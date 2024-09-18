هل يجوز الجمع بين أمانة الحزب والحقيبة الوزارية؟

MENAFN - Alghad Newspaper) حمزة دعنا

ضمت الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان أمينان عامان لحزبين، الأمر الذي أثار تساؤلاً لدى الأوساط الشعبية عن مدى قانونية الجمع بينهما.



وأكد الخبير الدستوري ليث نصراوين، عدم وجود ما يمنع دستوريا، الجمع بين منصب أمين عام حزب ما وبين استلام حقيبة وزارية.



وأوضح نصراوين لـ"الغد"، بأن القيد الدستوري هو عدم الجمع بين عضوية النائب والعين كطرف وبين عضوية مجلس الوزراء.

وبين أن الوزير ذو الصبغة الحزبية سيضاف إلى مهامه مسؤوليات أخرى وهي مسؤولية الحزب الذي يمثله ومراعاة أهدافه.



يذكر أن رئيس الوزراء جعفر حسان أشرك بفريقه الحكومي أمينان عامان لحزبي، الميثاق وهو وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، وحزب تقدم وهو خالد البكار لحقيبة وزارة العمل.