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هل من الممكن أن يحتوي القمر على براكين نشطة؟

9/18/2024 3:18:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد- منذ بدء مراقبة النشاط الجيولوجي على سطح القمر لمئات السنوات، لم يعثر العلماء على أدلة حول أي نشاط بركاني يذكر، إلا أن نتائج دراسة حديثة نشرت في دورية "ساينس"، لعينات من تربة القمر جلبتها مهمة "تشانغ آه-5" في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2020، أظهرت أن ثمة نشاطا بركانيا ما يزال حاضرا إلى اليوم في القمر.
ويستند الباحثون في نتائجهم إلى قطع زجاجية صغيرة عثر عليها ضمن العينات القمرية، مشيرة إلى أن القمر ربما شهد ثورات بركانية خلال الفترة الجيولوجية الحديثة.
ولفترة طويلة اعتقد العلماء أن تاريخ القمر البركاني انتهى منذ أكثر من 3 مليارات سنة، استنادا إلى دراسة البحار القمرية المظلمة التي تغطي مساحات شاسعة من القمر، والتي تكونت من سهول الحمم المتجمدة، ويعتقد العلماء أن هذه السمات البركانية القديمة، المرئية من الأرض، تمثل آخر فترة من النشاط البركاني على القمر، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
وتظهر العينات التي جلبتها رحلة "تشانغ آه-5" الصينية أن الانفجارات القمرية ربما حدثت قبل نحو 123 مليون سنة فقط، ورغم أن هذه الفترة طويلة على المقياس البشري، فإنها تعد حديثة من الناحية الجيولوجية، بالنظر إلى أن عمر القمر يبلغ 4.5 مليارات سنة، وانطلاقا من ذلك، يضع الباحثون احتمالية وجود نشاط بركاني حتى اليوم على سطح القمر.
من بين 3 آلاف عينة، استطاع الباحثون تحديد 3 حبات زجاجية صغيرة يتراوح حجمها من 20 إلى 400 ميكرون، وتتكون عادة هذه القطع الزجاجية من اصطدام النيازك الذي ينتج عنه ذوبان تربة القمر لتتحول إلى زجاج لاحقا. وقد اتضح في أثناء التحليل أن هذه الحبات الزجاجية الثلاث لها أصل مختلف ناتج عن فوران الصهارة البركانية بالقرب من منطقة القباب البركانية المعروفة باسم "مونس رومكر"، الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من الجانب القريب من القمر.
باستخدام تقنية التأريخ بواسطة اليورانيوم والرصاص، حدد العلماء أن حبات الزجاج البركاني تشكلت منذ حوالي 123 مليون سنة، بهامش خطأ يبلغ حوالي 15 مليون سنة، وتعتمد هذه التقنية لتحديد العمر على قياس نسبة الرصاص إلى اليورانيوم في الحبيبات الزجاجية، مما يمكن الباحثين من تقدير عمرها بناء على عملية التحلل الإشعاعي التي يتحول فيها اليورانيوم إلى رصاص مع مرور الزمن.
ويسهم هذا الاكتشاف في دعم النظرية القائلة إن القمر كان حتى فترة قريبة نشطا بركانيا، ولا سيما أن في العام 2014 عثر "مستكشف القمر المداري" التابع لوكالة "ناسا"، على نحو 70 بقعة بحرية غير منتظمة على سطح القمر، والتي يعتقد أنها بقايا ثورات بركانية حديثة نسبيا، وتوجد هذه التلال الضحلة في السهول البركانية وقد يقل عمرها عن 100 مليون عام، وربما حتى أقل من 50 مليون عام.
ورغم هذا الاكتشاف، فإنه يخالف بشكل صارخ النماذج الحالية للتطور الحراري للقمر، إذ إن باطنه كان لا بد أن يبرد منذ فترة طويلة، وهو الأمر الذي يجعله غير قادر على توليد أي نشاط بركاني، وهو ما يدفع الباحثين إلى الإجابة عن هذا التساؤل، ما الذي يغذي هذه الانفجارات البركانية الحديثة نسبيا؟
يفترض الباحثون أن العينات القمرية التي تحتوي على تركيزات عالية من العناصر المولدة للحرارة مثل الثوريوم والبوتاسيوم، من الممكن أن توفر نقاطا تتمركز فيها الحرارة في وشاح القمر، مما يعد كافيا لتأجيج ثوران البراكين على سطح القمر.
وربما لا توفر الأدلة الحديثة على وجود نشاط بركاني حاليا على سطح القمر بالضرورة، إلا أنه يعيد إلى الأذهان "الظواهر القمرية العابرة"، وهي الادعاءات المستمرة حول التغير الطارئ في شكل ولون سطح القمر لمدة قصيرة، وقد جرى رصد مثل هذه الظواهر في مرات كثيرة، ويعتقدون أن بعض هذه الظواهر تتعلق بانبعاث الغازات البركانية على سطح القمر.
وهذا ما لا يترك مجالا للشك بأن القمر ليس ميتا جيولوجيا كما كان المعتقد السائد سابقا، وانطلاقا من نتائج الدراسة المنشورة، ربما يجري تكثيف عمليات البحث عن أدلة لبراكين نشطة على سطح القمر، وذلك للاستفادة منها في إنتاج الطاقة التي ستمد البشر لاحقا مع بناء أولى المستعمرات القمرية.

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