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6.037 مليار دينار صادرات القطاع الصناعي خلال 8 أشهر

9/18/2024 3:17:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - بلغت صادرات القطاع الصناعي خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 6.037 مليار دينار، مقابل 6.095 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع طفيفة 0.9 بالمائة.
ووفقا لمعطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، حققت صادرات 7 قطاعات صناعية نموا خلال الأشهر الثمانية الماضية بنسبة تراوحت بين 23.8 بالمائة لقطاع الصناعات الخشبية والأثاث و 21.1 بالمائة للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.
وبحسب المعطيات الإحصائية التي تضمنت صادرات غرف الصناعة الثلاث "عمان، إربد والزرقاء"، واطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تراجعت صادرات قطاعات الصناعات التعدينية بنسبة 35.6 بالمائة، الإنشائية 7.6 بالمائة والتعبئة والتغليف 1.9 بالمائة.
وتوزعت الصادرات الصناعية خلال الأشهر الثمانية الماضية على قطاعات الصناعات الجلدية والمحكيات بقيمة 1.320 مليار دينار، الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.157 مليار دينار، والتعدينية نحو 947 مليون دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات ما قيمته 779 مليون دينار، التموينية والغذائية 719 مليونا والعلاجية واللوازم الطبية نحو 495 مليونا.
وذهبت باقي صادرات القطاع الصناعي خلال الأشهر الثمانية الماضية، لقطاعات صناعات البلاستيك والمطاط نحو 234 مليون دينار، التعبئة والتغليف 214 مليون دينار، الإنشائية نحو 156 مليونا، الخشبية والأثاث بنحو 17
مليونا. -(بترا)

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