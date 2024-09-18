ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 348 على قطاع غزة انه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.



وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 41272 شهيدا و95551 اصابة منذ السابع من تشرين الاول الماضي