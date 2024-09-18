تحذير من استخدام ورق الألومنيوم في طهي الطعام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذرت خبيرة التغذية الألمانية دانييلا كريل من استخدام ورق، أو صواني الألومنيوم في طهي الطعام، أو شواء السمك، أو اللحم لخطره على الصحة.
وأوضحت كريل أن ملامسة المكونات الحمضية أو المالحة يمكن أن تسرب أيونات الألومنيوم إلى الطعام، ثم إلى الجسم.
لماذا عليك التوقف عن استخدام ورق الألمونيوم في حفظ الطعام؟
ضرر للكلى
وأضافت أن المستويات العالية من الألومنيوم في الجسم ضارة بالصحة، حيث تُلحق ضرراً بالكلى والعظام وتُخل بالتوازن الهرموني، وترفع خطر الإصابة بالسرطان.
وبغض النظر عن الشواء، يجب تقليل استخدام ورق الألومنيوم في المطبخ إلى الحد الأدنى، فهو غير مناسب لتغطية أو تغليف الليمون، وشرائح التفاح، والطماطم، والمخللات، والأطعمة المالحة مثل النقانق والأسماك، والجبن. ويعتبر ورق التغليف أفضل من حيث الصحة، كما يمكن استخدام حاويات مصنوعة من البلاستيك أو البورسلين أو الزجاج. وكالات
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