إعلان نتائج مسابقتي القرصنة الأخلاقية وأفضل بحث جامعي للأمن السيبراني اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان– أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني د.بسام المحارمة أن قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني ستشهد اليوم الخميس أثناء الختام إعلان النتائج الرسمية لمسابقتين مهمتين في مجال الأمن السيبراني.
وبين المحارمة أن هاتين المسابقتين هما أفضل بحث جامعي للأمن السيبراني المخصصة للجامعات، ومسابقة القرصنة الأخلاقية المخصصة للمحترفين في الأمن السيبراني.
وقال المحارمة في تصريحات صحفية على هامش انعقاد "قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني" أن هاتين المسابقتين تعتبران مشاريع
مهمة تبناها المركز العام الحالي في مجال بناء القدرات للشباب الجامعي والأفراد المحترفين في مجال الأمن السيبراني ولتشجيع الشباب على الابتكار والإبداع والخروج بأفكار لمعالجة قضايا الأمن السيبراني.
وأكد المحارمة أنه سوف يصار إلى إعلان نتائج كلا التحديين في ختام القمة اليوم الخميس بحضور مئات المشاركين والمهتمين في صناعة الأمن السيبراني وقطاع التقنية الأردني والعربي، وهو ما يعطي دفعة قوية لهؤلاء الشباب المتميزين في هذا المجال.
وعن المسابقة الأولى، التي عمل عليها المركز خلال الأشهر الماضية على مراحل، أوضح المحارمة أنها مسابقة " تحدي أفضل مشروع جامعي في الامن السيبراني" التي تهدف إلى رفع قدرات الشباب الأردني في مجال الأمن السيبراني على مستوى الجامعات، ودعم الأفكار والمشاريع البحثية والابتكارية في هذا المجال الذي يشهد طلبا ونموا عاليين في جميع أرجاء العالم.
وبين المحارمة أن التحدي استهدف طلبة الجامعات في الأردن ومن التخصصات كافة شريطة أن يتضمن المشروع حلا أو برنامجا يعالج مشكلة أويقدم خدمة في ملف الأمن السيبراني.
وبين أن المركز اختار في مراحل سابقة للتحدي ووفقا لمعايير موحدة 6 مشاريع من بين المشاريع التي تقدمت لتحدي "أفضل مشروع جامعي" في مجال الأمن السيبراني من أصل 43 مشروعا جامعيا متخصصا في الأمن السيبراني تقدمت للمشاركة في هذه المسابقة الوطنية في مرحلتها الأولى.
ولفت إلى أن هذه المشاريع ستتنافس في نهائي التحدي الذي ينظم على هامش قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني، إذ سيتم اختيار الفائز الذي يمثل أفضل المشاريع الجامعية من بين المشاريع الستة.
وأكد أن الفرصة أتيحت للمشاريع الستة المتأهلة للنهائي لعرض أفكارهم في قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني أمام مهتمين ومستثمرين وصناديق استثمارية متعددة من المتوقع مشاركتها وحضورها في القمة لتعزيز فرصها في التحول إلى مشاريع اقتصادية مؤثرة.
ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الحضور في قمة الأمن السيبراني 800 شخص، فيما سيشارك أكثر من 50 متحدثا من مختلف الدول العربية والأجنبية، وستشهد أكثر من 25 جلسة نقاشية وورشة عمل.
وعن المسابقة الثانية، أكد المحارمة على أنه "تحدي القرصنة الأخلاقية" الذي يهدف إلى تشجيع وإبراز المحترفين في هذا المجال للاستفادة من المهارات التقنية في مواجهة التهديدات السيبرانية المختلفة.
وبين المحارمة أن 20 محترفا أردنيا من مختلف الأعمال انضموا للمشاركة في هذا التحدي، إذ سيتنافسون في حل تحديات مخصصة للتهكير.
يُذكر أن القرصنة الأخلاقية هي تحديد نقاط الضعف في أنظمة الكمبيوتر أو في شبكات الكمبيوتر الخاصَّة، مع الأخذ بالتدابير المضادة التي تحميها من الاختراق.
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