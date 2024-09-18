تعرّف على مزايا تحديث آي أو إس 18 الجديدة من آبل



يقول بعض خبراء التقنية الاستهلاكية إن الأجهزة الجديدة من آيفون تُعتبر تحسينية بشكل عام، وتظهر البيانات المبكرة أن الطلب قد يكون بطيئاً، لذلك قد لا تؤدي الأجهزة أو ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى دورة ترقية كبيرة، لكن بالنسبة لمستخدمي آيفون، من المفيد التعرف على تطبيق إدارة كلمات المرور في نظام التشغيل الجديد والخيارات الإضافية للتحكم في كيفية وأماكن الوصول إلى بياناتك، يتضمن ذلك الضوابط المتعلقة بجهات الاتصال الشخصية والتجارية، وطرق جديدة لحماية التطبيقات الحساسة والمعلومات المرتبطة على الأجهزة التي قد تكون مشتركة.



يقول المتخصصون في الخصوصية إن التحديثات في iOS 18، الذي كان متاحاً بنسخته التجريبية العامة منذ يوليو، يجب أن تسهل على المستخدمين فهم واستخدام الحماية المتاحة للخصوصية.



قالت جودي دانيلز، الرئيسة التنفيذية ومستشارة الخصوصية في Red Clover Advisors ((تواصل أبل محاولة بناء الخصوصية لمستخدميها، وعادةً ما تحاول جعلها سهلة الفهم)).



وكشفت أبل عن بعض ميزات الأمان والخصوصية الجديدة وكيفية الوصول إليها.



تطبيق جديد لتحسين إدارة كلمات المرور عبر آي كلاود



أنشأت أبل تطبيقاً منفصلاً لتخزين كلمات مرور المستخدمين. سابقاً، كان يمكن تخزين كلمات المرور في iCloud Keychain، وهو نظام إدارة كلمات المرور المدمج في أجهزة أبل، ولكن التطبيق المنفصل يجعل الوصول أسهل، وفقاً للمتخصصين في الخصوصية.



يحتوي التطبيق الجديد على ميزات أخرى لتعزيز ممارسات الخصوصية الجيدة، على سبيل المثال يتم تنبيه المستخدمين إذا كانت كلمات المرور أو بيانات الحسابات قد تكون جزءاً من خروقات بيانات، ما يمكن أن يكون مفيداً لأغراض الحماية من الاحتيال، بالإضافة إلى ذلك يتم تنبيه المستخدمين الذين لديهم كلمات مرور ضعيفة أو كلمات مرور استخدموها من قبل ليقوموا بتحديث تلك البيانات.



قال ثورين كلووسوكي، الناشط في مجال الأمان والخصوصية في مؤسسة Electronic Frontier Foundation: ((الهدف الأوسع هو أن يستخدم المزيد من الأشخاص كلمات مرور فريدة ولديهم أمان عام على الإنترنت)).



كما في الماضي، لا يمكن لأبل الوصول إلى هذه الكلمات المرور، ولكن يمكن للمستخدمين الوصول إليها على iPhone وiPad وMac وApple Vision Pro وعلى Windows باستخدام تطبيق iCloud for Windows، سيتم إضافة كلمات المرور تلقائياً إلى تطبيق كلمات المرور للمستخدمين الذين يستخدمون وظيفة التلقيم التلقائي.



سيحصل المستخدمون أيضاً على وصول سريع إلى فئات البيانات مثل رموز التحقق وكلمات المرور وكلمات مرور Wi-Fi. يمكن أيضاً تصنيف كلمات المرور تحت مجموعات مشتركة مثل العمل أو العائلة.



طريقة لقفل وإخفاء التطبيقات

مع استثناءات محدودة، يمكن قفل التطبيقات على الهاتف، أو لخصوصية إضافية، إخفاؤها إذا اختار المستخدم ذلك، لا يمكن إخفاء التطبيقات الأساسية، ولكن بشكل عام، إذا كانت موجودة على متجر التطبيقات، يمكن إخفاؤها، وفقاً لمتحدث باسم Apple.



