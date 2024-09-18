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خبراء: استخدام التقنية الحديثة والتوعية ثنائية لبناء منظومة أمن سيبراني متماسكة

9/18/2024 3:17:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان – رعى نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أمس، انطلاق قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني 2024، التي ينظمها المركز الوطني للأمن السيبراني.
وتهدف القمة، التي تجمع سنويا رجال أعمال وخبراء متخصصين بالأمن السيبراني، إلى تعزيز حماية المؤسسات الرسمية والخاصة في الأردن، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وداعمة للأعمال، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني.
ويشارك في القمة، التي تستمر يومين، أكثر من 50 متحدثا من عدة دول، وتتضمن أكثر من 25 جلسة نقاشية وورشة عمل تناقش التحديات التي تواجه المؤسسات في مجال الأمن السيبراني.
وتسعى القمة إلى تنسيق جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، مثلما تبحث مجالات الابتكار في تقنيات الأمن السيبراني، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات والاستجابة لها.
وأكد خبراء في مجال التقنية والأمن السيبراني خلال فعاليات القمة أمس أهمية بناء منظومة متماسكة تدعم الأمن السيبراني من جهة ووضع خطط استباقية وعلاجية لهجمات سيبرانية عالمية قد تحدث في أي لحظة من جهة أخرى.
وبين الخبراء أن هذه المنظومة تعتمد على توعية الناس من ناحية وحث المؤسسات وأصحاب القرار على استخدام التقنيات الحديثة لا سيما الذكاء الاصطناعي من ناحية أخرى ما يؤدي إلى تعزيز منظومة أمن سيبراني قوية في أي مؤسسة أو دولة.
وناقش الخبراء في القمة العديد من القضايا والمحاور منها التهديدات السيبرانية الناشئة وكيفية الاستجابة لها، والتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني وسبل تعزيزه وآليات تبادل المعلومات حول التهديدات وتنسيق الجهود لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الابتكار في تقنيات الأمن السيبراني بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في اكتشاف التهديدات والاستجابة لها".
وأكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني م.بسام المحارمة في كلمته الافتتاحية على أهمية انعقاد قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني في مجال التوعية، وفتح أبواب الحوار بين المسؤولين والخبراء والشباب للاطلاع على آخر مستجدات الأمن السيبراني.
وأشار إلى أهمية تطويع التقنيات الحديثة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في الأردن، والعناية بمجال التوعية للجميع هي عوامل أدرجت ضمن الإستراتجية الوطنية للأمن السيبراني التي جرى صياغتها مؤخرا من قبل المركز بالتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
وقالن "قمة الأردن للأمن السيبراني تأتي انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى جعل الأردن مركزًا إقليميًا في مجال التكنولوجيا، كما تهدف إلى تحويل المملكة إلى مجتمع معرفي مبتكر يمتلك القدرات والإمكانات المطلوبة لمواجهة تحديات الاقتصاد المعرفي العالمي".
وأشار إلى أن انعقاد القمة يُعد ترجمة عملية لتوجيهات سمو ولي العهد، التي تؤكد ضرورة تطوير منظومة الأمن السيبراني الوطنية، بهدف تعزيز حماية المؤسسات الرسمية والخاصة في المملكة وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وداعمة للأعمال.
وبين أن القمة تهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة في الفضاء الرقمي، وتعزيز التعاون الدولي لضمان فضاء إلكتروني آمن ومستقر للجميع، لافتا إلى أن القمة تكتسب أهمية استثنائية حقيقة في ظل تحديات متزايدة تواجه العالم في الفضاء السيبراني.
وقال المحارمة، "إن أهمية القمة تتجلى في عدة نقاط أهمها: توحيد الجهود العالمية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والمتخصصين، والتعاون الإقليمي والدولي بتوفير منصة للحوار وتبادل الأفكار في مجال الأمن السيبراني، واستشراف مستقبل الأمن السيبراني والتحديات المحتملة التي تواجه العالم في السنوات المقبلة، وتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني على المستويين الوطني والدولي من خلال مناقشة أفضل الممارسات والتجارب الناجحة".
وقال وزير الاتصالات الأسبق مروان جمعة في جلسة حوارية شارك بها في القمة يوم أمس، " التحول الرقمي في جميع انحاء العالم وفي كل القطاعات والانتشار المتزايد لخدمات الإنترنت واستخدامها من كل فئات المجتمع، هي فرصة كبيرة للمقرصنين ومساحة للهجمات السيبرانية التي لن تتوقف، وبالتبعية يجب علينا اليوم العمل بجد لتعزيز الأمن السيبراني ومن الجميع: حكومات، ومؤسسات، وأفراد".
وأكد جمعة على أهمية التوعية وتبني تقنيات وإستراتيجيات الأمن السيبراني من قبل أصحاب القرار لتصبح مكونا أساسيا في هياكل الشركات والمؤسسات والحكومات حتى لا نقع ضحية الهجمات السيبرانية المستمرة.
