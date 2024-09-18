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ضبط مخالفين بزيادة أسعار السجائر أكثر من 100 فلس

9/18/2024 3:17:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ضبطت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من خلال كوادر مديرية مكافحة التهرب الضريبي، بعض المحال والمنشآت التي زادت أسعار علب السجائر أكثر من 100 فلس ومخالفتها لما ورد في النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة الذي حدد الزيادة على أسعار علب السجائر ب 100 فلس فقط لكل علبة سجائر.


وأوضحت الدائرة انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف النظام.


وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خاطبت أمس الثلاثاء، الشركات المنتجة للسجائر بضرورة الالتزام التام بما ورد في النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة وذلك بالتقيد بالزيادة التي طرأت على أسعار علب
السجائر وهي بواقع 100 فلس لكل علبة سجائر.


كما طلبت الدائرة من هذه الشركات ضرورة التعميم على شركات والوكالات التي تتعامل معها التي تتولى عملية التوزيع بعدم تجاوز قيمة هذه الزيادة. - (بترا)

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