Wednesday, 18 September 2024 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


​ لبنان: 12 شهيدا و2800 مصاب حصيلة انفجارات أجهزة الاتصال

9/18/2024 3:17:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، اليوم الأربعاء، استشهاد 12 شخصا بينهم طفلان نتيجة انفجارات سيبرانية استهدفت أجهزة اتصال لاسلكي"بيجر".


وقال الأبيض في مؤتمر صحفي إن عدد الإصابات نتيجة الانفجارات 1يتراوح بين 2750 و2800 منها 300 إصابة خطرة، مبينا أن إن الإصابات تركزت على الوجه واليدين.

MENAFN18092024000072011014ID1108689612

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث