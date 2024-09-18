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تفجيرات البيجر إنجاز مبهر لكن أثره موضع شك

9/18/2024 3:17:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: عاموس هرئيل 18/9/2024

هجوم أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان الذي خلف، أول من أمس، عدة آلاف مصاب و9 قتلى، عاد وقرب إسرائيل وحزب الله من شفا الحرب الشاملة. حزب الله يتهم إسرائيل بهذا الهجوم الذي لم تتحمل المسؤولية عنه بشكل علني وهو يهدد بالانتقام. إذا كان في المرات السابقة قد ظهر على طول المواجهة التي اندلعت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) بأن حزب الله يحاول السيطرة على صورة الرد وتجنب تدهوركامل، فإنه لا يوجد يقين بأن هذا ما سيحدث في هذه المرة. العملية التي تم نسبها لإسرائيل كشفت ضعف حزب الله وأهانت قيادته. هذا ليس من الأمور التي من المعتاد المرور عليها مر الكرام في الشرق الأوسط.
سلسلة التفجيرات الكبيرة حدثت عند الساعة الرابعة بعد الظهر تقريبا، بالأساس في الضاحية الجنوبية في بيروت. ولكن حسب تقارير عدة، فإن تفجيرات أخرى حدثت في دمشق وفي البقاع وفي جنوب لبنان. الأهداف كانت أعضاء حزب الله، من بينهم شخصيات رفيعة التي جزء منها كان في قيادة الحزب وبعضها كان في أماكن مدنية مختلفة. التفجيرات كانت بصورة متزامنة في أجهزة استقبال الرسائل وأجهزة الاتصال التي كانت بحوزة الأعضاء. من بين المصابين كان بعض عابري السبيل وعائلات أعضاء في حزب الله. تم الإبلاغ عن 9 قتلى وحوالي 400 شخص بإصابة بالغة، لكن التفاصيل ما تزال غامضة ومن غير الواضح بالضبط عدد قتلى الحزب نفسه. وقد نشر أنه حتى السفير الإيراني في لبنان أصيب في انفجار، ولم يتم التبليغ إذا كان لديه جهاز اتصال لحزب الله هو نفسه أو كان يوجد مع رجال الحزب.
يبدو أن أحدا نجح في اختراق شبكة الاتصالات السرية لحزب الله، ووضع في وقت سابق في أجهزة الاتصال مواد متفجرة وتشغيلها عن بعد في الوقت المناسب. هذه العمليات في منظومة السايبر، أيضا في إطار جهود التخريب، تسمى عملية "الزر الأحمر". القصد هو أن العملية تكون جاهزة منذ فترة طويلة ويمكن تشغيلها حسب الرغبة عند الحاجة، مع مفاجأة العدو. يبدو أن من قام بالإعداد للعملية وتنفيذها قد قام بعمل مهني كبير. المنظومات العملياتية لحزب الله تبين أنها مخترقة وتضررت بدرجة كبيرة، بصورة يتوقع أن تثير عدم الثقة في صفوف الحزب والتآكل في منظومة القيادة والسيطرة لديه في الفترة القريبة المقبلة. يمكن الافتراض أن حزب الله سيكرس وقتا كبيرا الآن لجهود الدفاع، العثور على ثغرات حماية أخرى وتشخيص المسؤولين. يمكن التقدير بأن حزب الله سيحقق بشكل معمق، ضمن أمور أخرى، في سلسلة التزويد لهذه الأجهزة. الهجوم الذي ينسبه حزب الله لإسرائيل سبقته تطورات صاخبة في المنظومة الأمنية والسياسية في إسرائيل. في الأسبوع الماضي، بدأت حاشية رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تنشر تقارير بأن توجهه هو نحو عملية هجومية في لبنان الى درجة الحرب الشاملة، هذا بعد أن امتنع خلال 11 شهرا عن فعل ذلك وصد بين حين وآخر محاولات وزراء وضباط تحريك عمليات بهذا الاتجاه. في وقت لاحق تصاعد النزاع مع وزير الدفاع، يوآف غالنت، وأول من أمس، تم التسريب بأن نتنياهو قريب من الاتفاق مع عضو الكنيست جدعون ساعر، الذي، بحسبه، سينضم أربعة أعضاء كنيست من قائمة اليمين الرسمي برئاسته الى الائتلاف، وساعر سيستبدل غالنت.
