وزيران من ميثاق و2 من تقدم و1 من إرادة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهرت التشكيلة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء جعفر حسّان، إشراك أحزاب سياسية لاستلام حقائب وزارية مهمة.
ودخل في الحكومة، أمين عام حزب "ميثاق" محمد المومني وزيرا للاتصال الحكومي، وأمين عام حزب "تقدّم" خالد البكار وزيرا للعمل.
التشكيلة الوزارية الجديدة تضمنت أيضا العضو في حزب "إرادة" خير أبو صعيليك وزيرا للنقل، والعضو في حزب "ميثاق" يزن شديفات الذي دخل التشكيلة الحكومية وزيرا للشباب.
كما أظهرت التشكيلة وجود يعرب القضاة وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، وهو العضو في حزب "تقدّم".
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