هذه أداة مفيدة لأن الناس أحياناً يسلّمون هواتفهم لأصدقائهم لعرض الصور أو الرسائل أو البريد الإلكتروني، على سبيل المثال، أو قد يقدم الآباء هواتفهم مؤقتاً للأطفال للعب لعبة، في جميع هذه الحالات، قد لا يرغب المستخدمون في أن يكون لدى الآخرين وصول غير محدود إلى هواتفهم.



عندما يكون التطبيق في وضع القفل أو الإخفاء، لا يمكن البحث في المحتوى مثل الرسائل أو البريد الإلكتروني داخل التطبيق، ولا تظهر الإشعارات، يمكن قفل التطبيقات وفتحها باستخدام Face ID أو Touch ID، إذا كانت متوفرة، أو رمز مرور الجهاز.



اتخذت Apple أيضاً خطوات للمساعدة في ضمان عدم استخدام الأطفال الصغار لهذه الميزات لإحباط المراقبة الأبوية، لا يمكن لحسابات الأفراد تحت سن 13 قفل أو إخفاء التطبيقات، وفقاً لمتحدث باسم Apple، يمكن للمستخدمين بين سن 13 و18 استخدام هذه الوظائف، ولكن يمكن للآباء رؤية التطبيقات التي تم تنزيلها وكمية استخدامها في Screen Time، تحذر Apple الأطفال في الفئة العمرية الأكبر عندما يقفلون أو يخفون التطبيقات بأن الآباء يحتفظون بالقدرة على رؤية هذه المعلومات.



تحكم أكبر في مشاركة جهات الاتصال



في iOS 18، يمكن للمستهلكين أن يحددوا بدقة كيفية مشاركة جهات اتصالهم مع التطبيقات، يمكنهم اختيار مشاركة جميع جهات الاتصال أو عدم مشاركة أي منها أو مشاركة جهات اتصال محددة. على سبيل المثال، إذا كان شخص ما يستخدم تطبيقاً للعمل فقط، فقد يقرر مشاركة جهات الاتصال المتعلقة بالعمل فقط مع التطبيق، يمكن تحديث الوصول حسب الرغبة.



عند التحديث إلى iOS 18، يمكن للمستخدمين تغيير إعداداتهم للتطبيقات التي يستخدمونها بالفعل، قال كلووسوكي: ((في الممارسة العملية، سيؤدي ذلك إلى زيادة التفكير لدى الأشخاص فيما إذا كانوا في حاجة فعلية للتطبيق للوصول إلى جهات اتصالهم)).



رؤية أفضل للبيانات التي تصل إليها التطبيقات



يمكن لمستخدمي أبل الآن رؤية، بنظرة سريعة، عدد التطبيقات التي لديها وصول إلى بيانات مثل خدمات الموقع، والتتبع، والتقويمات، والملفات والمجلدات، وجهات الاتصال، ومعلومات الصحة، عندما ينقرون على فئة معينة، يرون قائمة بالتطبيقات التي لديها أي مستوى من الوصول، مثل محدود أو كامل.



حماية الخصوصية في الذكاء الاصطناعي



بشكل منفصل، ستطلق أبل قريباً منصة Apple Intelligence، وهي منصة ذكاء اصطناعي تم تطويرها بواسطة Apple، تشمل ميزاتها المعالجة على الجهاز بحيث تكون على دراية ببياناتك الشخصية، ولكن دون الحاجة إلى جمع أو تخزين Apple لها، ونظاماً معقداً جديداً مصمماً للاستفادة من النماذج القائمة على الخوادم للتعامل مع الطلبات الأكثر تعقيداً، مع حماية خصوصية المستخدمين.



يمكن أن تكون هذه الحمايات مهمة للمستخدمين الذين يرغبون في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، ولكنهم قلقون بشأن تداعيات الخصوصية، بما في ذلك استخدام بياناتهم الخاصة لتدريب النماذج، وهو مصدر قلق حتى بالنسبة للعديد من عشاق الذكاء الاصطناعي.



وقالت دانيلز ((وجودها محلياً على الجهاز يقلل من هذا الخطر)). - سي ان ان