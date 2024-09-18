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لبنان.. إخماد النيران بـ60 منزلا ومتجرا بسبب تفجيرات اليوم

9/18/2024 3:17:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الدفاع المدني اللبناني أنه أخمد "النيران في 60 منزلا ومتجرا، نتيجة انفجار أجهزة اللاسلكي في النبطية جنوبي البلاد".

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