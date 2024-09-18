دعم قوي لرودري مع تصاعد دعوات إضراب اللاعبين

أعربت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا عن دعمها للاعب الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، بعد تصريحاته التي هدد فيها بالإضراب نتيجة ضغط المباريات المتزايد.



رودري صرح، قائلاً: "أعتقد أن الإضراب خطوة قريبة. إذا سألت أي لاعب، سيقول نفس الشيء. هذا ليس رأيي فقط، بل رأي أغلب اللاعبين. إذا استمر الضغط، قد نصل إلى هذه المرحلة."



وتعكس هذه الكلمات القلق المتزايد في أوساط اللاعبين بشأن جدول المباريات المزدحم.



وفي بيان رسمي، أكدت رابطة اللاعبين أن "كلمات رودري بمثابة جرس إنذار"، مضيفة أن الأعضاء عبروا بوضوح عن مشاعرهم تجاه الجدول الزمني وضغوط العمل التي تثقل كاهلهم.



ودعت الرابطة إلى ضرورة الاستماع للاعبين والمشاركة في وضع الخطط المتعلقة بالجداول، مشيرة إلى أن تجاهل آرائهم قد يدفعهم للتفكير في جميع الخيارات المتاحة.



من جهة أخرى، أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، دعمه لتصريحات رودري، لكنه أبدى رفضه لفكرة الإضراب عن مباريات الدوري.



وأشار إلى أنه يؤيد الإضراب لضبط أجندة المباريات، خاصة ضد كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، والذي تم تعديله ليشمل 32 فريقًا بدءًا من 2025.





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