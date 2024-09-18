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استثمر في الأردن.. خطوة غير كافية لمواجهة تراجع التدفقات الأجنبية

9/18/2024 3:17:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة عمان- يؤكد خبراء اقتصاديون أن تسويق الفرص الاستثمارية في الأردن يتطلب تنسيقاً جادً بين القطاعين العام والخاص واستخدام الأدوات والإستراتيجيات المناسبة لاحتياجات السوق المحلي والدولي.
ويشدد الخبراء على ضرورة إقامة معارض وفعاليات محلية مثل "معرض الإستثمار الأردني" أو "منتدى الأعمال الأردني" لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.
ويشير الخبراء إلى أهمية تطويع استخدام التقنيات الحديثة في ترويج الفرص الاستثمارية والتواصل المباشر مع المستثمرين لعرض المشاريع والمواقع الاستثمارية، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.
ويرى اقتصاديون أن منصة "استثمر في الاردن" وأيقونة التواصل مع المغتربين الأردنيين خطوة جديدة لكنها غير كافية وحدها لمواجهة التحديات الكبرى والمنافسة القوية على مستوى المنطقة والعالم في جذب الاستثمار ما يتطلب وجودا لسياسة استثمارية شاملة تتضمن إصلاحات اقتصادية، وتخفيض البيروقراطية، وتقديم حوافز مالية وتشريعية لجذب المستثمرين.
يأتي هذا في وقت تراجع فيه إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للأردن تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 18 % ليصل إلى 144 مليون دينار مقارنة مع 175 مليونا خلال الفترة نفسها من العام الماضي وفق آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.
وقال أمين عام هيئة الاستثمار السابق د.مخلد العمري "عوامل جذب وتسويق الفرص الاستثمارية يتطلب بداية تقديم حزمة من المشاريع النوعية وبالقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والمنافسة بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب القرار بالشركات العالمية الكبرى وإقناعهم بجدوى الاستثمار بالمملكة".
وأوضح العمري أن تعزيز قدرة المملكة على جذب المستثمرين يتطلب أيضا إعادة النظر بكلف الإنتاج وتقديم المزيد من الحوافز وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا العالية بطبيعة المشاريع التي يتم عرضها كفرص استثمارية لتعزيز تنافسة المملكة كوجهة للاستثمار بالإضافة إلى دراسة احتياجات أسواق الدول بحيث يتم تقديم الخدمات لها من مشاريع تقام بالمملكة.
وأشار العمري إلى أن منصة "استثمر في الأردن" وأيقونة التواصل مع المغتربين أمر غير كاف للترويج واستقطاب المستثمرين، مشددا على ضرورة إعادة النظر وفلترة المشاريع المدرجة على المنصة.
وأوضح العمري أن تسجيل منصة "استثمر في الأردن" باكثر من 500 ألف زائر لا يعني أن هنالك اهتماما أو استمراية، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية المطروحة عبر المنصة غير كافية في ظل المزايا والفرص المتاحة في مختلف محافظات المملكة.
وبين العمري أن الأحداث التي تعصف بالمنطقة وحالة الاستقرار التي تعيشها المملكة، تشكل فرصة يجب استغلالها في جذب وتوطين الاستثمارات.
وقال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي "المشاريع الاستثمارية في منصة " استثمر في الأردن" غير كافية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، مما يستدعى تكثيف الجهود لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في رفد المشاريع الاستثمارية وتعزيز التعاون مع المستثمرين الأردنيين في الخارج بتوطين استثماراتهم في المملكة، وإعداد الخريطة الاستثمارية وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية".
وأشار حجازي إلى أن تسويق الفرص الاستثمارية هو الأداة الأولى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تسليط الضوء على الفرص المتاحة وتقديم المعلومات اللازمة للمستثمرين، ما يمكن من توفير بيئة استثمارية نابضة بالحياة تدعم النمو والتقدم في مختلف المجالات.
