الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة تعزي شعب وحكومة لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تتقدم الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة إلى شعب وحكومة لبنان، بخالص التعازي والمواساه والتضامن وتدين الجريمة النكراء التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتفجيرات التي استهدفت الاف الشباب وسقوط الكثير من الضحايا والمصابين .
وبهذه المناسبة وفي الوقت الذي تشكر به جلالة الملك عبدالله الثاني على استجابته العاجلة بدعم لبنان وتوجيه الحكومة الوقوف إلى جانب لبنان الشقيق بهذه المحنة بإرسال شتى أشكال الدعم، فإن الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة تناشد كافة الجهات الصحية في المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصحة وبنك الدم والمستشفيات والمراكز الخاصة ،بضرورة فتح باب التبرع بالدم إلى لبنان الشقيق ، لحاجتهم الماسة إلى ذلك.
حمى الله وطننا العربي وحمى لبنان من كل شر ،وانه سميع المجيب .
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