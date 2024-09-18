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الطيب صالح تفتيت العالم: أحاديث في الأدب والفكر للباحث الزهي‎

9/18/2024 3:18:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- يقول مؤلف كتاب "الطيب صالح تفتيت العالم: أحاديث في الأدب والفكر"، الباحث المغربي محمود الزهي، إن الطيب صالح يعد أحد أعلام الرواية الذين كان لهم الفضل في علو شأن الأدب السوداني والعربي عموما، فأعماله ترجمت إلى لغات، ونالت شهرة عالمية منذ رواية "عرس الزين"، مرورا بـ"مريود"، ورائعته "موسم الهجرة إلى الشمال"، وغيرها.
ويضيف الزهي، في مقدمة كتابه الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، أن الأعمال الأدبية والفكرية لصالح استطاعت أن تجد لها مكانا في نقاشات وأبحاث الطلاب والمفكرين والساسة، وفي سياقات اعتبرها البعض انعكاسا لتوجه إبداعي جديد لأقلام من العالم الثالث، وسعيها الحثيث لمواجهة الهيمنة الغربية، وانتفاضة على زيف الواقع، وتردي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومنهم من عدها تمردا على الكتاب الكلاسيكية الموغلة في التبسيطية والإنشائية الكلامية.
ويشير المؤلف إلى أن صالح استطاع أن يبرز مكانة الفضاء الجنوبي وقدرته على الإبداع، وسلك مسارات من الحياة الإنسانية فنا وأدبا في المستوى نفسه وأكثر مما هو عليه الحال في بلدان الشمال. وقد طرق -ارتكازا على تكوينه المتشعب- قضايا الناس، امتزج فيها الحزن بالفرح، واليأس بالأمل، والثقافة العالمية بالثقافة الشعبية، واللغة الفصيحة بالعامية التي عزا غرض توظيفها في أعماله إلى رغبته في التعبير بشكل صادق عن شخصياته دون القول بقدرتها على شغل وظيفة الفصحى.
ويرى الزهي أن صالح لم يغفل الإشارة للمنجز الأدبي العربي، وذكر أعلام التنوير والإصلاح من المحيط إلى الخليج، ممن امتلكوا فكرا وروحا إبداعية واجهوا بها ويلات الاستعمار ومخاض الاستقلال.
يقول المؤلف إن هذا الكتاب يضم مجموعة من مقالات وحوارات أجراها صالح في فترة زمنية مهمة من حياته، حيث يستطيع القارئ أن يلمح جزاء من شخصيته الأدبية، وانشغالاته الفكرية، وسعة اطلاعه، وصداقاته التي اكتسبها عبر أسفاره ورحلاته الكثيرة، فقد نشر مراجعات لنصوص تاريخية وسياسية، وشارك في ندوات دولية، وعقد لقاءات وحوارات مع قنوات وجرائد ومجلات في بريطانيا، وعلى طول خريطة الوطن العربي.
يوضح المؤلف أن القسم الأول من الكتاب الذي جاء بعنوان "مختارات من نصوص الطيب صالح"، يناقش كتابات اعتنت بتاريخ السودان وإفريقيا، وما احتوته من معلومات عن مواردها البشرية والطبيعية، ومقوماتها الحضارية الغنية المستمدة من تنوع ثقافاتها ولغاتها وأنماط إنتاجها، موضحا نقاط القوة التي تحتاج إلى البحث بغية الاستجابة لتحديات العصر، وذلك برسم خطط تنموية تستحضر التنوع الحاصل في مكونات المجتمع، واختلاف أنماط حياة الرحل والمستقرين، وتباين حاجيات الجهات. وعليه، فالتنمية تحمل في ثناياها أبعادا مركبة تشمل التعليم والصحة والإدارة والبنية التحتية والاقتصاد...الخ.
