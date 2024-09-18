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نائب الملك يرعى انطلاق قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني

9/18/2024 3:17:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رعى نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، انطلاق قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني 2024، التي ينظمها المركز الوطني للأمن السيبراني.
وتهدف القمة، التي تجمع سنويا رجال أعمال وخبراء متخصصين بالأمن السيبراني، إلى تعزيز حماية المؤسسات الرسمية والخاصة في الأردن، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وداعمة للأعمال، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني.

ويشارك في القمة، التي تستمر يومين، أكثر من 50 متحدثا من عدة دول، وتتضمن أكثر من 25 جلسة نقاشية وورشة عمل تناقش التحديات التي تواجه المؤسسات في مجال الأمن السيبراني.

وتسعى القمة إلى تنسيق جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، مثلما تبحث مجالات الابتكار في تقنيات الأمن السيبراني، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات والاستجابة لها.

من جانبه، أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، في كلمة له، أن الأردن تمكن من تطوير نظام وطني قوي وفعال للأمن السيبراني، وأحرز تقدما كبيرا في هذا المجال بانتقاله من المركز 71 إلى المركز 27 من أصل 194 دولة، وفق مؤشر الأمن السيبراني العالمي.

واطلع سمو ولي العهد على جدول أعمال القمة، الذي يتضمن مسابقة قرصنة أخلاقية، بمشاركة أكثر من 20 مختصا، وجال في معرض لشركات متخصصة في الأمن السيبراني، ومعرض لمشاريع طلبة من جامعات أردنية.

وحضر انطلاق القمة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

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