وشدد على ضرورة عقد منتدى استثماري دولي سنوي لتسليط الضوء على تلك الفرص الاستثمارية بشكل مباشر لتعزيز العلاقات مع المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية، يتم من خلاله التأكيد على حوافز المستثمرين التي يمنحها القانون مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيلات الإجراءات الإدارية لتكون عوامل جذب قوية، بالإضافة إلى إعداد دراسات الجدوى لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، تتضمن معلومات عن السوق، العوائد المتوقعة، لتوفر هذه التقارير للمستثمرين بيانات مدعمة لاتخاذ قرارات مستنيرة بالنسبة لهم.
واشار إلى اهمية استخدام التقنيات الحديثة مثل الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) لعرض المشاريع والمواقع الاستثمارية وهذه التكنولوجيا يمكن أن تقدم تجارب غامرة للمستثمرين، ما يساعدهم في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، وتسويق الفرص الاستثمارية بشكل فعال يتطلب تكامل هذه الأدوات والإستراتيجيات بما يتناسب مع طبيعة السوق والفرص المتاحة خاصة من خلال الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي المتخصصة.
وأكد أهمية العمل على تحسين بيئة الأعمال في الأردن وأن يكون ذلك جزءا من هوية الأردن الاستثمارية لتحسين البيئة الاستثمارية من خلال تبسيط الإجراءات على أرض الواقع والعمل على عكس البنية التحتية عالية الجودة على تلك الهوية بحيث تكون بيئة استثمارية مواتية تعزز من جاذبية الأردن كوجهة للاستثمار.
وشدد حجازي على أهمية أن تسهم أيقونة "المغتربون شركاؤنا في الاستثمار" التي أطلقتها وزارة الاستثمار في تعزيز ثقة المغتربين الأردنيين و دمج المغتربين في العملية الاستثمارية، من خلال توفير وعرض الفرص الاستثمارية بشكل دوري للمغتربين الأردنيين والتي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تهيئة المناخ الاستثماري فنيا وتشريعيا لتشجيع المغتربين على استثمار أموالهم ومدخراتهم في الدورة الاقتصادية، وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات المساهمة العامة وتخفيض رسوم التأسيس والإصدار والإخراج للمغتربين الأردنيين، وإشراك المغتربين الأردنيين في تنفيذ وتصميم مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية د.رعد التل "إن الجهود الحالية مثل الأيقونة والمنصة تمثل وسائل جيدة، لكنها غير كافية وحدها لمواجهة التحديات الكبرى في جذب الاستثمار والأمر يتطلب سياسة استثمارية شاملة تتضمن إصلاحات اقتصادية، تخفيض البيروقراطية، وتقديم حوافز مالية وتشريعية لجذب المستثمرين".
وبين أن أدوات جذب الاستثمارات تحتاج إلى تحسين البيئة الاستثمارية عبر تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وضمان استقرار السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى تسويق الفرص الاستثمارية بشكل أكبر على المستوى الدولي.
وأشار إلى وجود 39 مشروعًا على منصة "استثمر في الأردن" يمثل بداية جيدة، لكن من الضروري أن تكون جميع المشاريع مدعمة بدراسات جدوى تفصيلية، مؤكدا أن عدم وجود دراسات جدوى شاملة يقلل من جاذبية المشاريع أمام المستثمرين، الذين يبحثون عن معلومات دقيقة حول العوائد المتوقعة والمخاطر المرتبطة.
وأوضح التل أن إطلاق أيقونة للتواصل مع المغتربين الأردنيين خطوة إيجابية لتعزيز التواصل، لكنها ليست كافية لوحدها لتحفيزهم على إقامة الاستثمارات، يجب أن تترافق مع سياسات داعمة ومزايا تنافسية تسهل الاستثمار، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية ومالية تيسر للمغتربين الدخول في مشروعات ملموسة.
وقال التل، "في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، يمثل استقرار الأردن ميزة كبيرة لجذب الاستثمارات"، مؤكدا أهمية استثمار هذا الاستقرار من خلال تقديم حوافز استثمارية متميزة، والترويج لهذه الميزة بشكل واسع في الأسواق الإقليمية والدولية، وكذلك توفير الدعم اللوجستي والإداري للمستثمرين لضمان نجاح استثماراتهم.

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