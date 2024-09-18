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الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 0.5%

9/18/2024 3:17:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خفض الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75% و5% لينهي دورة تشديد نقدي بدأت في مارس/ آذار 2022.

وتوقع المركزي خفضا آخر بـ50 نقطة أساس هذا العام.

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