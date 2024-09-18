عار ساعر مهانة نتنياهو

بقلم: أسرة التحرير 18/9/2024





لا معنى الآن للرد على السؤال إذا كان جدعون ساعر سينضم في نهاية الأمر إلى حكومة بنيامين أم لا. فسواء أكانت هذه ستتحقق أم احبولة إعلامية أخرى من إنتاج رئيس الوزراء – الحقيقة هي أن ساعر أجرى اتصالات حقيقية للانضمام إلى حكومة الكارثة، وهذا بحد ذاته مؤشر واضح على خسوف جماهيري وأخلاقي للإنسان الذي يقول عن نفسه: "إنه رجل مبادئ".

بعد أن علم أنه يحتمل أن يرتبط بنتنياهو، عادت وطرحت في الأيام الماضية اقتباسات سابقة عن ساعر. وهذه توجد كثيرا: "لن أجلس في حكومة مع نتنياهو لأنه يمثل نهجا يعرض للخطر مستقبل دولة إسرائيل" (آب 2022)، "نتنياهو يتخذ خطا متطرفا، محرضا ومقسما، وغير جدير بقيادة الدولة" (أيلول 2022)؛ "كل حكومة يقف على رأسها نتنياهو ستكون حكومة تبقى على قيد الحياة بفضل صفقات سياسية، وليس بفضل المصلحة العامة. نحن لن نشارك في هذا" (كانون الأول 2022). بل إن ساعر رد على إقالة وزير الدفاع يوآف غالنت في اذار (مارس) 2023، حين ادعى أن هذا "فعل جنون" يشهد على "الفقدان التام لرجاحة العقل".

وبالفعل، كيف يمكن أن تستوي هذه التصريحات مع موافقته على أن يتفاوض بكثافة على انضمام محتمل لحكومة نتنياهو، بل وعلى حساب وزير الدفاع يوآف غالنت. الجواب: انتهازية مطلقة، تهكم كقيمة عليا وانعدام عمود فقري. لقد وافق ساعر على تعطيل كل المبادئ التي زعم أنه يتبناها، وكل هذا لقاء وظيفة منشودة حتى لو كان رئيسه الجديد – القديم هو الشخص الذي "دمر حركة الليكود" و"أدخل فيها أجواء عبادة الشخصية، التزلف، الخوف من النقد وبلاط بيزنطي"، على حد تعبير عضو حزب ساعر، زئيف الكين.

إن انتهازية ساعر السياسية ثانوية فقط للدمار والخراب الذي يوقعهما رئيس الوزراء على الدولة. فنتنياهو يفضل المس بوزير الدفاع علنا وإضعافه في زمن الحرب على أن تتحقق أمانيه السياسية. ومن المتوقع لساعر أن يدعم إعطاء الإعفاء من التجنيد للحريديم وبذلك ينزع تهديدهم في ألا يدعموا الميزانية – ما من شأنه أن يسقط الحكومة – ومن ناحية نتنياهو لا حاجة لأكثر من هذا لأجل تنحية وزير الدفاع غالنت.

أول من أمس، أفيد بأن المئات أصيبوا في لبنان وسورية في أعقاب تفجير أجهزة اتصال حزب الله. الجبهة في الشمال من شأنها أن تشتعل في كل لحظة إلى حرب عامة. وبدلا من أن يدفع قدما حقا بصفقة مخطوفين ويسمح بالبدء بالعودة إلى الحياة العادية بعد سنة من الخوف والفزع – ينشغل نتنياهو بالمؤامرات وبالاحابيل السياسية. وهكذا يثبت مرة أخرى، إذا كان ما يزال لأحد ما شكوك بعد، ما هو سلم الأولويات الحقيقي لديه: البقاء السياسي على مصلحة الدولة ومواطنيها.