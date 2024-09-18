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تشكيلات أكاديمية في الجامعة الهاشمية (أسماء)

9/18/2024 3:14:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرّر مجلس أمناء الجامعة الهاشمية خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء الموافق 18-9-2024 برئاسة رئيس المجلس معالي الدكتور ياسين الحسبان، وبناءً على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد الحياري، الموافقة على إجراء التشكيلات الأكاديمية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22-9-2024، وعلى النحو الآتي:


- يعين الأستاذ الدكتور نايف عادل حداد عميدًا لكلية الملكة رانيا للسياحة والتراث.
- يعين الأستاذ الدكتور شاهر حمد حمايده عميدًا للتطوير الأكاديمي والتواصل الدولي.


- يعين الأستاذ الدكتور محمود خالد الجرادات عميدًا لكلية العلوم التربوية.


- يعين الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد عبيدات عميدًا لكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات.


- يعين الأستاذ الدكتور صادق حسن الشديفات عميدًا لكلية الدراسات العليا.


- يعين الأستاذ الدكتور أمين ناصر عليمات عميدًا لكلية العلوم الطبية التطبيقية.


- تعين الدكتورة حنان محمود طقش قائمًا بأعمال عميد كلية الملكة رانيا للطفولة.


- يعين الدكتور سلمان ضيف الله الكوفحي قائمًا بأعمال عميد كلية الأمير الحسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئة.


كما قرّر المجلس وبناءً على تنسيب رئيس الجامعة تجديد تعيين كل من:


- الأستاذ الدكتورة جميلة عبدالرحمن أبودحيل عميدًا لكلية التمريض.


- الأستاذ الدكتورة سجى حمدالله حامد عميدًا لكلية العلوم الصيدلانية.


- الأستاذ الدكتور يحيى أحمد علي عميدًا لكلية الآداب.


- الأستاذ الدكتور محمد عبدالحميد القضاة عميدًا لكلية الطب البشري.

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