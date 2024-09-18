أولى قرارات الحكومة الجديدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
- تشكيل اللِّجان الوزاريَّة.
- تسمية وزير
الاتِّصال الحكومي الدكتور محمَّد المومني ناطقاً رسميَّاً باسم الحكومة.
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، تشكيل لجانه الوزاريَّة المنبثقة عنه وهي: الفريق الاقتصادي ولجنة التَّنمية الاقتصاديَّة، لجنة الخدمات والبنى التحتيَّة والشُّؤون الاجتماعيَّة، واللَّجنة القانونيَّة.
كما قرَّر مجلس الوزراء تسمية وزير الاتِّصال الحكومي الدكتور محمَّد المومني ناطقاً رسميَّاً باسم الحكومة.
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