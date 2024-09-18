ضبط مخالفين بزيادة أسعار السجائر أكثر من 100 فلس



وأوضحت الدائرة انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف النظام.



وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خاطبت أمس الثلاثاء، الشركات المنتجة للسجائر بضرورة الالتزام التام بما ورد في النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة وذلك بالتقيد بالزيادة التي طرأت على أسعار علب

السجائر وهي بواقع 100 فلس لكل علبة سجائر.



كما طلبت الدائرة من هذه الشركات ضرورة التعميم على شركات والوكالات التي تتعامل معها التي تتولى عملية التوزيع بعدم تجاوز قيمة هذه الزيادة. - (بترا)