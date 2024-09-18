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ضرائب التبغ الجديدة: رادع فعال أم عبء إضافي على المدخنين؟

9/18/2024 3:18:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبو حمور عمان- أثارت القرارات الأخيرة برفع الضرائب على التبغ بجميع أنواعه جدلا واسعا في الشارع الأردني، حيث شعر مواطنون بزيادة غير مسبوقة في الأسعار فور تطبيق القرار. وقد اعتبرها كثيرون أزمة اقتصادية جديدة تضاف إلى التحديات القائمة.
وزاد الانتشار الواسع للتدخين بأنواعه، خاصة بين فئة المراهقين والشباب، لقوانين وتعليمات فرضتها الحكومة في إطار سعيها المستمر للحد من انتشار هذه الظاهرة وتقليل نسب المدخنين.
جاء قرار مجلس الوزراء الأردني نظامًا معدلًا لنظام الضَّريبة الخاصة بسنة 2024 وتم بموجبه تعديل الضريبة المفروضة على الدخان والسبب هو التماشي مع الإستراتيجيَّة الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بجميع أشكاله في البلاد، لإقناع المواطن بضرورة الابتعاد من التدخين، والحد من انتشاره المتسارع بالوسائل الإلكترونية لدى جميع الأفراد، خصوصاً فئة الأطفال.
ويشمل القرار منتجات التبغ (المعسّل) والسجائر الإلكترونية بجميع أنواعها والسوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية فالمعسَّل مثلًا، ستزيد الضريبة 100 % على كمية 100 غرام منه، بعد أن كانت 65 قرشًا على كل مائة غرام، لتصبح 130 قرشًا لكل 100 غرام.
ويبقى السؤال: هل ارتفاع نسبة الضريبة على التبغ بأنواعه سيساهم بالحد من عدد المدخنين؟ وهل سيكون رادعا لمنع المراهقين من شراء التبغ وتدخينه؟
أمين سر جمعية لا للتدخين الدكتورة لاريسا الور، تبين أن زيادة الضرائب على منتجات التبغ والنيكوتين من الإستراتيجيات الستة المعروفة تحت اسم MPOWER وهي تحت مظلة الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية التي وقع عليها الأردن وصادقها العام 2004 وتندرج تحت السياسات التي تحد من الطلب على منتجات التبغ. وقد اثبتت الدراسات العالمية أن زيادة سعر الدخان 10 % يؤدي إلى تقليل الطلب عليه 8 % في الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط و 4 % في الدول ذات الدخل المرتفع ويتأثر الأطفال واليافعون بالذات برفع السعر بحسب الور.
ويأتي ارتفاع سعر المعسل والسجائر الإلكترونية وفق الور حتى يتماشى مع الارتفاع في سعر الدخان ولا يكون هناك فروقات تشجع المدخن للتحويل من منتج الى آخر، وإنما تشجعه على الإقلاع أو على التقليل من الاستهلاك، خاصة وأن المدخن الأردني يحتل المركز الأول من حيث كمية استهلاكه للدخان.
وتشير الور إلى أن الأردن حسب منظمة الصحة العالمية، دولة من 6 دول نشاهد فيها زيادة في نسب التدخين الذي ينعكس على زيادة نسب السرطان المرتبطة بالتدخين، عند النساء أكثر منها عند الرجال ما يعني زيادة استهلاك السيدات للأراجيل والسجائر الإلكترونية والتبغ المسخن.
من جهة أخرى تحذر الور من الانصياع لشركات التبغ التي ستخرج محذرة بأن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى "ارتفاع في التهريب، وخسارة للخزينة"، وهي سياسة معروفة لهذه الشركات.
ولكي نواجه زيادة انتشار التدخين بين اليافعين والسيدات بشكل خاص، وعند المدخنين بشكل عام، تؤكد الور على عدم الاعتماد على رفع الأسعار فقط، والعمل بالإضافة الى ذلك على زيادة الوعي على أهمية مكافحة التدخين والأساليب المتبعة لذلك، وكشف استهداف شركات التبغ لليافعين والسيدات.
كما وتشدد الور على ضرور الحزم بمنع التدخين في كافة الأماكن العامة ومكافحة بيع منتجات التبغ حول المدارس وللقاصرين وزيادة توفير خدمات الإقلاع عن التدخين، ليس فقط للبالغين، وانما كذلك لليافعين، حيث إن 60 % منهم يود الإقلاع.
وتوصي الور بضرورة رصد جزء من زيادة الأسعار لمكافحة التبغ لحماية الأجيال القادمة ولعلاج الأمراض الناتجة عن إدمان النيكوتين.
ويتفق في ذلك خبير علم الاجتماع الاقتصادي حسام عايش، مشيرا إلى أن التدخين في الأردن من بين أعلى المعدلات في العالم وفقا للبيانات الرسمية حيث تبلغ تتجاوز نسبة التدخين بين الرجال 60 % وبين النساء 17 % ويصنف الأردن من بين أعلى ثلاث دول في العالم من حيث انتشار التدخين.
