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الصفدي: اتفاقية السلام وثيقة يملؤها الغبار لكن إلغاءها لا يخدم الأردن وفلسطين

9/18/2024 3:18:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن اتفاقية السلام مع "إسرائيل" باتت وثيقة يملؤها الغبار، لكن "لا نعتقد أن إلغاءها سيخدم الأردن وفلسطين".


وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع لجنة عربية إسلامية بشأن وقف الحرب على غزة في عمان: "نوظف اتفاقية السلام لحماية مصالح الأردن ولخدمة الشعب الفلسطيني".


وأشار إلى أن اسرائيل تدفع المنطقة كلها نحو الهاوية بعدوانها وأن التصعيد الإسرائيلي مستمر وخطير.


وبين أن الاجتماع جاء في إطار اجتماع تنسيقي تشاوري بين الدول قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنسيق الموفق العربية الذي يسعى لحشد دولي كبير، لدعم القضية الفلسطينية، مضيفا أن "هدفنا الرئيسي هو وقف العدوان على غزة، ووقف الانزلاق نحو حرب إقليمية".


وتابع الصفدي،" سنذهب إلى الجمعية العامة بعدد من المواقف والمطالب الواضحة وسنعقد عديد من الاجتماعات هناك، كما قلت الأولولية الأولى وقف العدوان على غزة، ووقف التصعيد في الضفة الغربية ووقف التصعيد ضد لبنان أيضا، وتوضيح خطر استمرار السماح لهذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا حتى في تاريخ إسرائيل من دفع المنطقة باتجاه الهاوية".


ولفت إلى أن هنالك دول اعترفت بدولة فلسطين وسيكون هنالك اجتماعا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للدفع للاعتراف بدولة فلسطين وتكون بعضوية كاملة في الأمم المتحدة.


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