وأكد أن محور التوعية هو عامل أساسي اليوم لتثقيف الناس وأصحاب القرارات والمؤسسات والشباب ما يجنبنا الكثير من الخسائر في حال وقوعنا ضحية للقرصنة.
وأشار إلى أن على الحكومات أن تعي تماما بأن الأمن السيبراني يجب أن يكون مكونا أساسيا في إستراتيجية التحول الرقمي التي تنفذها، وعلى أصحاب القرار إدخالها وتبنيها بجد في إستراتيجيات عمل الشركات والمؤسسات حتى تصبح عملية التحول الرقمي مفيدة بعيدا عن خسائر القرصنة.
وأكد أهمية التعليم الأساسي والجامعي وإدراج وتعزيز موضوعة الأمن السيبراني في المناهج وفي استخدامات الطلبة للتقنية في حياتهم أو في مشاريعهم الريادية.
وأشار إلى أهمية قمة الأردن الثانية للامن السيبراني كمثال ناجح يجب تكراره مستقبلا والمواظبة عليه كونه يفتح مساحات حوار كبيرة أمام الجميع من متخصصين وغير متخصصين للاطلاع على مستجدات الأمن السيبراني والاستفادة من تجارب بعضنا البعض.
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لجمعية“إنتاج”، المهندس نضال البيطار، أن موضوع الاستثمار والتركيز من قبل الحكومات والمؤسسات على محور الأمن السيبراني في سياساتها ومكوناتها أصبح أمرا ضروريا اليوم وليس ترفا.
وشدد على اأهمية التوعية على مستوى الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة واستخدام التقنيات الحديثة في تعزيز منظومة الأمن السيبراني لأي دولة وفي الأردن.
وقال البيطار "التقدم الذي أحرزه الأردن مؤخرا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي يعد إنجازا جديدا لقطاع التقنية الأردني، والذي يجب البناء عليه والاستفادة منه، فيما يعكس سمعة طيبة للأردن وقطاع التقنية فيه حيث احتل الأردن المرتبة 27 عالميا من بين 194 دولة مقارنة بترتيبه وكان 71 عالميا في التقرير السابق.
وأكد أن تقدم الأردن في مؤشر الأمن السيبراني العالمي يعد انعكاسًا للجهود المتكاملة بين مختلف القطاعات، والتزام المملكة بالمسار الصحيح لتطوير بنيتها التحتية السيبرانية.
وأضاف البيطار "هذا التقدم يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للأمن السيبراني، ويؤكد فاعلية السياسات التي اتبعتها المملكة في هذا المجال، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين".
ووفقا لجمعية " إنتاج" شهد السوق المحلي نمواً في عدد الشركات المتخصصة في تقديم حلول الأمن السيبراني، مع وجود أكثر من 50 شركة تعمل في هذا المجال، بعضها يتعاون مع شركات عالمية لتقديم خدمات متقدمة، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الشركات العالمية لديها بالأردن مراكز عمليات المراقبة السيبرانية.
وتظهر أرقام "إنتاج" بأن هناك نحو 500 خريج من الجامعات الأردنية سنويا في تخصصات الأمن السيبراني.
وعلى صعيد متصل أكد كبير ضباط الأمن في مؤسسة " بالو التو نيتووركس" المتخصصة في مجال الأمن السيبراني حيدر باشا، بأنه يجب التركيز اليوم كثيرا على التقنيات الحديثة واستخدامها وتطويعها لخدمة الأمن السيبراني.
وقال باشا "على رأس هذه التقنيات التي يجب التركيز عليها ومتابعتها وتطويعها لخدمة الأمن السيبراني اليوم هو الذكاء الاصطناعي الذي يتطور بشكل متسارع اليوم حتى أننا نقترب عالميا من حاجز المليار مستخدم لتقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم". وأكد أنه كما يعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع وتسهيل هجمات القراصنة والهاكرز يجب علينا تطويعه بشكل أمثل في جهتين: في رصد وكشف المبكر عن الهجمات السيبرانية، وفي معالجتها والتعامل معها كاستجابة بعد وقوعها.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي بكل تقنياته الحديثة أصبح يختصر الوقت ويوفر علينا الكثير من الجهد والوقت الذي كنا نبذله سابقا في إجراءات التطوير والحماية استباقيا ولاحقا في مجال الأمن السيبراني.
وقال "التوعية عامل مهم لتجنب الوقع ضحايا للقرصنة فالكثير من الناس اليوم ومن الموظفين في كافة المؤسسات يستخدمون تطبيقات الذكاء الاصطناعي ويتيحون الكثير من البيانات دون وضع محددات أو احتياطات للقرصنة وهو ما يعرضهم للخطر، حيث أصبحت هذه البيانات الكثيرة والتطبيقات الذكاء الاصطناعي فرصة كبيرة للمقرصنين حول العالم".

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