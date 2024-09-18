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الملك يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة (فيديو)

9/18/2024 3:17:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.


ويلقي جلالته خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية في دورتها التاسعة والسبعين، التي تبدأ في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في نيويورك.
ويعقد جلالة الملك، على هامش الاجتماعات، لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين.


ويلتقي جلالته، في ولاية ميريلاند، حاكم الولاية ويس مور، بالإضافة إلى مجموعة من الرؤساء التنفيذيين وممثلي عدد من الشركات والجامعات الأمريكية.


ويرافق جلالة الملك في الزيارة جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني.


وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

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