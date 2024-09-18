لبنان.. موجة تفجير جديدة لأجهزة اتصال لاسلكية (فيديوهات وصور)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 14 شخضا على الأقل وأصيب أكثر من 450 آخرون، اليوم الأربعاء، في انفجار أجهزة اتصال لا سلكية في لبنان لليوم الثاني على التوالي.
ووقعت الانفجارات في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع ومناطق جنوبي لبنان.
وتسببت الانفجارات التي يبدو أنها أكبر من سابقتها والتي استهدفت أجهزة "البيجر" بحرائق داخل مركبات وشقق سكنية.
وقالت مصادر لبنانية إن الانفجارات استهدف أجهزة اتصالات "ووكي توكي" من نوع "أيكوم ف 82" يستخدمها عناصر حزب الله.
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