5 نساء في الحكومة الجديدة.. تعرف عليهن

MENAFN - Alghad Newspaper)تخرجت لينا عناب من جورجتاون في الولايات المتحدة. وهي المدير العام لشركة زارة للاستثمار القابضة منذ عام 2008.شغلت منصب السياحة والآثار في حكومة هاني الملقي الثانية منذ حزيران (يونيو) 2016. كما احتفظت بحقيبتها الوزارية في حكومة عمر الرزاز التي تمّ تكليفها في شهر حزيران (يونيو) 2018.اختيرت عضو مجلس إدارة المركز الأمريكي لأبحاث الشرق، لكنها استقالت من هذا المنصب بعد تعيينها في الحكومة.



وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى.. وزيرة التنمية الاجتماعية



وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى (16 مارس 1979 في جرش) سياسية أردنية تشغل منصب وزيرة التنمية الاجتماعية منذ 27 تشرين الأول 2022، كما شغلت منصب وزير دولة للشؤون القانونية في نفس الحكومة من 11 تشرين الاول 2021 إلى 27 تشرين الأول 2022.

كانت عضو منتخب في مجلس النواب الأردني لثلاث دورات متتالية (2010-2020) وهي عضو نقابة المحامين الأردنيين.



الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة... وزيرة دولة للشؤون الخارجية



نانسي أحمد إبراهيم نمروقة (مواليد 1 حزيران 1974 ) تولت منصب وزيرة دولة للشؤون الخارجية.

وهي محامية وسياسية أردنية شغلت منصب وزيرة دولة للشؤون القانونية منذ 27 تشرين الأول 2022.



زينة زيد رشاد طوقان.. وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي



زينة زيد رشاد طوقان اقتصادية وسياسية أردنية وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وتشغل طوقان المنصب منذ 27 تشرين الأول 2022.



وشغلت سابقا منصب الأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي من كانون الثاني 2019 إلى آب 2020 ومنصب مدير التعاون الدولي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن 2017 إلى شهر آب 2020 شغلت منصب المحافظ المناوب للأردن في مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.





وسام وليد توفيق التهتموني... وزيرة نقل



تولت منصب وزيرة النقل في الحكومة الحالية، وهي تشغل المنصب من 2023، تولت سابقا مدير مديرية الدراسات بهيئة النقل البري 2018م. ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الجسر العربي للملاحة.

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