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الملك يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة

9/18/2024 3:17:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.


وبحث جلالة الملك المستجدات بالمنطقة مع الوفد، الذي يرأسه وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، إذ أكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع.


وحذر جلالة الملك من تداعيات استمرار الحرب على غزة، ومن خطورة الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أمن المنطقة واستقرارها.


وشدد جلالته على أهمية دور اللجنة في إبراز مواقف الدول العربية والإسلامية للمجتمع الدولي، والدفع نحو تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.

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