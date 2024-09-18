5 نساء في الحكومة الجديدة.. تعرف عليهن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت التشكيلة الوزارية الجديدة بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان، تولي خمس سيدات لوزارات حيوية وهنّ.
لينا مظهر حسن عناب.. وزيرة السياحة والآثار
تخرجت لينا عناب من جامعة
جورجتاون في الولايات المتحدة. وهي المدير العام لشركة زارة للاستثمار القابضة منذ عام 2008.
شغلت منصب وزير
السياحة والآثار في حكومة هاني الملقي الثانية منذ حزيران (يونيو) 2016. كما احتفظت بحقيبتها الوزارية في حكومة عمر الرزاز التي تمّ تكليفها في شهر حزيران (يونيو) 2018.
اختيرت عضو مجلس إدارة المركز الأمريكي لأبحاث الشرق، لكنها استقالت من هذا المنصب بعد تعيينها في الحكومة.
وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى.. وزيرة التنمية الاجتماعية
وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى (16 مارس 1979 في جرش) سياسية أردنية تشغل منصب وزيرة التنمية الاجتماعية منذ 27 تشرين الأول 2022، كما شغلت منصب وزير دولة للشؤون القانونية في نفس الحكومة من 11 تشرين الاول 2021 إلى 27 تشرين الأول 2022.
كانت عضو منتخب في مجلس النواب الأردني لثلاث دورات متتالية (2010-2020) وهي عضو نقابة المحامين الأردنيين.
الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة... وزيرة دولة للشؤون الخارجية
نانسي أحمد إبراهيم نمروقة (مواليد 1 حزيران 1974 ) تولت منصب وزيرة دولة للشؤون الخارجية.
وهي محامية وسياسية أردنية شغلت منصب وزيرة دولة للشؤون القانونية منذ 27 تشرين الأول 2022.
زينة زيد رشاد طوقان.. وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي
زينة زيد رشاد طوقان اقتصادية وسياسية أردنية وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وتشغل طوقان المنصب منذ 27 تشرين الأول 2022.
وشغلت سابقا منصب الأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي من كانون الثاني 2019 إلى آب 2020 ومنصب مدير التعاون الدولي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن 2017 إلى شهر آب 2020 شغلت منصب المحافظ المناوب للأردن في مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسام وليد توفيق التهتموني... وزيرة نقل
تولت منصب وزيرة النقل في الحكومة الحالية، وهي تشغل المنصب من 2023، تولت سابقا مدير مديرية الدراسات بهيئة النقل البري 2018م. ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الجسر العربي للملاحة.
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