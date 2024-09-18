​ لبنان: 12 شهيدا و2800 مصاب حصيلة انفجارات أجهزة الاتصال

لبنان: 12 شهيدا و2800 مصاب حصيلة انفجارات أجهزة الاتصال
التاريخ
9/18/2024 3:17:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، اليوم الأربعاء، استشهاد 12 شخصا بينهم طفلان نتيجة انفجارات سيبرانية استهدفت أجهزة اتصال لاسلكي"بيجر".
وقال الأبيض في مؤتمر صحفي إن عدد الإصابات نتيجة الانفجارات 1يتراوح بين 2750 و2800 منها 300 إصابة خطرة، مبينا أن إن الإصابات تركزت على الوجه واليدين.
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