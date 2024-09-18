6.037 مليار دينار صادرات القطاع الصناعي خلال 8 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - بلغت صادرات القطاع الصناعي خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 6.037 مليار دينار، مقابل 6.095 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع طفيفة 0.9 بالمائة.
ووفقا لمعطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، حققت صادرات 7 قطاعات صناعية نموا خلال الأشهر الثمانية الماضية بنسبة تراوحت بين 23.8 بالمائة لقطاع الصناعات الخشبية والأثاث و 21.1 بالمائة للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.
وبحسب المعطيات الإحصائية التي تضمنت صادرات غرف الصناعة الثلاث "عمان، إربد والزرقاء"، واطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تراجعت صادرات قطاعات الصناعات التعدينية بنسبة 35.6 بالمائة، الإنشائية 7.6 بالمائة والتعبئة والتغليف 1.9 بالمائة.
وتوزعت الصادرات الصناعية خلال الأشهر الثمانية الماضية على قطاعات الصناعات الجلدية والمحكيات بقيمة 1.320 مليار دينار، الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.157 مليار دينار، والتعدينية نحو 947 مليون دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات ما قيمته 779 مليون دينار، التموينية والغذائية 719 مليونا والعلاجية واللوازم الطبية نحو 495 مليونا.
وذهبت باقي صادرات القطاع الصناعي خلال الأشهر الثمانية الماضية، لقطاعات صناعات البلاستيك والمطاط نحو 234 مليون دينار، التعبئة والتغليف 214 مليون دينار، الإنشائية نحو 156 مليونا، الخشبية والأثاث بنحو 17
مليونا. -(بترا)
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