تفجيرات البيجر إنجاز مبهر لكن أثره موضع شك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: عاموس هرئيل 18/9/2024
هجوم أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان الذي خلف، أول من أمس، عدة آلاف مصاب و9 قتلى، عاد وقرب إسرائيل وحزب الله من شفا الحرب الشاملة. حزب الله يتهم إسرائيل بهذا الهجوم الذي لم تتحمل المسؤولية عنه بشكل علني وهو يهدد بالانتقام. إذا كان في المرات السابقة قد ظهر على طول المواجهة التي اندلعت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) بأن حزب الله يحاول السيطرة على صورة الرد وتجنب تدهوركامل، فإنه لا يوجد يقين بأن هذا ما سيحدث في هذه المرة. العملية التي تم نسبها لإسرائيل كشفت ضعف حزب الله وأهانت قيادته. هذا ليس من الأمور التي من المعتاد المرور عليها مر الكرام في الشرق الأوسط.
سلسلة التفجيرات الكبيرة حدثت عند الساعة الرابعة بعد الظهر تقريبا، بالأساس في الضاحية الجنوبية في بيروت. ولكن حسب تقارير عدة، فإن تفجيرات أخرى حدثت في دمشق وفي البقاع وفي جنوب لبنان. الأهداف كانت أعضاء حزب الله، من بينهم شخصيات رفيعة التي جزء منها كان في قيادة الحزب وبعضها كان في أماكن مدنية مختلفة. التفجيرات كانت بصورة متزامنة في أجهزة استقبال الرسائل وأجهزة الاتصال التي كانت بحوزة الأعضاء. من بين المصابين كان بعض عابري السبيل وعائلات أعضاء في حزب الله. تم الإبلاغ عن 9 قتلى وحوالي 400 شخص بإصابة بالغة، لكن التفاصيل ما تزال غامضة ومن غير الواضح بالضبط عدد قتلى الحزب نفسه. وقد نشر أنه حتى السفير الإيراني في لبنان أصيب في انفجار، ولم يتم التبليغ إذا كان لديه جهاز اتصال لحزب الله هو نفسه أو كان يوجد مع رجال الحزب.
يبدو أن أحدا نجح في اختراق شبكة الاتصالات السرية لحزب الله، ووضع في وقت سابق في أجهزة الاتصال مواد متفجرة وتشغيلها عن بعد في الوقت المناسب. هذه العمليات في منظومة السايبر، أيضا في إطار جهود التخريب، تسمى عملية "الزر الأحمر". القصد هو أن العملية تكون جاهزة منذ فترة طويلة ويمكن تشغيلها حسب الرغبة عند الحاجة، مع مفاجأة العدو. يبدو أن من قام بالإعداد للعملية وتنفيذها قد قام بعمل مهني كبير. المنظومات العملياتية لحزب الله تبين أنها مخترقة وتضررت بدرجة كبيرة، بصورة يتوقع أن تثير عدم الثقة في صفوف الحزب والتآكل في منظومة القيادة والسيطرة لديه في الفترة القريبة المقبلة. يمكن الافتراض أن حزب الله سيكرس وقتا كبيرا الآن لجهود الدفاع، العثور على ثغرات حماية أخرى وتشخيص المسؤولين. يمكن التقدير بأن حزب الله سيحقق بشكل معمق، ضمن أمور أخرى، في سلسلة التزويد لهذه الأجهزة. الهجوم الذي ينسبه حزب الله لإسرائيل سبقته تطورات صاخبة في المنظومة الأمنية والسياسية في إسرائيل. في الأسبوع الماضي، بدأت حاشية رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تنشر تقارير بأن توجهه هو نحو عملية هجومية في لبنان الى درجة الحرب الشاملة، هذا بعد أن امتنع خلال 11 شهرا عن فعل ذلك وصد بين حين وآخر محاولات وزراء وضباط تحريك عمليات بهذا الاتجاه. في وقت لاحق تصاعد النزاع مع وزير الدفاع، يوآف غالنت، وأول من أمس، تم التسريب بأن نتنياهو قريب من الاتفاق مع عضو الكنيست جدعون ساعر، الذي، بحسبه، سينضم أربعة أعضاء كنيست من قائمة اليمين الرسمي برئاسته الى الائتلاف، وساعر سيستبدل غالنت.
