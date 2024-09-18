أول هاتف ثلاثي الطي في العالم وينافس آيفون 16.. هواوي“Mate XT”

MENAFN - Alghad Newspaper)وقد تمت مقارنة هذا الهاتف المختلف بايفون 16، الذي تم إصداره في فترة متقاربة مع الفترة التي تم فيها تحديد موعد إصدار هاتف هواوي الجديد.

ولأنه دائما ما يكون هناك منافسة بين الشركات الكبرى، فإن خصائص هاتف هواوي "Mate XT" أصبحت محط اهتمام كثيرين، الشيء الذي ترجم في نسب الطلب الكبيرة على الهاتف، حتى قبل صدوره بشكل رسمي.



هواوي "Mate XT".. أول هاتف ثلاثي الطي في العالم









يعد هاتف "Huawei Mate XT" تطورًا جذريًا في عالم الهواتف القابلة للطي، فبإمكانه الطي ثلاث مرات ليصل حجم الشاشة عند فتحها بالكامل إلى 10.2 بوصة، مما يجعله الأكبر والأكثر نحافة في فئته، إذ يبلغ سمكه 3.6 ميليمتر فقط عند الفتح.



هذا الابتكار يمنح المستخدمين تجربة استخدام شاملة لم تكن متاحة من قبل في الهواتف القابلة للطي، حيث يمكن التبديل بين شاشة واحدة أو مزدوجة أو ثلاثية، ما يمنح مرونة أكبر في الاستخدام.



هذه المميزات جعل الهاتف الجديد من هواوي يتم مقارنته بأيفون 16، الذي يركز على المحافظة على تصميمه التقليدي المتين مع إدخال تحسينات على الأداء والكاميرا.





وعلى الرغم من أنه لا يقدم خاصية الطي التي تقدمها هواوي، إلا أنه يواصل تحسين تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع المعزز.



المواصفات التقنية لهاتف هواوي الجديد









يحتوي هاتف هواوي "Mate XT" على شريحة Kirin الجديدة من تطوير هواوي، والتي يُشاع أنها 9010، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت وبطارية بسعة 5600 مللي أمبير في الساعة.



وبينما تبدو هذه السعة متواضعة مقارنة بحجم الشاشة الكبير، إلا أن هواوي تؤكد أن عمر البطارية سيكون كافيًا للاستخدام اليومي بفضل تقنيات توفير الطاقة الجديدة.



من جهته، يركز "iPhone 16" على تقديم أداء أسرع بفضل شريحة A17 Bionic، التي تعد واحدة من أقوى الشرائح في العالم، وتتيح سرعة كبيرة في معالجة البيانات والمهام المختلفة.



كما أن أيفون 16 يتمتع بنظام iOS 18 الجديد الذي يقدم تحسينات في الذكاء الاصطناعي وإدارة التطبيقات.



الكاميرات: تطور مذهل لكلا الهاتفين

تعتبر الكاميرا عنصرًا أساسيًا في المنافسة بين الهواتف الذكية، وهنا يتفوق هاتف "Mate XT" بفضل كاميرته الرئيسية التي تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة متغيرة بين f/1.4 وf/4، بالإضافة إلى كاميرا Periscope قادرة على تكبير بصري يصل إلى 5.5x.



يُعد هذا التطور في الكاميرا من أبرز التحسينات التي تقدمها هواوي، إذ يجمع بين الدقة العالية والقدرة على التصوير في ظروف إضاءة مختلفة.





أما "iPhone 16′′، فيواصل تحسين الكاميرا التي لطالما كانت عنصر تميز لدى آبل، و الكاميرا الثلاثية تأتي بدقة عالية وتحسينات في التصوير الليلي وتسجيل الفيديو بدقة 4K.



كما أضافت آبل في الهاتف الجديد تقنية التصوير بالحركة البطيئة والتي تلقى رواجًا كبيرًا بين المستخدمين.



سعر هاتف هواوي "Mate XT" مقارنة بالأيفون

رغم أن الابتكارات التقنية في هاتف "Mate XT" مذهلة، إلا أن سعره المرتفع يثير تساؤلات حول مدى استحقاقه.



يبدأ سعر الهاتف من 2800 دولار أمريكي وقد يصل إلى 3370 دولارًا، مما يجعله واحدًا من أغلى الهواتف الذكية في السوق.



هذا السعر يفوق بثلاثة أضعاف ونصف سعر "iPhone 16" الذي يتراوح بين 1000 و1200 دولار أمريكي، ما يضع المستخدمين في مواجهة قرار صعب: هل يستحق هاتف هواوي هذا الاستثمار؟



من ناحية أخرى، قد يكون "iPhone 16" خيارًا أكثر اقتصادية مع ضمان تجربة مستخدم متكاملة بفضل تحسينات الأداء والكاميرا والبرامج.





الشعبية والطلب على الهواتف

يبدو أن سوق الهواتف القابلة للطي بدأ يلقى قبولًا واسعًا في الصين، حيث أعلنت هواوي أن أكثر من 3.5 مليون شخص حجزوا هاتف "Mate XT" قبل طرحه في الأسواق، مع توقعات بنفاد الكميات المتاحة بشكل سريع.



هذا الطلب الكبير يعكس الاهتمام المتزايد بالتقنيات القابلة للطي، ويشير إلى تحول في تفضيلات المستهلكين.



في المقابل، يظل "iPhone 16" يحافظ على شعبيته الواسعة بفضل قاعدة مستخدميه الكبيرة والمخلصين لعلامة آبل.



يُتوقع أن تستمر آبل في بيع ملايين الوحدات من هاتفها الجديد بفضل التحسينات المميزة والتحديثات التي يقدمها. (عربي بوست)

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