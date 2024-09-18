استثمر في الأردن.. خطوة غير كافية لمواجهة تراجع التدفقات الأجنبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
عمان- يؤكد خبراء اقتصاديون أن تسويق الفرص الاستثمارية في الأردن يتطلب تنسيقاً جادً بين القطاعين العام والخاص واستخدام الأدوات والإستراتيجيات المناسبة لاحتياجات السوق المحلي والدولي.
ويشدد الخبراء على ضرورة إقامة معارض وفعاليات محلية مثل "معرض الإستثمار الأردني" أو "منتدى الأعمال الأردني" لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.
ويشير الخبراء إلى أهمية تطويع استخدام التقنيات الحديثة في ترويج الفرص الاستثمارية والتواصل المباشر مع المستثمرين لعرض المشاريع والمواقع الاستثمارية، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.
ويرى اقتصاديون أن منصة "استثمر في الاردن" وأيقونة التواصل مع المغتربين الأردنيين خطوة جديدة لكنها غير كافية وحدها لمواجهة التحديات الكبرى والمنافسة القوية على مستوى المنطقة والعالم في جذب الاستثمار ما يتطلب وجودا لسياسة استثمارية شاملة تتضمن إصلاحات اقتصادية، وتخفيض البيروقراطية، وتقديم حوافز مالية وتشريعية لجذب المستثمرين.
يأتي هذا في وقت تراجع فيه إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للأردن تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 18 % ليصل إلى 144 مليون دينار مقارنة مع 175 مليونا خلال الفترة نفسها من العام الماضي وفق آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.
وقال أمين عام هيئة الاستثمار السابق د.مخلد العمري "عوامل جذب وتسويق الفرص الاستثمارية يتطلب بداية تقديم حزمة من المشاريع النوعية وبالقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والمنافسة بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب القرار بالشركات العالمية الكبرى وإقناعهم بجدوى الاستثمار بالمملكة".
وأوضح العمري أن تعزيز قدرة المملكة على جذب المستثمرين يتطلب أيضا إعادة النظر بكلف الإنتاج وتقديم المزيد من الحوافز وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا العالية بطبيعة المشاريع التي يتم عرضها كفرص استثمارية لتعزيز تنافسة المملكة كوجهة للاستثمار بالإضافة إلى دراسة احتياجات أسواق الدول بحيث يتم تقديم الخدمات لها من مشاريع تقام بالمملكة.
وأشار العمري إلى أن منصة "استثمر في الأردن" وأيقونة التواصل مع المغتربين أمر غير كاف للترويج واستقطاب المستثمرين، مشددا على ضرورة إعادة النظر وفلترة المشاريع المدرجة على المنصة.
وأوضح العمري أن تسجيل منصة "استثمر في الأردن" باكثر من 500 ألف زائر لا يعني أن هنالك اهتماما أو استمراية، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية المطروحة عبر المنصة غير كافية في ظل المزايا والفرص المتاحة في مختلف محافظات المملكة.
وبين العمري أن الأحداث التي تعصف بالمنطقة وحالة الاستقرار التي تعيشها المملكة، تشكل فرصة يجب استغلالها في جذب وتوطين الاستثمارات.
وقال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي "المشاريع الاستثمارية في منصة " استثمر في الأردن" غير كافية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، مما يستدعى تكثيف الجهود لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في رفد المشاريع الاستثمارية وتعزيز التعاون مع المستثمرين الأردنيين في الخارج بتوطين استثماراتهم في المملكة، وإعداد الخريطة الاستثمارية وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية".
وأشار حجازي إلى أن تسويق الفرص الاستثمارية هو الأداة الأولى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تسليط الضوء على الفرص المتاحة وتقديم المعلومات اللازمة للمستثمرين، ما يمكن من توفير بيئة استثمارية نابضة بالحياة تدعم النمو والتقدم في مختلف المجالات.