المفاوضات السياسية تم تجميدها، أول من أمس، قبل بضع ساعات على الهجوم. المحللون نشروا أن نتنياهو وغالنت قد انتقلا الى صفقة حول "موضوع أمني مهم". يبدو أن قضية عزل غالنت واستبداله بساعر دخلت الى التجميد المؤقت، وربما الطويل، إزاء التصعيد المتوقع. ربما أن نتنياهو قد حقق المكاسب السياسية المطلوبة بالنسبة له من هذه العملية حتى من دون تنفيذها. ساعر تم عرضه كمن هو مستعد لبيع ما تبقى من روحه مقابل المنصب، وغالنت تبين أنه لا توجد له قوة سياسية مستقلة، والجمهور أيضا لن يخرج في هذه المرة بجموعه للاحتجاج على المناورة القذرة لعزله. يبدو أنه يمكن إبقاء الآن الاثنين في حالة ضعف في مكانهما. في الاتفاق بينه وبين ساعر، كما تم التسريب، تقرر أن قرار اختيار رئيس الأركان القادم سيتم اتخاذه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة (هذا هو أيضا الوضع القانوني الفعلي، لكن مع الأخذ في الحسبان العلاقة بين نتنياهو وغالنت، فإن الأمور كانت محل التساؤل). سياسيا إذا تم تنفيذ عملية الاستبدال بين غالنت وساعر، فسيتبين أن هذه خطوة حاسمة في صالح نتنياهو، الذي يتوقع أن يقود ائتلافا واسعا ومستقرا أكثر.
لكن كل هذه الصفقة الحزبية أقل إثارة للاهتمام، في ضوء تزايد أخطار الحرب. إن تقارب الأحداث بين مؤامرة عزل غالنت والهجوم في لبنان يضع الكثير من الضباب فوق اعتبارات رئيس الحكومة والكابنت. هل، على فرض أن إسرائيل تقف وراء هذا العمل المنسوب لها من قبل حزب الله، العملية التي بالتأكيد تم الإعداد لها منذ فترة طويلة، قد تم تنفيذها في الوقت الصحيح؟ هل إسرائيل تريد ردع حزب الله عن الاستمرار في إطلاق النار نحو الشمال وأن تفرض عليه اتفاقا يشمل سحب قواته عن الحدود اللبنانية، أو أن الهدف هو جر الحزب الى حرب؟ وما طبيعة العلاقة بين المستوى السياسي ورؤساء أجهزة الأمن، وفيما بينهم هم أنفسهم.
بعد فترة مثيرة للإحباط، سنة تقريبا، التي لم تنجح فيها إسرائيل في تحقيق أي حسم في أي جبهة فإنه يزداد الضغط على رؤساء جهاز الأمن لعرض نتائج، إضافة الى الإغراء بإيجاد حلول عنيفة التي تأثيرها مؤكد كما يبدو. هذا ما حدث أيضا في قضية تصفية الجنرال الإيراني حسن مهداوي في دمشق في نيسان (أبريل) الماضي، وفي عملية اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر في تموز (يوليو) الماضي، وفي عملية قصف ميناء الحديدة في اليمن. جميع هذه العملية حصلت على التعاطف النسبي من الجمهور ونتنياهو تفاخر بمعظمها، لكن حتى الآن هي لم تؤد الى أي تغير واضح في تطورات الحرب.
في العام 2021، قام سلاح الجو الإسرائيلي بقصف المترو (الأنفاق)، وهي منظومة القيادة التحت أرضية لحماس في قطاع غزة قبل انتهاء عملية "حارس الأسوار". الخطة الأصلية تم التخطيط لها بأن تكون عملية الافتتاح للحرب وشملت عملية تمويه لكتائب في القطاع، التي استهدفت جعل مئات المقاومين يهربون الى مخبأ في الأنفاق وعندها قتلهم بواسطة قصف شديد. ولكن العملية التي نفذت كانت ضعيفة ومحدودة. فحماس لم ينطلي عليها التمويه وأبقت الأنفاق فارغة. عدد مقاتليها الذين قتلوا في الهجوم يمكن عدهم على الأصابع. الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي (الذي كان في حينه أيضا برئاسة نتنياهو) تفاخروا في البداية بالعملية وقاموا بعرضها كتعبير عن عظم القدرة الاستخبارية والتكنولوجية. بعد ذلك، تبين أن إسرائيل قامت بإحراق ورقة عملية مهمة عندما كشفت قدرة مفاجئة لم تؤثر على اعتبارات العدو. الظروف في هذه المرة مختلفة قليلا لأن الحرب مستمرة، في الحقيقة بقوة محدودة. وحتى الآن يمكن التساؤل هل إضافة الى جباية الثمن من حزب الله العملية التي نسبت لإسرائيل تدفع قدما بأهداف الحرب، التي فقط أول من أمس أضاف اليها الكابنت إعادة سكان الشمال الى بيوتهم. يثور الانطباع بأن إسرائيل تنتظر رد حزب الله: حزب الله تلقى ضربة قاسية في بيروت، الثانية بعد اغتيال شكر، وإذا قرر الرد في عمق أراضي إسرائيل، فربما المعنى سيكون التدهور الى الحرب.
