون، ونحرص على رفع مستوى النضوج في تفكير اللاعبين وغرس عقلية الانتصار في أذهانهم"، معربا عن شكره للدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة المؤقتة للفريق وثقتها بوجوده على رأس الجهاز الفني، ومثمنا العمل الدؤوب لجهازه التدريبي المعاون وصبر أهالي اللاعبين والجماهير الأردنية الوفية والإعلام الوطني.
وكان أمين السر العام للجنة المؤقتة، م. نبيل أبو عطا، أكد في تصريحات سابقة لـ"الغد"، أن الاتحاد المقبل، بات مطالبا بتوفير الدعم المالي والمتابعة الحثيثة لتنفيذ خطة إعداد منتخب الشباب، في ظل وجود كادر فني وإداري واكب أمثل مراحل التخطيط لمشاركة منتخب الرجال في كأس العالم 2023.
ويحمل المنتخب الأميركي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب بطولة العالم التي انطلقت العام 1979، برصيد 8 ألقاب، يليه المنتخب الإسباني بلقبين آخرها بالنسخة الأخيرة العام الماضي في هنجاريا، مقابل لقب وحيد لمنتخبات، كندا، ليتوانيا، صربيا، أستراليا، اليونان ويوغوسلافيا.
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