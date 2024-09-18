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حسان للوزراء في أول اجتماع للحكومة: عليكم أن تدركوا أنَّ كلَّ ساعة عمل هي حق عليكم للوطن

9/18/2024 3:17:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان للوزراء في أول اجتماع للحكومة بعد أداء اليمين الدِّستوريَّة اليوم الأربعاء: "عليكم أن تدركوا أنَّ كلَّ ساعة عمل هي حق عليكم للوطن، فلا تُقصِّروا بدقيقة واحدة، وذلك في جلسات مجلس الوزراء".


وأضاف حسان: "الميدان هو ساحة العمل الرَّئيسة لنا، والتَّفاعل المستمر مع المواطن يجب أن يعلِّمنا كل يوم دروساً نعكسها في برامجنا ونطوِّرها في خدمته".


وتابع: "سيعقد مجلس الوزراء اجتماعاته مرة كلَّ شهر في المحافظات؛ ليقوم الفريق الوزاري بعد ذلك بمتابعة احتياجات المحافظة وقطاعاتها، والتَّفاعل مع مواطنيها".


وتابع: "سألتزم شخصيَّاً بالتَّوجيه الملكي، وسأكون حاضراً في مدننا وقرانا وبوادينا ومخيَّماتنا أسبوعياً، للاطلاع بشكل مباشر على الاحتياجات والمطالب لتقديم الحلول السريعة لبعضها".


وأردف: خلوة وزارية تشمل الأمناء العامين في الوزارات، السبت المقبل؛ لتنظيم عملنا ضمن منظومة لقياس الأداء وتقييم المخرجات المرتبطة ببرامج الحكومة، وفي إطار برامج التحديث الاقتصادي والإداري وكتاب التَّكليف السَّامي.


وقال: الإعداد للقاءات دوريَّة مع المعنيين من القطاع الخاص في إعداد رؤية التَّحديث الاقتصادي في مختلف قطاعاتها؛ حتى نضمن التَّطوير المستمرّ للبرامج التَّنفيذيَّة لهذه الرُّؤية.


وأضاف حسَّان: لا أسألكم المستحيل، بل أطلب منكم العمل بلا كلل؛ لتحقيق كلِّ ما يمكن إنجازه في كلِّ يوم، وفي كلِّ ساعة، بلا تأخير أو تردُّد؛ فهذا حقٌّ لكل مواطن علينا، ونحن جميعاً مساءلون أمام شعبنا وأمام جلالة الملك.


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