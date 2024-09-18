الصفدي: اتفاقية السلام وثيقة يملؤها الغبار لكن إلغاءها لا يخدم الأردن وفلسطين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن اتفاقية السلام مع "إسرائيل" باتت وثيقة يملؤها الغبار، لكن "لا نعتقد أن إلغاءها سيخدم الأردن وفلسطين".
وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع لجنة عربية إسلامية بشأن وقف الحرب على غزة في عمان: "نوظف اتفاقية السلام لحماية مصالح الأردن ولخدمة الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن اسرائيل تدفع المنطقة كلها نحو الهاوية بعدوانها وأن التصعيد الإسرائيلي مستمر وخطير.
وبين أن الاجتماع جاء في إطار اجتماع تنسيقي تشاوري بين الدول قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنسيق الموفق العربية الذي يسعى لحشد دولي كبير، لدعم القضية الفلسطينية، مضيفا أن "هدفنا الرئيسي هو وقف العدوان على غزة، ووقف الانزلاق نحو حرب إقليمية".
وتابع الصفدي،" سنذهب إلى الجمعية العامة بعدد من المواقف والمطالب الواضحة وسنعقد عديد من الاجتماعات هناك، كما قلت الأولولية الأولى وقف العدوان على غزة، ووقف التصعيد في الضفة الغربية ووقف التصعيد ضد لبنان أيضا، وتوضيح خطر استمرار السماح لهذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا حتى في تاريخ إسرائيل من دفع المنطقة باتجاه الهاوية".
ولفت إلى أن هنالك دول اعترفت بدولة فلسطين وسيكون هنالك اجتماعا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للدفع للاعتراف بدولة فلسطين وتكون بعضوية كاملة في الأمم المتحدة.
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