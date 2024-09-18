القبض على سائق متهور ومركبته بعد استعراض خطير في الشارع

القبض على سائق متهور ومركبته بعد استعراض خطير في الشارع
التاريخ
9/18/2024 3:17:59 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تمكن العاملون في إدارة السير في مديرية الأمن العام، من ضبط مركبة ظهرت في مقطع مصور وكان سائقها يقودها بطريقة متهورة واستعراضية بشكل يهدد حياته ومن معه، وحياة مستخدمي الطريق.
وأكدت مديرية الأمن العام اتخاذ أشد الاجراءات القانونية والإدارية بحق السائق المخالف، وحجز المركبة في ساحات الحجز المخصصة لمدة شهر، إضافة للعقوبات المقررة وفقاً لقانون السير.
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