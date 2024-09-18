الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 0.5%

الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 0.5%
التاريخ
9/18/2024 3:17:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خفض الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75% و5% لينهي دورة تشديد نقدي بدأت في
مارس/ آذار 2022.
وتوقع المركزي خفضا آخر بـ50 نقطة أساس هذا العام.
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