وشدد على ضرورة عقد منتدى استثماري دولي سنوي لتسليط الضوء على تلك الفرص الاستثمارية بشكل مباشر لتعزيز العلاقات مع المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية، يتم من خلاله التأكيد على حوافز المستثمرين التي يمنحها القانون مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيلات الإجراءات الإدارية لتكون عوامل جذب قوية، بالإضافة إلى إعداد دراسات الجدوى لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، تتضمن معلومات عن السوق، العوائد المتوقعة، لتوفر هذه التقارير للمستثمرين بيانات مدعمة لاتخاذ قرارات مستنيرة بالنسبة لهم.
واشار إلى اهمية استخدام التقنيات الحديثة مثل الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) لعرض المشاريع والمواقع الاستثمارية وهذه التكنولوجيا يمكن أن تقدم تجارب غامرة للمستثمرين، ما يساعدهم في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، وتسويق الفرص الاستثمارية بشكل فعال يتطلب تكامل هذه الأدوات والإستراتيجيات بما يتناسب مع طبيعة السوق والفرص المتاحة خاصة من خلال الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي المتخصصة.
وأكد أهمية العمل على تحسين بيئة الأعمال في الأردن وأن يكون ذلك جزءا من هوية الأردن الاستثمارية لتحسين البيئة الاستثمارية من خلال تبسيط الإجراءات على أرض الواقع والعمل على عكس البنية التحتية عالية الجودة على تلك الهوية بحيث تكون بيئة استثمارية مواتية تعزز من جاذبية الأردن كوجهة للاستثمار.
وشدد حجازي على أهمية أن تسهم أيقونة "المغتربون شركاؤنا في الاستثمار" التي أطلقتها وزارة الاستثمار في تعزيز ثقة المغتربين الأردنيين و دمج المغتربين في العملية الاستثمارية، من خلال توفير وعرض الفرص الاستثمارية بشكل دوري للمغتربين الأردنيين والتي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تهيئة المناخ الاستثماري فنيا وتشريعيا لتشجيع المغتربين على استثمار أموالهم ومدخراتهم في الدورة الاقتصادية، وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات المساهمة العامة وتخفيض رسوم التأسيس والإصدار والإخراج للمغتربين الأردنيين، وإشراك المغتربين الأردنيين في تنفيذ وتصميم مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية د.رعد التل "إن الجهود الحالية مثل الأيقونة والمنصة تمثل وسائل جيدة، لكنها غير كافية وحدها لمواجهة التحديات الكبرى في جذب الاستثمار والأمر يتطلب سياسة استثمارية شاملة تتضمن إصلاحات اقتصادية، تخفيض البيروقراطية، وتقديم حوافز مالية وتشريعية لجذب المستثمرين".
وبين أن أدوات جذب الاستثمارات تحتاج إلى تحسين البيئة الاستثمارية عبر تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وضمان استقرار السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى تسويق الفرص الاستثمارية بشكل أكبر على المستوى الدولي.
وأشار إلى وجود 39 مشروعًا على منصة "استثمر في الأردن" يمثل بداية جيدة، لكن من الضروري أن تكون جميع المشاريع مدعمة بدراسات جدوى تفصيلية، مؤكدا أن عدم وجود دراسات جدوى شاملة يقلل من جاذبية المشاريع أمام المستثمرين، الذين يبحثون عن معلومات دقيقة حول العوائد المتوقعة والمخاطر المرتبطة.
وأوضح التل أن إطلاق أيقونة للتواصل مع المغتربين الأردنيين خطوة إيجابية لتعزيز التواصل، لكنها ليست كافية لوحدها لتحفيزهم على إقامة الاستثمارات، يجب أن تترافق مع سياسات داعمة ومزايا تنافسية تسهل الاستثمار، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية ومالية تيسر للمغتربين الدخول في مشروعات ملموسة.
وقال التل، "في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، يمثل استقرار الأردن ميزة كبيرة لجذب الاستثمارات"، مؤكدا أهمية استثمار هذا الاستقرار من خلال تقديم حوافز استثمارية متميزة، والترويج لهذه الميزة بشكل واسع في الأسواق الإقليمية والدولية، وكذلك توفير الدعم اللوجستي والإداري للمستثمرين لضمان نجاح استثماراتهم.
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