ويقول المؤلف إنه من خلال هذه المجموعة يكشف الطيب صالح عن محاولاته الشعرية الأولى ودفاعه عن اللغة العربية، كما لم تخلُ نصوصه من نقد مزدوج "للنماذج الحزبية والنضالية"، التي اشتغلت في الساحة العربية، وما شابها من شوائب التزمت والتعصب والانكفاء على الذات، كما يذكرنا صالح بالمناقشات التي تلت المرحلة الكولونيالية، تقدمتها أسماء حذرت من المغالاة والتطرف الفكري والعقدي، وفي ذلك كتب غسان كنفاني (رفض الحزبيون الماركسيون فهم طبيعة المجتمع العربي.. ورفضوا أن يعترفوا بأي "تقدمية"، تفوق "تقدميتهم").
وفي القسم الثاني الذي حمل عنوان "حوارات مع الطيب صالح"، وفيها يظهر الجانب الفكري الموسوعي عند صالح، وهو يحسن إدارة حواراته الإذاعية ولقاءاته الصحفية، ومحاضراته العلمية؛ حيث سيكتشف القارئ في هذا القسم جانبا من رؤيته لسبل تغيير العالم العربي، عبر البحث في الماضي، وفهم الأخطاء، واحترام الخصوصيات، وإدراك تشوهات وفوضى الفكر والمفاهيم التي أحدثها الاستعمار. وتصوره هذا قائم على نقد جذري لأزمة التفكير التي كانت وما تزال تترسخ إلى اليوم بشكل مهول، المتصلة بسؤال "ماهية بدائل التغيير التي تلزمنا استجابة لتحديات العصر؟ إن الخوض في هذا الموضوع يتطلب إضافة إلى الوقت والجهد وصياغة قرارات ومشاريع تتسم بالفعالية، مقدارا بالوضوح والمسؤولية والاجتهاد، دون الوقوع في الصراعات التي تعمق التناقضات وتكرس الهزيمة في مستوياتها المختلفة".
ويشير الزهي إلى أن صالح بهذه الحوارات يذكرنا بأفكار جيل مخلص من المفكرين والباحثين الذين حفلت بهم المجتمعات العربية بعد الاستقلال، بيد أن أفكارهم تملكها الانقطاع والتشطير دهرا منا لزمن، ولم تترجم عمليا في الواقع، بسبب الاتجاهات السياسية الضيقة المحاربة لمقومات الإصلاح، وما أفرزته من تنامي العثرات وتعميق الهوة بين الشعوب، ويتضح ذلك في محاصرة النخب وتكميم أصواتها وطردها من دائرة النظر والمشاركة وإبداء الرأي، وإرغامها على الهجرة أو الاندماج في السياق السياسي العام باسم الخصوصية والوحدة الداخلية، أو تحت ضغط المال والقهر، والوصول بها إلى الظل وقطع صلاتها بكل نشاط إبداعي فاعل وتوجيهها لتبرير سياسة الأنظمة والدفع بالمعرفة نحو العموميات السطحية والجماليات والخيال والغيبيات، قد نجحت في الحد من قدرتها على استنباط الأدوات اللازمة لإنتاج معرفة تفتح منافذ الحرية والتطور.
ويرى المؤلف أن الواقع المتردي عرقل عملية الإبداع العربي، وساهم في جموديته، ونكوصه، وهناك شواهد كثيرة، فكلما أطل علينا عمل متميز إلا وتعرض لمنعه، كما واجهت أعمال صالح نفسه، وأعمال أدباء ومفكرين آخرين من أمثال "قاسم أمين، علي عبد الرازق، طه حسين، لويس عوض، نجيب محفوظ، فرج فودة، محمد شكري، نصر حامد أبز زيد، مهدي عامل وغيرهم كثير".
وخلص الزهي إلى أن صالح عمل على دحض خطاب التفوق الغربي، وحث على تفكيكه كي تتبدى أوهام الانبهار، راميا بذلك نزع عقدة الاندهاش والاستسلام من ذهنية الإنسان العربي، وترسيخ ثقافته والدفاع عنها، بإدراك واع لإسهاماته الحضارية التي تمثل أحد المداخل الأساسية للخروج من عقدة الإحساس بالدونية، والاقتصار على التلقي والاستهلاك، مبينا أن صالح أكد أن للأدب قدرة على استنهاض الهمم وإحياء الذاكرة، فمن "الأشياء المهمة جدا التي يفعلها الفن والأدب إيقاظ الذاكرة الجماعية للأمة، ولا بد أن تتذكر الأمة أنها ليست بهذا الدونية وأنها بالقطع صاحبة اكتشافات علمية وصاحبة حضارة إسلامية سامية".

MENAFN18092024000072011014ID1108689635

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