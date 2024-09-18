الصين تجمد ممتلكات 9 شركات أمريكية بسبب مبيعات الأسلحة لتايوان

وكررت الصين مطالبتها للبيت الأبيض، الذي يعتبر داعماً دولياً مهماً ومورداً للأسلحة لتايوان التي تحكم ديمقراطياً، بالامتناع عن إقامة علاقات رسمية مع قيادة الجزيرة، وتعتبر بكين تايوان جزءاً من أراضيها.



هذه الإجراءات التي تم اتخاذها ضد هذه الشركات، بما في ذلك Sierra Nevada Corporation وStick Rudder Enterprises LLC، دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء وتشمل تجميد ممتلكاتها داخل الصين، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.





وتشمل الإجراءات أيضاً شركات Cubic Corporation وS3 Aerospace وTCOM Ltd Partnership وTextOre وPlanate Management Group وACT1 Federal وExovera، بحسب ما ذكرته الوزارة.



فيما حظرت الوزارة على المنظمات والأفراد داخل الصين الانخراط في أي معاملات مع هذه الشركات، وفقاً للبيان.



من جهته حث متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، الولايات المتحدة على "التوقف فوراً عن الاتجاه الخطير لتسليح تايوان". وأضاف: "توقفوا عن التواطؤ ودعم استقلال تايوان، وتوقفوا عن تقويض السلام والاستقرار في مضيق تايوان"، وذلك خلال مؤتمر صحفي دوري.



وسبق أن فرضت الصين عقوبات وحظرت شركات، بما في ذلك وحدات تابعة لشركة لوكهيد مارتن، بسبب مبيعات الأسلحة إلى تايوان.



كما وأكدت الصين معارضتها الشديدة لمبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان وطالبت واشنطن بسحبها فوراً.



وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، كثفت الصين ضغوطها العسكرية والسياسية لتأكيد مطالبها، وهو ما ترفضه تايبيه بشدة.- رويترز





