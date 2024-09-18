تشكيلات أكاديمية في الجامعة الهاشمية (أسماء)



- يعين الأستاذ الدكتور نايف عادل حداد عميدًا لكلية الملكة رانيا للسياحة والتراث.

- يعين الأستاذ الدكتور شاهر حمد حمايده عميدًا للتطوير الأكاديمي والتواصل الدولي.



- يعين الأستاذ الدكتور محمود خالد الجرادات عميدًا لكلية العلوم التربوية.



- يعين الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد عبيدات عميدًا لكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات.



- يعين الأستاذ الدكتور صادق حسن الشديفات عميدًا لكلية الدراسات العليا.



- يعين الأستاذ الدكتور أمين ناصر عليمات عميدًا لكلية العلوم الطبية التطبيقية.



- تعين الدكتورة حنان محمود طقش قائمًا بأعمال عميد كلية الملكة رانيا للطفولة.



- يعين الدكتور سلمان ضيف الله الكوفحي قائمًا بأعمال عميد كلية الأمير الحسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئة.



كما قرّر المجلس وبناءً على تنسيب رئيس الجامعة تجديد تعيين كل من:



- الأستاذ الدكتورة جميلة عبدالرحمن أبودحيل عميدًا لكلية التمريض.



- الأستاذ الدكتورة سجى حمدالله حامد عميدًا لكلية العلوم الصيدلانية.



- الأستاذ الدكتور يحيى أحمد علي عميدًا لكلية الآداب.



- الأستاذ الدكتور محمد عبدالحميد القضاة عميدًا لكلية الطب البشري.