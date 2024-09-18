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الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة تعزي شعب وحكومة لبنان

9/18/2024 3:17:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏ تتقدم الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة إلى شعب وحكومة لبنان، بخالص التعازي والمواساه والتضامن وتدين الجريمة النكراء التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتفجيرات التي استهدفت الاف الشباب وسقوط الكثير من الضحايا والمصابين .
وبهذه المناسبة وفي الوقت الذي تشكر به جلالة الملك عبدالله الثاني على استجابته العاجلة بدعم لبنان وتوجيه الحكومة الوقوف إلى جانب لبنان الشقيق بهذه المحنة بإرسال شتى أشكال الدعم، فإن الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة تناشد كافة الجهات الصحية في المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصحة وبنك الدم والمستشفيات والمراكز الخاصة ،بضرورة فتح باب التبرع بالدم إلى لبنان الشقيق ، لحاجتهم الماسة إلى ذلك.
‏حمى الله وطننا العربي وحمى لبنان من كل شر ،وانه سميع المجيب .

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