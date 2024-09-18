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وزيران من ميثاق و2 من تقدم و1 من إرادة

9/18/2024 3:17:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهرت التشكيلة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء جعفر حسّان، إشراك أحزاب سياسية لاستلام حقائب وزارية مهمة.


ودخل في الحكومة، أمين عام حزب "ميثاق" محمد المومني وزيرا للاتصال الحكومي، وأمين عام حزب "تقدّم" خالد البكار وزيرا للعمل.


التشكيلة الوزارية الجديدة تضمنت أيضا العضو في حزب "إرادة" خير أبو صعيليك وزيرا للنقل، والعضو في حزب "ميثاق" يزن شديفات الذي دخل التشكيلة الحكومية وزيرا للشباب.


كما أظهرت التشكيلة وجود يعرب القضاة وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، وهو العضو في حزب "تقدّم".

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