لبنان.. إخماد النيران بـ60 منزلا ومتجرا بسبب تفجيرات اليوم

لبنان.. إخماد النيران بـ60 منزلا ومتجرا بسبب تفجيرات اليوم
التاريخ
9/18/2024 3:17:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الدفاع المدني اللبناني أنه أخمد "النيران في 60 منزلا ومتجرا، نتيجة انفجار أجهزة اللاسلكي في النبطية جنوبي البلاد".
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