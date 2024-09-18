إجراءات جديدة لحماية المراهقين على إنستغرام



التحديث الجديد جاء بعد نحو ثلاث سنوات من نشر ((أوراق فيسبوك))، التي سلطت الضوء على المخاطر التي تواجه المستخدمين الشباب على المنصة.

كما تهدف الشركة إلى تشجيع المراهقين على تبني الإشراف الأبوي من خلال التطبيق، فبدءاً من هذا التحديث، سيتعين على المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً الحصول على موافقة الوالدين لإجراء أي تغييرات في إعدادات الحساب، بينما يمكن للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً تعديل الإعدادات يدوياً.



تعتمد هذه الإعدادات على أكثر من 30 أداة للرفاهية والإشراف الأبوي أطلقتها شركة ميتا، مثل تذكيرات ((خذ استراحة)) وتقييد المحتوى غير المناسب للعمر، رغم ذلك، واجهت الشركة انتقادات مستمرة لاعتمادها بشكل كبير على الآباء والمراهقين أنفسهم لضمان السلامة، حيث يعتمد الإشراف الأبوي على إبلاغ المراهقين آباءهم باستخدامهم التطبيق.



تعرضت ميتا لضغوط متزايدة لحماية المراهقين بعد أن شهد الموظف السابق أرتورو بيجار أمام مجلس الشيوخ بأن كبار المسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم مارك زوكربيرغ، تجاهلوا التحذيرات بشأن تأثيرات المنصة السلبية على المراهقين، وزعمت وثائق المحكمة أن زوكربيرغ أعاق مراراً مبادرات لرعاية المراهقين، وأن الشركة رفضت إغلاق حسابات الأطفال دون سن 13 عاماً، ما أتاح للمفترسين استهدافهم.



من جانبها، أكدت ميتا أن التغييرات الأخيرة تستهدف معالجة مخاوف الآباء بشأن التواصل والمحتوى الذي يتعرض له أبناؤهم، وكذلك مدى استغلال وقتهم على المنصة.



وبموجب التحديثات، ستصبح حسابات جميع المستخدمين تحت سن 18 عاماً، سواء الجديدة أو الحالية، تلقائياً خاصة، مع تقييد المراسلات، سيتمكن المراهقون من تلقي الرسائل فقط من الأشخاص الذين يتابعونهم، كما سيقتصر التفاعل مثل الإشارة إليهم في الصور أو التعليقات على متابعيهم فقط.



علاوة على ذلك، سيتم وضع المراهقين في إعدادات أكثر تقييداً فيما يتعلق بالمحتوى الحساس، بما في ذلك المنشورات التي تروج للتجميل، وسيتلقى المراهقون تذكيرات بالحد الزمني بعد قضاء ساعة واحدة يومياً على التطبيق، وسيدخل ((وضع السكون)) بين الساعة 10 مساءً و7 صباحاً، ما يكتم الإشعارات.



من المتوقع أن تطبق هذه التحديثات في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا خلال الأيام المقبلة، على أن يتم توسيعها لاحقاً إلى دول أخرى في العامين المقبلين.



ومع ذلك، تواجه الشركة تحدياً في ضمان أن الآباء هم من يشرفون على حسابات المراهقين وليس أصدقاء أكبر سناً، حيث لا تعتمد ميتا على التحقق المباشر من هوية الآباء، بل تستند إلى إشارات مثل تاريخ ميلاد المستخدم ومراقبة الحسابات الأخرى.



بالإضافة إلى ذلك، أشارت الشركة إلى استخدامها الذكاء الاصطناعي لكشف الحسابات التي قد تكون سجلت معلومات خاطئة بشأن العمر.



وأكدت ميتا أن هذه التغييرات جاءت بالتعاون مع مجلسها الاستشاري للسلامة ومجموعة من مستشاري الشباب والآباء، إضافة إلى ردود الأفعال من الحكومات والمراهقين. - سي ان ان