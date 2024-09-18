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الدراسة والدعم المالي.. تحديان يواجهان رحلة إعداد شباب السلة إلى مونديال سويسرا

9/18/2024 3:18:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تصطدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب بكرة السلة في نهائيات بطولة كأس العالم للفئة تحت 18 عاما، والتي تقام في مدينة لوزان السويسرية بالفترة من 28 حزيران (يونيو) إلى 6 تموز (يوليو) من العام المقبل، بالعديد من التحديات.
ونجح "الصقور" بالتأهل إلى كأس العالم للشباب للمرة الثانية في تاريخهم بعد التأهل إلى مونديال اليونان 1995، وذلك في أعقاب حلولهم بالمركز الرابع في بطولة آسيا، التي استضافتها العاصمة عمان مؤخرا، وحمل لقبها المنتخب الأسترالي.
ويشارك في النسخة السابعة عشرة من بطولة العالم 16 منتخبا: الولايات المتحدة، صربيا، الأردن، فرنسا، كندا، الأرجنتين، أستراليا، الصين، ألمانيا، مالي، سلوفينيا، الكاميرون، جمهورية الدومينيكان نيوزيلندا، سويسرا والكيان الصهيوني، بانتظار تحديد موعد سحب القرعة.
وكشفت مدينة لوزان وشركة تيسو، الشريك العالمي الرسمي وحارس الوقت للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، عن ساعة العد التنازلي من Tissot في محطة قطار لوزان، والتي تتضمن عروضا ترحيبية بأفضل المواهب الشابة في العالم.
وينتظر أن يواجه الجهاز الفني الحالي للمنتخب الوطني بقيادة وسام الصوص ومساعديه هيثم طليب وزيد عباس، جملة من التحديات خلال فترة التحضير والإعداد، والمتمثلة في صعوبة تجميع اللاعبين كافة خلال فترات زمنية موحدة، وذلك نظرا لارتباط غالبية اللاعبين في مقاعد الدراسة محليا وخارجيا بأنظمة تعليم مختلفة، إلى جانب الكلفة المالية الباهظة المتوقعة لإعداد وتحضير "الصقور".
ويقول المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص في حديثه لـ"الغد": "التحدي الأكبر لنا خلال فترة الإعداد يتمثل بكيفية تجميع اللاعبين، لارتباطهم مع جامعاتهم ومدارسهم في الأردن وإسبانيا وأميركا وكندا، لكننا نعمل على صياغة خطة عمل لضمان تجميع اللاعبين في أوقات ملائمة خلال فترات العطل".
وأضاف: "نمتلك خطة أخرى تتمثل في التواصل مع مدربي اللاعبين في المدارس والجامعات والأندية، لتخصيص جدول إعداد بدني ومهاري لكل لاعب"، معربا عن تمنياته أن يجد المقترح تعاونا من مدربيهم للحصول على النتائج المطلوبة.
واستطرد: "لا يمكن تقبل فكرة تجميع الفريق قبل 18 يوما من انطلاقة بطولة كأس العالم والمطالبة بالظهور بشكل لائق، أمام نخبة منتخبات العالم، نحتاج إلى تراكم خبرات اللاعبين"، حيث ساهمت المباريات الإعدادية التي خاضها "الصقور" في بطولتي العرب وغرب آسيا قبل الاستحقاق الآسيوي، في إكساب اللاعبين خبرات الظهور بالأوقات الحاسمة وتحديدا في مباراتي قطر وكوريا الجنوبية، وانتزاع بطاقة التأهل لمونديال الشباب بعيدا عن الانتصارات الزائفة.
ولم يخف المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص حاجة المنتخب الوطني إلى تأمين 20 مباراة دولية على أعلى مستوى خلال مرحلة التحضير، للوصول إلى المستوى المطلوب، ما يؤكد أن تنفيذ خطة الإعداد يحتاج إلى دعم كبير من شركات القطاعين الحكومي والخاص، لرفع علم الأردن خفاقا.
وأشار: "نحن طموحون، ونحرص على رفع مستوى النضوج في تفكير اللاعبين وغرس عقلية الانتصار في أذهانهم"، معربا عن شكره للدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة المؤقتة للفريق وثقتها بوجوده على رأس الجهاز الفني، ومثمنا العمل الدؤوب لجهازه التدريبي المعاون وصبر أهالي اللاعبين والجماهير الأردنية الوفية والإعلام الوطني.
وكان أمين السر العام للجنة المؤقتة، م. نبيل أبو عطا، أكد في تصريحات سابقة لـ"الغد"، أن الاتحاد المقبل، بات مطالبا بتوفير الدعم المالي والمتابعة الحثيثة لتنفيذ خطة إعداد منتخب الشباب، في ظل وجود كادر فني وإداري واكب أمثل مراحل التخطيط لمشاركة منتخب الرجال في كأس العالم 2023.
ويحمل المنتخب الأميركي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب بطولة العالم التي انطلقت العام 1979، برصيد 8 ألقاب، يليه المنتخب الإسباني بلقبين آخرها بالنسخة الأخيرة العام الماضي في هنجاريا، مقابل لقب وحيد لمنتخبات، كندا، ليتوانيا، صربيا، أستراليا، اليونان ويوغوسلافيا.

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