Wednesday, 18 September 2024 10:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القبض على سائق متهور ومركبته بعد استعراض خطير في الشارع

9/18/2024 3:17:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تمكن العاملون في إدارة السير في مديرية الأمن العام، من ضبط مركبة ظهرت في مقطع مصور وكان سائقها يقودها بطريقة متهورة واستعراضية بشكل يهدد حياته ومن معه، وحياة مستخدمي الطريق.
وأكدت مديرية الأمن العام اتخاذ أشد الاجراءات القانونية والإدارية بحق السائق المخالف، وحجز المركبة في ساحات الحجز المخصصة لمدة شهر، إضافة للعقوبات المقررة وفقاً لقانون السير.



MENAFN18092024000072011014ID1108689625

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث