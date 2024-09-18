أول هاتف ثلاثي الطي في العالم وينافس آيفون 16.. هواوي“Mate XT”

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يُعتبر هاتف هواوي الجديد "Mate XT" قفزة تكنولوجية لافتة في عالم الهواتف النقالة، وذلك بفضل ابتكاراته الفريدة، خصوصًا أنه أول هاتف ثلاثي الطي في العالم.
وقد تمت مقارنة هذا الهاتف المختلف بايفون 16، الذي تم إصداره في فترة متقاربة مع الفترة التي تم فيها تحديد موعد إصدار هاتف هواوي الجديد.
ولأنه دائما ما يكون هناك منافسة بين الشركات الكبرى، فإن خصائص هاتف هواوي "Mate XT" أصبحت محط اهتمام كثيرين، الشيء الذي ترجم في نسب الطلب الكبيرة على الهاتف، حتى قبل صدوره بشكل رسمي.
هواوي "Mate XT".. أول هاتف ثلاثي الطي في العالم
يعد هاتف "Huawei Mate XT" تطورًا جذريًا في عالم الهواتف القابلة للطي، فبإمكانه الطي ثلاث مرات ليصل حجم الشاشة عند فتحها بالكامل إلى 10.2 بوصة، مما يجعله الأكبر والأكثر نحافة في فئته، إذ يبلغ سمكه 3.6 ميليمتر فقط عند الفتح.
هذا الابتكار يمنح المستخدمين تجربة استخدام شاملة لم تكن متاحة من قبل في الهواتف القابلة للطي، حيث يمكن التبديل بين شاشة واحدة أو مزدوجة أو ثلاثية، ما يمنح مرونة أكبر في الاستخدام.
هذه المميزات جعل الهاتف الجديد من هواوي يتم مقارنته بأيفون 16، الذي يركز على المحافظة على تصميمه التقليدي المتين مع إدخال تحسينات على الأداء والكاميرا.
وعلى الرغم من أنه لا يقدم خاصية الطي التي تقدمها هواوي، إلا أنه يواصل تحسين تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع المعزز.
المواصفات التقنية لهاتف هواوي الجديد
يحتوي هاتف هواوي "Mate XT" على شريحة Kirin الجديدة من تطوير هواوي، والتي يُشاع أنها 9010، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت وبطارية بسعة 5600 مللي أمبير في الساعة.
وبينما تبدو هذه السعة متواضعة مقارنة بحجم الشاشة الكبير، إلا أن هواوي تؤكد أن عمر البطارية سيكون كافيًا للاستخدام اليومي بفضل تقنيات توفير الطاقة الجديدة.
من جهته، يركز "iPhone 16" على تقديم أداء أسرع بفضل شريحة A17 Bionic، التي تعد واحدة من أقوى الشرائح في العالم، وتتيح سرعة كبيرة في معالجة البيانات والمهام المختلفة.
كما أن أيفون 16 يتمتع بنظام iOS 18 الجديد الذي يقدم تحسينات في الذكاء الاصطناعي وإدارة التطبيقات.
الكاميرات: تطور مذهل لكلا الهاتفين
تعتبر الكاميرا عنصرًا أساسيًا في المنافسة بين الهواتف الذكية، وهنا يتفوق هاتف "Mate XT" بفضل كاميرته الرئيسية التي تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة متغيرة بين f/1.4 وf/4، بالإضافة إلى كاميرا Periscope قادرة على تكبير بصري يصل إلى 5.5x.
يُعد هذا التطور في الكاميرا من أبرز التحسينات التي تقدمها هواوي، إذ يجمع بين الدقة العالية والقدرة على التصوير في ظروف إضاءة مختلفة.
أما "iPhone 16′′، فيواصل تحسين الكاميرا التي لطالما كانت عنصر تميز لدى آبل، و الكاميرا الثلاثية تأتي بدقة عالية وتحسينات في التصوير الليلي وتسجيل الفيديو بدقة 4K.
كما أضافت آبل في الهاتف الجديد تقنية التصوير بالحركة البطيئة والتي تلقى رواجًا كبيرًا بين المستخدمين.
سعر هاتف هواوي "Mate XT" مقارنة بالأيفون
رغم أن الابتكارات التقنية في هاتف "Mate XT" مذهلة، إلا أن سعره المرتفع يثير تساؤلات حول مدى استحقاقه.
يبدأ سعر الهاتف من 2800 دولار أمريكي وقد يصل إلى 3370 دولارًا، مما يجعله واحدًا من أغلى الهواتف الذكية في السوق.
هذا السعر يفوق بثلاثة أضعاف ونصف سعر "iPhone 16" الذي يتراوح بين 1000 و1200 دولار أمريكي، ما يضع المستخدمين في مواجهة قرار صعب: هل يستحق هاتف هواوي هذا الاستثمار؟
من ناحية أخرى، قد يكون "iPhone 16" خيارًا أكثر اقتصادية مع ضمان تجربة مستخدم متكاملة بفضل تحسينات الأداء والكاميرا والبرامج.
الشعبية والطلب على الهواتف
يبدو أن سوق الهواتف القابلة للطي بدأ يلقى قبولًا واسعًا في الصين، حيث أعلنت هواوي أن أكثر من 3.5 مليون شخص حجزوا هاتف "Mate XT" قبل طرحه في الأسواق، مع توقعات بنفاد الكميات المتاحة بشكل سريع.
هذا الطلب الكبير يعكس الاهتمام المتزايد بالتقنيات القابلة للطي، ويشير إلى تحول في تفضيلات المستهلكين.
في المقابل، يظل "iPhone 16" يحافظ على شعبيته الواسعة بفضل قاعدة مستخدميه الكبيرة والمخلصين لعلامة آبل.
يُتوقع أن تستمر آبل في بيع ملايين الوحدات من هاتفها الجديد بفضل التحسينات المميزة والتحديثات التي يقدمها. (عربي بوست)
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