العديد من الدراسات بحسب عايش، أكدت أن الرجال الأردنيين الذين يدخنون يوميا يستهلكون ما معدله 23 سيجارة في اليوم، وهو معدل مرتفع مقارنة مع الدول الأخرى، كما أن الأردنيين ينفقون 540-600 مليون دينار على السجائر ومنتجات التبغ، وأن صناعة التبغ تسهم في 890-900 مليون دينار في الاقتصاد الأردني.
من جهة أخرى فإن الخسائر الصحية والاقتصادية الناجمة عن التدخين تتجاوز 1.06 مليار دينار بحسب عايش، حيث يعتبر التدخين من الأسباب الرئيسية لحوال 9000 وفاة سنويا في الأردن. ويؤكد ذلك وزير الصحة فراس هواري في تصريح سابق له بأن كلفة علاج السرطان في الأردن سنوياً تبلغ 350 مليون دينار (493 مليون دولار)، مضيفاً أنه يتم تسجيل ثمانية آلاف إصابة بالسرطان سنوياً، بخاصة أن التدخين في مقدمة الأسباب لزيادة الإصابات بالسرطان في البلاد، متوقعاً تجاوز أرقام هذه الإصابات بنحو 50 في المائة خلال أعوام.
ومن بين المؤشرات المقلقة التي تحدث عنها وزير الصحة ارتفاع نسبة السيدات المدخنات إلى أكثر من الضعف بين 2004 و2019، إضافة إلى زيادة عدد إصابات السيدات بالسرطان بنسب واضحة خلال الأعوام الأخيرة، إذ إن نحو 40 في المائة من أنواع الإصابة بالسرطان سببها التدخين.
وبصورة أوضح، تفيد الإحصاءات الرسمية بأن ثمة 166 إصابة بالسرطان لكل 100 ألف بين الذكور، مقابل 149 إصابة للإناث لكل 100 ألف.
فيما تعتبر السجائر الإلكترونية وفق عايش مشكلة كبيرة في سوق التدخين الأردني، وبالذات أن من يقبل عليها النسبة الأكبر هم النساء والفتيات والفتيان بما في ذلك طلاب المدارس، وهي تمثل أحد أوجه هذا الانتشار الكبير لصناعة الدخان وفكرة التدخين بالأردن، وبالتالي تعتبر تحول من ظاهرة إلى عادة سلبية تماما فيما يتعلق بكيفية التعامل معها وانتشارها وتفاقمها.
ويلفت عايش إلى أن معدل إنفاق الأسرة الأردنية على الصحة 3.9 % بينما التدخين 4.1 % تقريبا وعلى التعليم 4.3 % بمعنى أن التدخين أصبح موازيا ومساويا من حيث قيمته الإنفاقية للأسرة الأردنية على التعليم والصحة، وهذا مر في غاية الخطورة.
رفع الأسعار كما في المرات السابقة بحسب عايش لم يؤد إلى نتائج سلبية وزاد الانتشار أفقيا وعاموديا أكثر من ذلك، فإن رفع الأسعار وزيادة الضرائب يعني أن التدخين مرخص ومسموح به إذا كنت تدفع الكلفة، بمعنى أن الحكومة وكل إستراتيجيات التدخين ما زالت تسمح به على قاعدة إذا دفعت الكلفة والضريبة يصبح أمرا مسموحا.
ويقول عايش إن الإشكالية تكمن بالتزامن مع كل رفع جديد للأسعار يزداد فيها التهريب ويمكن للكثيرين من الحصول على الدخان وكل ما يتعلق بالتبغ وغيرها بكلفة أقل من خلال التهريب الذي يؤدي إلى ضياع إيرادات ضريبية على الحكومة.
ويذهب عايش إلى أن ارتفاع الأسعار وحده قد لا يكفي، إذ ينبغي تبني إستراتيجيات لمكافحة التدخين والتقليل منه وخفض نسبة التدخين بشتى أشكاله وأنواعه.
ووفق عايش، تحول التدخين إلى مشكلة إضافية، منوها أن البعض يعتبرون الإنفاق على التدخين أولوية تفوق على أي متطلبات أخرى سواء شخصية أو تتعلق بأسرته، وبالتالي فإن رفع الأسعار سيؤدي إلى قطع جزء من النفقات الأخرى على متطلبات قد تكون مهمة أو رئيسية للأسرة للتدخين.
ونتيجة رفع الضرائب وفق عايش يمكن أن تقل مستويات التدخين، لكن سيؤدي إلى الإضرار بإنفاق الفرد الأردني وتوجيه جزء إضافي من الإنفاق نحو التدخين.
ويؤكد عايش أن حل مشكلة التدخين أبعد من اتخاذ قرارات تتعلق برفع الأسعار فالأمر أيضا منوط باتخاذ جملة من الأسباب وأن يكون هناك رقابة أكثر بالقوانين ذات الصلة بالتدخين سواء في الأماكن العامة أو الخاصة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت الأردن الدولة الأولى عالميا من ناحية انتشار التدخين نسبة إلى عدد السكان، فالأردنيون وفقًا للمنظمة، ينفقون على السجائر أكثر مما ينفقون على الطعام.
وعالميًا، يحتل الأردن المرتبة الثالثة في قائمة أسوأ الدول من ناحية انتشار التدخين، وهو الأول في أعداد المدخنين في منطقة الشرق الأوسط.

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