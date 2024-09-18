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فوضى في سوق السجائر.. والمصانع تقتدي بالحكومة وترفع الأسعار

9/18/2024 3:17:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان - تسيطر حالة من الفوضى على أسعار السجائر ومستلزماته المختلفة في السوق المحلية، بعد رفع الحكومة الضريبة المفروضة على الدخان مؤخرا، وسط شكاوى من مواطنين وصلت بعضها لـ"الغد" من ارتفاع أسعار علب السجائر بصورة مبالغ فيها تزيد على نسب الضريبة المعلنة من قبل الحكومة.
وفيما تؤكد الحكومة أن الزيادة التي طرأت على الأسعار 10 قروش فقط، ترى مصانع أن من حقها أيضا أن ترفع أسعارها متذرعة بارتفاع الكلف عليها، الأمر الذي وصل بإجمالي قيمة الزيادة على علبة السجائر بين 20 و40 قرشا.
وبين الحكومة والمصانع، يقبع تاجر التجزئة في دائرة الاتهام من قبل المواطن لدى تفاجئه بقيمة الزيادة، فالحكومة أكدت على الملأ أن قيمة الزيادة 10 قروش، فيما لم تعلن المصانع رسميا عن رفع لأسعارها، ما خلق حالة من الفوضى في السوق.
واشتكى المواطن نور مهنا من ارتفاع ثمن علبة السجائر التي اعتاد على تدخنيها بنحو 40 قرشا، أي بزيادة تقدر بحوالي 30 قرشا، عما هو محدد ضريبيا.
ويضيف نور أن مراكز البيع في السوق المحلية تؤكد أن الرفع بهذه القيمة تم من قبل مصانع الدخان والموزعين التي رفعت الأسعار بدورها على التجار.
أما المواطن محمد أبو عودة فبين أن ثمن نوع علبة السجائر التي يستهلكها زادت بحوالي 35 قرشا، أي ارتفعت بـ25 قرشا عن نسبة الضريبة المحددة.
ويقول محمد إن مادة "المعسل" التي تستخدم كتبغ لـ"النرجيلة" ارتفع سعرها بشكل حاد ويزيد عن نسبة 100 % المحددة بالتعليمات.
وكانت أقرت الحكومة السابقة الأسبوع الماضي في آخر جلسة لها، نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2024م، تم بموجبه تعديل الضريبة المفروضة على الدُخان؛ تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتَدخين بجميع أشكاله.
ويقدر استهلاك الأردنيين من السجائر بـ600 مليون علبة سنويا أي ما يعادل 12 مليار سيجارة.
وفي رده على اسفسارات "الغد" حول حالة الفوضى التي تعيشها الأسواق بعد التعديلات الضريبة، قال الناطق باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في وزارة المالية موسى الطراونة، إن الدائرة خاطبت جميع الشركات والمصانع ومراكز توزيع الدخان ومستلزماته بضرورة الالتزام بالتعليمات الضريبية وفق النسب المحددة في هذه التعليمات.
وأكد الطراونة أن الدائرة ستتخذ عقوبات بكافة الجهات التي يثبت عدم التزامها بالتعليمات الضريبية الجديدة واستغلال هذه التعليمات لتلاعب بالأسعار بهدف زيادة ربحها، مبينا أن وحدة مكافحة التهرب الضريبي منذ صدور العمل بهذه التعديلات بدأت جولتها للتأكد من التقييد بها، ومستمرة في ذلك.
وحول ارتفاع أسعار بعض أصناف التبغ بنسب تفوق ما هو محدد بالتعليمات الضريبية، أوضح الطراونة أن التعليمات نصت بصورة واضحة على رفع الحد الأدنى لسعر علبة السجائر إلى 170 قرش، إضافة إلى رفع أسعار كافة علب السجائر بواقع 10 قروش فقط، حيث إن أي زيادة فوق ذلك تعد غير قانونية.
من جانبه أكد مدير أحد مصانع التبغ الكبرى الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن كافة مصانع وشركات التبغ في السوق المحلية، ملتزمة بالتعليمات والأنظمة الضريبية الجديدة للأسعار التي صدرت أخيرا، مشددا أنه ليس من مصلحة المصانع والشركات رفع الأسعار.
ولفت إلى أن كلفة إنتاج التبغ ارتفعت خلال الفترة الماضية على خلفية توترات منطقة البحر الأحمر، كما زادت أسعار المواد الأولية عالمياً بالإضافة للكلف التشغيلية إلا أن مصانع وشركات التبغ لم تعكس ذلك على المواطنين.
إلا أن مدير مصنع آخر أكد لـ"الغد" رفع سعر بعض الأصناف السجائر بين 10 و15 قرشا بالإضافة للزيادة على الضريبة التي أقرتها الحكومة، مبررا الخطوة بتغطية الكلف المتزايدة على المصنع، مبينا أن الخيارات امام المدخنين واسعة حيث، يباع في الأسواق أكثر من 80 صنف تبغ مختلف وضمن فئات سعرية مختلفة تترواح ما بين 170 قرشا إلى 275 قرشا.
في المقابل، أكد مالك أحد مراكز بيع الدخان الكبرى في عمان أحمد الخواجة أن شركات التدخين رفعت أسعار كافة أصناف التدخين بمبلغ 25 قرشا عن نسبة الضريبة التي حددتها الحكومة، وهو ما انعكس من قبلها في رفع أسعار بيع علب التبغ على المواطنين، مشيرا إلى أن مقدار هذه الزيادات مثبتة بالفواتير الواردة من الشركات.
وأشار الخواجة إلى أن صنف "المعسل" ايضا تم زيادة سعره من قبل المصانع والشركات بنسب تفوق المحددة بالتعليمات الضريبية الأخرى، داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة ضبط حالة الفوضى هذه، إذ إن المواطنين يوجهون أصابع الاتهام إلى مراكز البيع في التلاعب بأسعار التبغ ومنتجاته المختلفة، إلا أن التلاعب ليس من قبلها وإنما من جهة الشركات والمصانع.
ويوجد في المملكة 8 مصانع دخان، 5 منها تعود ملكيتها إلى شركات محلية، فيما 3 منها لشركات أجنبية، ويقدر حجم رأسمال هذه المصانع مجتمعة بنحو 1.5 مليار دينار.

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