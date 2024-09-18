تعرّف على مزايا تحديث آي أو إس 18 الجديدة من آبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدرت شركة أبل النسخة الحديثة من نظام تشغيل آيفون الخاص بها، IOS 18، يوم الاثنين،
والتي تتضمن العديد من ميزات الأمان والخصوصية الجديدة، ويأتي هذا التحديث
بعد أسبوع من إعلان أبل عن الإصدارات الجديدة من آيفون وإيربودز وأبل واتش.
وبدأت الطلبات المسبقة على هواتف آيفون الجديدة يوم الجمعة وستكون متاحة
على نطاق واسع في 20 سبتمبر.
يقول بعض خبراء التقنية الاستهلاكية إن الأجهزة الجديدة
من آيفون تُعتبر تحسينية بشكل عام، وتظهر البيانات المبكرة أن الطلب قد
يكون بطيئاً، لذلك قد لا تؤدي الأجهزة أو ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة
إلى دورة ترقية كبيرة، لكن بالنسبة لمستخدمي آيفون، من المفيد التعرف على
تطبيق إدارة كلمات المرور في نظام التشغيل الجديد والخيارات الإضافية
للتحكم في كيفية وأماكن الوصول إلى بياناتك، يتضمن ذلك الضوابط المتعلقة
بجهات الاتصال الشخصية والتجارية، وطرق جديدة لحماية التطبيقات الحساسة
والمعلومات المرتبطة على الأجهزة التي قد تكون مشتركة.
يقول المتخصصون في الخصوصية إن التحديثات في iOS 18،
الذي كان متاحاً بنسخته التجريبية العامة منذ يوليو، يجب أن تسهل على
المستخدمين فهم واستخدام الحماية المتاحة للخصوصية.
قالت
جودي دانيلز، الرئيسة التنفيذية ومستشارة الخصوصية في Red Clover Advisors
((تواصل أبل محاولة بناء الخصوصية لمستخدميها، وعادةً ما تحاول جعلها سهلة
الفهم)).
وكشفت أبل عن بعض ميزات الأمان والخصوصية الجديدة وكيفية الوصول إليها.
تطبيق جديد لتحسين إدارة كلمات المرور عبر آي كلاود
أنشأت أبل تطبيقاً منفصلاً لتخزين كلمات مرور
المستخدمين. سابقاً، كان يمكن تخزين كلمات المرور في iCloud Keychain، وهو
نظام إدارة كلمات المرور المدمج في أجهزة أبل، ولكن التطبيق المنفصل يجعل
الوصول أسهل، وفقاً للمتخصصين في الخصوصية.
يحتوي التطبيق الجديد على ميزات أخرى لتعزيز ممارسات
الخصوصية الجيدة، على سبيل المثال يتم تنبيه المستخدمين إذا كانت كلمات
المرور أو بيانات الحسابات قد تكون جزءاً من خروقات بيانات، ما يمكن أن
يكون مفيداً لأغراض الحماية من الاحتيال، بالإضافة إلى ذلك يتم تنبيه
المستخدمين الذين لديهم كلمات مرور ضعيفة أو كلمات مرور استخدموها من قبل
ليقوموا بتحديث تلك البيانات.
قال ثورين كلووسوكي، الناشط في مجال الأمان والخصوصية
في مؤسسة Electronic Frontier Foundation: ((الهدف الأوسع هو أن يستخدم
المزيد من الأشخاص كلمات مرور فريدة ولديهم أمان عام على الإنترنت)).
كما
في الماضي، لا يمكن لأبل الوصول إلى هذه الكلمات المرور، ولكن يمكن
للمستخدمين الوصول إليها على iPhone وiPad وMac وApple Vision Pro وعلى
Windows باستخدام تطبيق iCloud for Windows، سيتم إضافة كلمات المرور
تلقائياً إلى تطبيق كلمات المرور للمستخدمين الذين يستخدمون وظيفة التلقيم
التلقائي.
سيحصل المستخدمون أيضاً على وصول سريع إلى فئات
البيانات مثل رموز التحقق وكلمات المرور وكلمات مرور Wi-Fi. يمكن أيضاً
تصنيف كلمات المرور تحت مجموعات مشتركة مثل العمل أو العائلة.
طريقة لقفل وإخفاء التطبيقات
مع استثناءات محدودة، يمكن قفل التطبيقات على الهاتف،
أو لخصوصية إضافية، إخفاؤها إذا اختار المستخدم ذلك، لا يمكن إخفاء
التطبيقات الأساسية، ولكن بشكل عام، إذا كانت موجودة على متجر التطبيقات،
يمكن إخفاؤها، وفقاً لمتحدث باسم Apple.
هذه أداة مفيدة لأن الناس أحياناً يسلّمون هواتفهم
لأصدقائهم لعرض الصور أو الرسائل أو البريد الإلكتروني، على سبيل المثال،
أو قد يقدم الآباء هواتفهم مؤقتاً للأطفال للعب لعبة، في جميع هذه الحالات،
قد لا يرغب المستخدمون في أن يكون لدى الآخرين وصول غير محدود إلى
هواتفهم.
عندما يكون التطبيق في وضع القفل أو الإخفاء، لا يمكن
البحث في المحتوى مثل الرسائل أو البريد الإلكتروني داخل التطبيق، ولا تظهر
الإشعارات، يمكن قفل التطبيقات وفتحها باستخدام Face ID أو Touch ID، إذا
كانت متوفرة، أو رمز مرور الجهاز.
اتخذت Apple أيضاً خطوات للمساعدة في ضمان عدم استخدام
الأطفال الصغار لهذه الميزات لإحباط المراقبة الأبوية، لا يمكن لحسابات
الأفراد تحت سن 13 قفل أو إخفاء التطبيقات، وفقاً لمتحدث باسم Apple، يمكن
للمستخدمين بين سن 13 و18 استخدام هذه الوظائف، ولكن يمكن للآباء رؤية
التطبيقات التي تم تنزيلها وكمية استخدامها في Screen Time، تحذر Apple
الأطفال في الفئة العمرية الأكبر عندما يقفلون أو يخفون التطبيقات بأن
الآباء يحتفظون بالقدرة على رؤية هذه المعلومات.
تحكم أكبر في مشاركة جهات الاتصال
في iOS 18، يمكن للمستهلكين أن يحددوا بدقة كيفية
مشاركة جهات اتصالهم مع التطبيقات، يمكنهم اختيار مشاركة جميع جهات الاتصال
أو عدم مشاركة أي منها أو مشاركة جهات اتصال محددة. على سبيل المثال، إذا
كان شخص ما يستخدم تطبيقاً للعمل فقط، فقد يقرر مشاركة جهات الاتصال
المتعلقة بالعمل فقط مع التطبيق، يمكن تحديث الوصول حسب الرغبة.
عند التحديث إلى iOS 18، يمكن للمستخدمين تغيير
إعداداتهم للتطبيقات التي يستخدمونها بالفعل، قال كلووسوكي: ((في الممارسة
العملية، سيؤدي ذلك إلى زيادة التفكير لدى الأشخاص فيما إذا كانوا في حاجة
فعلية للتطبيق للوصول إلى جهات اتصالهم)).
رؤية أفضل للبيانات التي تصل إليها التطبيقات
يمكن لمستخدمي أبل الآن رؤية، بنظرة سريعة، عدد
التطبيقات التي لديها وصول إلى بيانات مثل خدمات الموقع، والتتبع،
والتقويمات، والملفات والمجلدات، وجهات الاتصال، ومعلومات الصحة، عندما
ينقرون على فئة معينة، يرون قائمة بالتطبيقات التي لديها أي مستوى من
الوصول، مثل محدود أو كامل.
حماية الخصوصية في الذكاء الاصطناعي
بشكل منفصل، ستطلق أبل قريباً منصة Apple Intelligence،
وهي منصة ذكاء اصطناعي تم تطويرها بواسطة Apple، تشمل ميزاتها المعالجة
على الجهاز بحيث تكون على دراية ببياناتك الشخصية، ولكن دون الحاجة إلى جمع
أو تخزين Apple لها، ونظاماً معقداً جديداً مصمماً للاستفادة من النماذج
القائمة على الخوادم للتعامل مع الطلبات الأكثر تعقيداً، مع حماية خصوصية
المستخدمين.
يمكن أن تكون هذه الحمايات مهمة للمستخدمين الذين
يرغبون في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، ولكنهم قلقون بشأن تداعيات
الخصوصية، بما في ذلك استخدام بياناتهم الخاصة لتدريب النماذج، وهو مصدر
قلق حتى بالنسبة للعديد من عشاق الذكاء الاصطناعي.
وقالت دانيلز ((وجودها محلياً على الجهاز يقلل من هذا الخطر)). - سي ان ان
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