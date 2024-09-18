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تحذير من استخدام ورق الألومنيوم في طهي الطعام

9/18/2024 3:18:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذرت خبيرة التغذية الألمانية دانييلا كريل من استخدام ورق، أو صواني الألومنيوم في طهي الطعام، أو شواء السمك، أو اللحم لخطره على الصحة.
وأوضحت كريل أن ملامسة المكونات الحمضية أو المالحة يمكن أن تسرب أيونات الألومنيوم إلى الطعام، ثم إلى الجسم.

لماذا عليك التوقف عن استخدام ورق الألمونيوم في حفظ الطعام؟


ضرر للكلى
وأضافت أن المستويات العالية من الألومنيوم في الجسم ضارة بالصحة، حيث تُلحق ضرراً بالكلى والعظام وتُخل بالتوازن الهرموني، وترفع خطر الإصابة بالسرطان.

وبغض النظر عن الشواء، يجب تقليل استخدام ورق الألومنيوم في المطبخ إلى الحد الأدنى، فهو غير مناسب لتغطية أو تغليف الليمون، وشرائح التفاح، والطماطم، والمخللات، والأطعمة المالحة مثل النقانق والأسماك، والجبن. ويعتبر ورق التغليف أفضل من حيث الصحة، كما يمكن استخدام حاويات مصنوعة من البلاستيك أو البورسلين أو الزجاج. وكالات

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