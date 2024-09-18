لبنان.. موجة تفجير جديدة لأجهزة اتصال لاسلكية (فيديوهات وصور)



ووقعت الانفجارات في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع ومناطق جنوبي لبنان.

وتسببت الانفجارات التي يبدو أنها أكبر من سابقتها والتي استهدفت أجهزة "البيجر" بحرائق داخل مركبات وشقق سكنية.



وقالت مصادر لبنانية إن الانفجارات استهدف أجهزة اتصالات "ووكي توكي" من نوع "أيكوم ف 82" يستخدمها عناصر حزب الله.