المفاوضات السياسية تم تجميدها، أول من أمس، قبل بضع ساعات على الهجوم. المحللون نشروا أن نتنياهو وغالنت قد انتقلا الى صفقة حول "موضوع أمني مهم". يبدو أن قضية عزل غالنت واستبداله بساعر دخلت الى التجميد المؤقت، وربما الطويل، إزاء التصعيد المتوقع. ربما أن نتنياهو قد حقق المكاسب السياسية المطلوبة بالنسبة له من هذه العملية حتى من دون تنفيذها. ساعر تم عرضه كمن هو مستعد لبيع ما تبقى من روحه مقابل المنصب، وغالنت تبين أنه لا توجد له قوة سياسية مستقلة، والجمهور أيضا لن يخرج في هذه المرة بجموعه للاحتجاج على المناورة القذرة لعزله. يبدو أنه يمكن إبقاء الآن الاثنين في حالة ضعف في مكانهما. في الاتفاق بينه وبين ساعر، كما تم التسريب، تقرر أن قرار اختيار رئيس الأركان القادم سيتم اتخاذه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة (هذا هو أيضا الوضع القانوني الفعلي، لكن مع الأخذ في الحسبان العلاقة بين نتنياهو وغالنت، فإن الأمور كانت محل التساؤل). سياسيا إذا تم تنفيذ عملية الاستبدال بين غالنت وساعر، فسيتبين أن هذه خطوة حاسمة في صالح نتنياهو، الذي يتوقع أن يقود ائتلافا واسعا ومستقرا أكثر.
لكن كل هذه الصفقة الحزبية أقل إثارة للاهتمام، في ضوء تزايد أخطار الحرب. إن تقارب الأحداث بين مؤامرة عزل غالنت والهجوم في لبنان يضع الكثير من الضباب فوق اعتبارات رئيس الحكومة والكابنت. هل، على فرض أن إسرائيل تقف وراء هذا العمل المنسوب لها من قبل حزب الله، العملية التي بالتأكيد تم الإعداد لها منذ فترة طويلة، قد تم تنفيذها في الوقت الصحيح؟ هل إسرائيل تريد ردع حزب الله عن الاستمرار في إطلاق النار نحو الشمال وأن تفرض عليه اتفاقا يشمل سحب قواته عن الحدود اللبنانية، أو أن الهدف هو جر الحزب الى حرب؟ وما طبيعة العلاقة بين المستوى السياسي ورؤساء أجهزة الأمن، وفيما بينهم هم أنفسهم.
بعد فترة مثيرة للإحباط، سنة تقريبا، التي لم تنجح فيها إسرائيل في تحقيق أي حسم في أي جبهة فإنه يزداد الضغط على رؤساء جهاز الأمن لعرض نتائج، إضافة الى الإغراء بإيجاد حلول عنيفة التي تأثيرها مؤكد كما يبدو. هذا ما حدث أيضا في قضية تصفية الجنرال الإيراني حسن مهداوي في دمشق في نيسان (أبريل) الماضي، وفي عملية اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر في تموز (يوليو) الماضي، وفي عملية قصف ميناء الحديدة في اليمن. جميع هذه العملية حصلت على التعاطف النسبي من الجمهور ونتنياهو تفاخر بمعظمها، لكن حتى الآن هي لم تؤد الى أي تغير واضح في تطورات الحرب.
في العام 2021، قام سلاح الجو الإسرائيلي بقصف المترو (الأنفاق)، وهي منظومة القيادة التحت أرضية لحماس في قطاع غزة قبل انتهاء عملية "حارس الأسوار". الخطة الأصلية تم التخطيط لها بأن تكون عملية الافتتاح للحرب وشملت عملية تمويه لكتائب في القطاع، التي استهدفت جعل مئات المقاومين يهربون الى مخبأ في الأنفاق وعندها قتلهم بواسطة قصف شديد. ولكن العملية التي نفذت كانت ضعيفة ومحدودة. فحماس لم ينطلي عليها التمويه وأبقت الأنفاق فارغة. عدد مقاتليها الذين قتلوا في الهجوم يمكن عدهم على الأصابع. الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي (الذي كان في حينه أيضا برئاسة نتنياهو) تفاخروا في البداية بالعملية وقاموا بعرضها كتعبير عن عظم القدرة الاستخبارية والتكنولوجية. بعد ذلك، تبين أن إسرائيل قامت بإحراق ورقة عملية مهمة عندما كشفت قدرة مفاجئة لم تؤثر على اعتبارات العدو. الظروف في هذه المرة مختلفة قليلا لأن الحرب مستمرة، في الحقيقة بقوة محدودة. وحتى الآن يمكن التساؤل هل إضافة الى جباية الثمن من حزب الله العملية التي نسبت لإسرائيل تدفع قدما بأهداف الحرب، التي فقط أول من أمس أضاف اليها الكابنت إعادة سكان الشمال الى بيوتهم. يثور الانطباع بأن إسرائيل تنتظر رد حزب الله: حزب الله تلقى ضربة قاسية في بيروت، الثانية بعد اغتيال شكر، وإذا قرر الرد في عمق أراضي إسرائيل، فربما المعنى سيكون التدهور الى الحرب.
