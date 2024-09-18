الصين تجمد ممتلكات 9 شركات أمريكية بسبب مبيعات الأسلحة لتايوان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الصين يوم الأربعاء عن اتخاذ إجراءات ضد تسع شركات أمريكية مرتبطة بالقطاع العسكري بسبب مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، وذلك عبر تجميد ممتلكاتها داخل الصين، في أحدث خطوة للضغط على الولايات المتحدة لوقف مبيعات الأسلحة إلى الجزيرة.
وكررت الصين مطالبتها للبيت الأبيض، الذي يعتبر داعماً دولياً مهماً ومورداً للأسلحة لتايوان التي تحكم ديمقراطياً، بالامتناع عن إقامة علاقات رسمية مع قيادة الجزيرة، وتعتبر بكين تايوان جزءاً من أراضيها.
هذه الإجراءات التي تم اتخاذها ضد هذه الشركات، بما في ذلك Sierra Nevada Corporation وStick Rudder Enterprises LLC، دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء وتشمل تجميد ممتلكاتها داخل الصين، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.
وتشمل الإجراءات أيضاً شركات Cubic Corporation وS3 Aerospace وTCOM Ltd Partnership وTextOre وPlanate Management Group وACT1 Federal وExovera، بحسب ما ذكرته الوزارة.
فيما حظرت الوزارة على المنظمات والأفراد داخل الصين الانخراط في أي معاملات مع هذه الشركات، وفقاً للبيان.
من جهته حث متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، الولايات المتحدة على "التوقف فوراً عن الاتجاه الخطير لتسليح تايوان". وأضاف: "توقفوا عن التواطؤ ودعم استقلال تايوان، وتوقفوا عن تقويض السلام والاستقرار في مضيق تايوان"، وذلك خلال مؤتمر صحفي دوري.
وسبق أن فرضت الصين عقوبات وحظرت شركات، بما في ذلك وحدات تابعة لشركة لوكهيد مارتن، بسبب مبيعات الأسلحة إلى تايوان.
كما وأكدت الصين معارضتها الشديدة لمبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان وطالبت واشنطن بسحبها فوراً.
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، كثفت الصين ضغوطها العسكرية والسياسية لتأكيد مطالبها، وهو ما ترفضه تايبيه بشدة.- رويترز
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