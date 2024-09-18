فوضى في سوق السجائر.. والمصانع تقتدي بالحكومة وترفع الأسعار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان - تسيطر حالة من الفوضى على أسعار السجائر ومستلزماته المختلفة في السوق المحلية، بعد رفع الحكومة الضريبة المفروضة على الدخان مؤخرا، وسط شكاوى من مواطنين وصلت بعضها لـ"الغد" من ارتفاع أسعار علب السجائر بصورة مبالغ فيها تزيد على نسب الضريبة المعلنة من قبل الحكومة.
وفيما تؤكد الحكومة أن الزيادة التي طرأت على الأسعار 10 قروش فقط، ترى مصانع
أن من حقها أيضا أن ترفع أسعارها متذرعة بارتفاع الكلف عليها، الأمر الذي وصل بإجمالي قيمة الزيادة على علبة السجائر بين 20 و40 قرشا.
وبين الحكومة والمصانع، يقبع تاجر التجزئة في دائرة الاتهام من قبل المواطن لدى تفاجئه بقيمة الزيادة، فالحكومة أكدت على الملأ أن قيمة الزيادة 10 قروش، فيما لم تعلن المصانع رسميا عن رفع لأسعارها، ما خلق حالة من الفوضى في السوق.
واشتكى المواطن نور مهنا من ارتفاع ثمن علبة السجائر التي اعتاد على تدخنيها بنحو 40 قرشا، أي بزيادة تقدر بحوالي 30 قرشا، عما هو محدد ضريبيا.
ويضيف نور أن مراكز البيع في السوق المحلية تؤكد أن الرفع بهذه القيمة تم من قبل مصانع الدخان والموزعين التي رفعت الأسعار بدورها على التجار.
أما المواطن محمد أبو عودة فبين أن ثمن نوع علبة السجائر التي يستهلكها زادت بحوالي 35 قرشا، أي ارتفعت بـ25 قرشا عن نسبة الضريبة المحددة.
ويقول محمد إن مادة "المعسل" التي تستخدم كتبغ لـ"النرجيلة" ارتفع سعرها بشكل حاد ويزيد عن نسبة 100 % المحددة بالتعليمات.
وكانت أقرت الحكومة السابقة الأسبوع الماضي في آخر جلسة لها، نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2024م، تم بموجبه تعديل الضريبة المفروضة على الدُخان؛ تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتَدخين بجميع أشكاله.
ويقدر استهلاك الأردنيين من السجائر بـ600 مليون علبة سنويا أي ما يعادل 12 مليار سيجارة.
وفي رده على اسفسارات "الغد" حول حالة الفوضى التي تعيشها الأسواق بعد التعديلات الضريبة، قال الناطق باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في وزارة المالية موسى الطراونة، إن الدائرة خاطبت جميع الشركات والمصانع ومراكز توزيع الدخان ومستلزماته بضرورة الالتزام بالتعليمات الضريبية وفق النسب المحددة في هذه التعليمات.
وأكد الطراونة أن الدائرة ستتخذ عقوبات بكافة الجهات التي يثبت عدم التزامها بالتعليمات الضريبية الجديدة واستغلال هذه التعليمات لتلاعب بالأسعار بهدف زيادة ربحها، مبينا أن وحدة مكافحة التهرب الضريبي منذ صدور العمل بهذه التعديلات بدأت جولتها للتأكد من التقييد بها، ومستمرة في ذلك.
وحول ارتفاع أسعار بعض أصناف التبغ بنسب تفوق ما هو محدد بالتعليمات الضريبية، أوضح الطراونة أن التعليمات نصت بصورة واضحة على رفع الحد الأدنى لسعر علبة السجائر إلى 170 قرش، إضافة إلى رفع أسعار كافة علب السجائر بواقع 10 قروش فقط، حيث إن أي زيادة فوق ذلك تعد غير قانونية.
من جانبه أكد مدير أحد مصانع التبغ الكبرى الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن كافة مصانع وشركات التبغ في السوق المحلية، ملتزمة بالتعليمات والأنظمة الضريبية الجديدة للأسعار التي صدرت أخيرا، مشددا أنه ليس من مصلحة المصانع والشركات رفع الأسعار.
ولفت إلى أن كلفة إنتاج التبغ ارتفعت خلال الفترة الماضية على خلفية توترات منطقة البحر الأحمر، كما زادت أسعار المواد الأولية عالمياً بالإضافة للكلف التشغيلية إلا أن مصانع وشركات التبغ لم تعكس ذلك على المواطنين.
إلا أن مدير مصنع آخر أكد لـ"الغد" رفع سعر بعض الأصناف السجائر بين 10 و15 قرشا بالإضافة للزيادة على الضريبة التي أقرتها الحكومة، مبررا الخطوة بتغطية الكلف المتزايدة على المصنع، مبينا أن الخيارات امام المدخنين واسعة حيث، يباع في الأسواق أكثر من 80 صنف تبغ مختلف وضمن فئات سعرية مختلفة تترواح ما بين 170 قرشا إلى 275 قرشا.
في المقابل، أكد مالك أحد مراكز بيع الدخان الكبرى في عمان أحمد الخواجة أن شركات التدخين رفعت أسعار كافة أصناف التدخين بمبلغ 25 قرشا عن نسبة الضريبة التي حددتها الحكومة، وهو ما انعكس من قبلها في رفع أسعار بيع علب التبغ على المواطنين، مشيرا إلى أن مقدار هذه الزيادات مثبتة بالفواتير الواردة من الشركات.
وأشار الخواجة إلى أن صنف "المعسل" ايضا تم زيادة سعره من قبل المصانع والشركات بنسب تفوق المحددة بالتعليمات الضريبية الأخرى، داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة ضبط حالة الفوضى هذه، إذ إن المواطنين يوجهون أصابع الاتهام إلى مراكز البيع في التلاعب بأسعار التبغ ومنتجاته المختلفة، إلا أن التلاعب ليس من قبلها وإنما من جهة الشركات والمصانع.
ويوجد في المملكة 8 مصانع دخان، 5 منها تعود ملكيتها إلى شركات محلية، فيما 3 منها لشركات أجنبية، ويقدر حجم رأسمال هذه المصانع مجتمعة بنحو 1.5 مليار دينار.
MENAFN18092024000072011014ID1108689603