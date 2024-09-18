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لبنان.. موجة تفجير جديدة لأجهزة اتصال لاسلكية (فيديوهات وصور)

9/18/2024 3:17:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 14 شخضا على الأقل وأصيب أكثر من 450 آخرون، اليوم الأربعاء، في انفجار أجهزة اتصال لا سلكية في لبنان لليوم الثاني على التوالي.


ووقعت الانفجارات في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع ومناطق جنوبي لبنان.
وتسببت الانفجارات التي يبدو أنها أكبر من سابقتها والتي استهدفت أجهزة "البيجر" بحرائق داخل مركبات وشقق سكنية.


وقالت مصادر لبنانية إن الانفجارات استهدف أجهزة اتصالات "ووكي توكي" من نوع "أيكوم ف 82" يستخدمها عناصر حزب الله.


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