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إعلان نتائج مسابقتي القرصنة الأخلاقية وأفضل بحث جامعي للأمن السيبراني اليوم

9/18/2024 3:17:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان– أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني د.بسام المحارمة أن قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني ستشهد اليوم الخميس أثناء الختام إعلان النتائج الرسمية لمسابقتين مهمتين في مجال الأمن السيبراني.
وبين المحارمة أن هاتين المسابقتين هما أفضل بحث جامعي للأمن السيبراني المخصصة للجامعات، ومسابقة القرصنة الأخلاقية المخصصة للمحترفين في الأمن السيبراني.
وقال المحارمة في تصريحات صحفية على هامش انعقاد "قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني" أن هاتين المسابقتين تعتبران مشاريع مهمة تبناها المركز العام الحالي في مجال بناء القدرات للشباب الجامعي والأفراد المحترفين في مجال الأمن السيبراني ولتشجيع الشباب على الابتكار والإبداع والخروج بأفكار لمعالجة قضايا الأمن السيبراني.
وأكد المحارمة أنه سوف يصار إلى إعلان نتائج كلا التحديين في ختام القمة اليوم الخميس بحضور مئات المشاركين والمهتمين في صناعة الأمن السيبراني وقطاع التقنية الأردني والعربي، وهو ما يعطي دفعة قوية لهؤلاء الشباب المتميزين في هذا المجال.
وعن المسابقة الأولى، التي عمل عليها المركز خلال الأشهر الماضية على مراحل، أوضح المحارمة أنها مسابقة " تحدي أفضل مشروع جامعي في الامن السيبراني" التي تهدف إلى رفع قدرات الشباب الأردني في مجال الأمن السيبراني على مستوى الجامعات، ودعم الأفكار والمشاريع البحثية والابتكارية في هذا المجال الذي يشهد طلبا ونموا عاليين في جميع أرجاء العالم.
وبين المحارمة أن التحدي استهدف طلبة الجامعات في الأردن ومن التخصصات كافة شريطة أن يتضمن المشروع حلا أو برنامجا يعالج مشكلة أويقدم خدمة في ملف الأمن السيبراني.
وبين أن المركز اختار في مراحل سابقة للتحدي ووفقا لمعايير موحدة 6 مشاريع من بين المشاريع التي تقدمت لتحدي "أفضل مشروع جامعي" في مجال الأمن السيبراني من أصل 43 مشروعا جامعيا متخصصا في الأمن السيبراني تقدمت للمشاركة في هذه المسابقة الوطنية في مرحلتها الأولى.
ولفت إلى أن هذه المشاريع ستتنافس في نهائي التحدي الذي ينظم على هامش قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني، إذ سيتم اختيار الفائز الذي يمثل أفضل المشاريع الجامعية من بين المشاريع الستة.
وأكد أن الفرصة أتيحت للمشاريع الستة المتأهلة للنهائي لعرض أفكارهم في قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني أمام مهتمين ومستثمرين وصناديق استثمارية متعددة من المتوقع مشاركتها وحضورها في القمة لتعزيز فرصها في التحول إلى مشاريع اقتصادية مؤثرة.
ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الحضور في قمة الأمن السيبراني 800 شخص، فيما سيشارك أكثر من 50 متحدثا من مختلف الدول العربية والأجنبية، وستشهد أكثر من 25 جلسة نقاشية وورشة عمل.
وعن المسابقة الثانية، أكد المحارمة على أنه "تحدي القرصنة الأخلاقية" الذي يهدف إلى تشجيع وإبراز المحترفين في هذا المجال للاستفادة من المهارات التقنية في مواجهة التهديدات السيبرانية المختلفة.
وبين المحارمة أن 20 محترفا أردنيا من مختلف الأعمال انضموا للمشاركة في هذا التحدي، إذ سيتنافسون في حل تحديات مخصصة للتهكير.
يُذكر أن القرصنة الأخلاقية هي تحديد نقاط الضعف في أنظمة الكمبيوتر أو في شبكات الكمبيوتر الخاصَّة، مع الأخذ بالتدابير المضادة التي تحميها من الاختراق.

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