في المرة السابقة، في نهاية شهر آب (أغسطس)، حزب الله قام بحل المعضلة بواسطة الأكاذيب. فردا على تصفية شكر وبعد انتظار طويل أطلق حزب الله مسيرات هجومية عدة نحو إسرائيل، ولكنه تم إسقاطها فوق البحر في منطقة حيفا. حزب الله قال إن المسيرات انفجرت فوق المواقع العسكرية في غاليلوت، وهكذا أغلق الموضوع من ناحيته. الآن تم فتح حساب جديد دموي أكثر، سيكون من الصعب إغلاقه بواسطة بضع أكاذيب واختلاقات أخرى.
قبل ساعتين على الهجوم، نشر الشاباك بيانا استثنائيا كشف فيه عن قضية قديمة فيها تطور حديث. في أيلول (سبتمبر) الماضي، انفجرت عبوة ناسفة في متنزه اليركون في تل أبيب، ولم تسبب إصابات. بعد ملاحقة، اعتقل فلسطينيون من الضفة الذين قاموا بتشغيلها. التحقيق معهم أظهر أنه تم إرسالهم لتنفيذ العملية من قبل حزب الله، الذي حاول اغتيال شخص رفيع سابق في جهاز الأمن. الآن تم إفشال محاولة أخرى لخلية من التنظيم نفسه كانت تنوي العمل بشكل مشابه ضد شخص رفيع آخر. إضافة الى العملية في مجدو في السنة الماضية، فإن هذه محاولات لتنفيذ عمليات من قبل حزب الله بواسطة عبوات ناسفة قاتلة داخل إسرائيل.
إسرائيل الرسمية لم تتطرق، أول من أمس، الى الهجوم في لبنان. مكتب رئيس الحكومة أمر الوزراء بعدم إجراء المقابلات مع وسائل الإعلام، لكن أحد عباقرة الإعلام الجديد، وهو ضمن محيط رئيس الحكومة، اختار التحاور في موقع "اكس" (تويتر سابقا) مع أحد منتقدي نتنياهو، مراسل "هآرتس" حاييم لفنسون، وألمح الى مسؤولية إسرائيل عن الهجوم في لبنان. معروف أن التغريدة المتبجحة تم حذفها بعد فترة قصيرة . يبدو أن الخطر تم أخذه في هذه المرة بجدية لأن المكتب سارع الى إصدار بيان تنصل فيه من نشر المنشور، وقال إن هذا الشخص لا يعد من المستشارين المقربين من رئيس الحكومة، رغم أنه عمليا ما يزال يعمل في الحاشية المقربة من نتنياهو.
الهجوم الذي نسبه حزب الله لإسرائيل نفذ بصورة بعيدة عن الإعلام وفي ذروة حرب طويلة. حتى الآن كان من الواضح أن إيران وحزب الله يريدون سفك المزيد من الدماء الإسرائيلية في الشمال لمساعدة حماس في حربها في غزة، لكن عدم الدخول الى حرب مباشرة وشاملة. وقوة ضربة أول من أمس والنشر حول إصابة السفير الإيراني يمكن أن تؤثر في هذه المرة على اعتباراتهم. وربما الى درجة تغيير السياسة. الإنجاز العملياتي المنسوب لإسرائيل مدهش جدا، لكن في الوقت الذي وعد فيه نتنياهو الجمهور منذ فترة قصيرة بأننا على بعد خطوة من النصر المطلق على حماس، الآن يبدو أننا أكثر قربا من السابق من حرب واسعة أيضا مع حزب الله. الحسم في جميع الجبهات ما يزال لا يلوح في الأفق.

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