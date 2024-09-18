عار ساعر مهانة نتنياهو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: أسرة التحرير 18/9/2024
لا معنى الآن للرد على السؤال إذا كان جدعون ساعر سينضم في نهاية الأمر إلى حكومة بنيامين نتنياهو أم لا. فسواء أكانت هذه صفقة سياسية ستتحقق أم احبولة إعلامية أخرى من إنتاج رئيس الوزراء – الحقيقة هي أن ساعر أجرى اتصالات حقيقية للانضمام إلى حكومة الكارثة، وهذا بحد ذاته مؤشر واضح على خسوف جماهيري وأخلاقي للإنسان الذي يقول عن نفسه: "إنه رجل مبادئ".
بعد أن علم أنه يحتمل أن يرتبط بنتنياهو، عادت وطرحت في الأيام الماضية اقتباسات سابقة عن ساعر. وهذه توجد كثيرا: "لن أجلس في حكومة مع نتنياهو لأنه يمثل نهجا يعرض للخطر مستقبل دولة إسرائيل" (آب 2022)، "نتنياهو يتخذ خطا متطرفا، محرضا ومقسما، وغير جدير بقيادة الدولة" (أيلول 2022)؛ "كل حكومة يقف على رأسها نتنياهو ستكون حكومة تبقى على قيد الحياة بفضل صفقات سياسية، وليس بفضل المصلحة العامة. نحن لن نشارك في هذا" (كانون الأول 2022). بل إن ساعر رد على إقالة وزير الدفاع يوآف غالنت في اذار (مارس) 2023، حين ادعى أن هذا "فعل جنون" يشهد على "الفقدان التام لرجاحة العقل".
وبالفعل، كيف يمكن أن تستوي هذه التصريحات مع موافقته على أن يتفاوض بكثافة على انضمام محتمل لحكومة نتنياهو، بل وعلى حساب وزير الدفاع يوآف غالنت. الجواب: انتهازية مطلقة، تهكم كقيمة عليا وانعدام عمود فقري. لقد وافق ساعر على تعطيل كل المبادئ التي زعم أنه يتبناها، وكل هذا لقاء وظيفة منشودة حتى لو كان رئيسه الجديد – القديم هو الشخص الذي "دمر حركة الليكود" و"أدخل فيها أجواء عبادة الشخصية، التزلف، الخوف من النقد وبلاط بيزنطي"، على حد تعبير عضو حزب ساعر، زئيف الكين.
إن انتهازية ساعر السياسية ثانوية فقط للدمار والخراب الذي يوقعهما رئيس الوزراء على الدولة. فنتنياهو يفضل المس بوزير الدفاع علنا وإضعافه في زمن الحرب على أن تتحقق أمانيه السياسية. ومن المتوقع لساعر أن يدعم إعطاء الإعفاء من التجنيد للحريديم وبذلك ينزع تهديدهم في ألا يدعموا الميزانية – ما من شأنه أن يسقط الحكومة – ومن ناحية نتنياهو لا حاجة لأكثر من هذا لأجل تنحية وزير الدفاع غالنت.
أول من أمس، أفيد بأن المئات أصيبوا في لبنان وسورية في أعقاب تفجير أجهزة اتصال حزب الله. الجبهة في الشمال من شأنها أن تشتعل في كل لحظة إلى حرب عامة. وبدلا من أن يدفع قدما حقا بصفقة مخطوفين ويسمح بالبدء بالعودة إلى الحياة العادية بعد سنة من الخوف والفزع – ينشغل نتنياهو بالمؤامرات وبالاحابيل السياسية. وهكذا يثبت مرة أخرى، إذا كان ما يزال لأحد ما شكوك بعد، ما هو سلم الأولويات الحقيقي لديه: البقاء السياسي على مصلحة الدولة ومواطنيها.
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