في المرة السابقة، في نهاية شهر آب (أغسطس)، حزب الله قام بحل المعضلة بواسطة الأكاذيب. فردا على تصفية شكر وبعد انتظار طويل أطلق حزب الله مسيرات هجومية عدة نحو إسرائيل، ولكنه تم إسقاطها فوق البحر في منطقة حيفا. حزب الله قال إن المسيرات انفجرت فوق المواقع العسكرية في غاليلوت، وهكذا أغلق الموضوع من ناحيته. الآن تم فتح حساب جديد دموي أكثر، سيكون من الصعب إغلاقه بواسطة بضع أكاذيب واختلاقات أخرى.
قبل ساعتين على الهجوم، نشر الشاباك بيانا استثنائيا كشف فيه عن قضية قديمة فيها تطور حديث. في أيلول (سبتمبر) الماضي، انفجرت عبوة ناسفة في متنزه اليركون في تل أبيب، ولم تسبب إصابات. بعد ملاحقة، اعتقل فلسطينيون من الضفة الذين قاموا بتشغيلها. التحقيق معهم أظهر أنه تم إرسالهم لتنفيذ العملية من قبل حزب الله، الذي حاول اغتيال شخص رفيع سابق في جهاز الأمن. الآن تم إفشال محاولة أخرى لخلية من التنظيم نفسه كانت تنوي العمل بشكل مشابه ضد شخص رفيع آخر. إضافة الى العملية في مجدو في السنة الماضية، فإن هذه محاولات لتنفيذ عمليات من قبل حزب الله بواسطة عبوات ناسفة قاتلة داخل إسرائيل.
إسرائيل الرسمية لم تتطرق، أول من أمس، الى الهجوم في لبنان. مكتب رئيس الحكومة أمر الوزراء بعدم إجراء المقابلات مع وسائل الإعلام، لكن أحد عباقرة الإعلام الجديد، وهو ضمن محيط رئيس الحكومة، اختار التحاور في موقع "اكس" (تويتر سابقا) مع أحد منتقدي نتنياهو، مراسل "هآرتس" حاييم لفنسون، وألمح الى مسؤولية إسرائيل عن الهجوم في لبنان. معروف أن التغريدة المتبجحة تم حذفها بعد فترة قصيرة . يبدو أن الخطر تم أخذه في هذه المرة بجدية لأن المكتب سارع الى إصدار بيان تنصل فيه من نشر المنشور، وقال إن هذا الشخص لا يعد من المستشارين المقربين من رئيس الحكومة، رغم أنه عمليا ما يزال يعمل في الحاشية المقربة من نتنياهو.
الهجوم الذي نسبه حزب الله لإسرائيل نفذ بصورة بعيدة عن الإعلام وفي ذروة حرب طويلة. حتى الآن كان من الواضح أن إيران وحزب الله يريدون سفك المزيد من الدماء الإسرائيلية في الشمال لمساعدة حماس في حربها في غزة، لكن عدم الدخول الى حرب مباشرة وشاملة. وقوة ضربة أول من أمس والنشر حول إصابة السفير الإيراني يمكن أن تؤثر في هذه المرة على اعتباراتهم. وربما الى درجة تغيير السياسة. الإنجاز العملياتي المنسوب لإسرائيل مدهش جدا، لكن في الوقت الذي وعد فيه نتنياهو الجمهور منذ فترة قصيرة بأننا على بعد خطوة من النصر المطلق على حماس، الآن يبدو أننا أكثر قربا من السابق من حرب واسعة أيضا مع حزب الله. الحسم في جميع الجبهات ما يزال لا يلوح في الأفق.
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