تشكيلات أكاديمية في الجامعة الهاشمية (أسماء)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرّر مجلس أمناء الجامعة الهاشمية خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء الموافق 18-9-2024 برئاسة رئيس المجلس معالي الدكتور ياسين الحسبان، وبناءً على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد الحياري، الموافقة على إجراء التشكيلات الأكاديمية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22-9-2024، وعلى النحو الآتي:
- يعين الأستاذ الدكتور نايف عادل حداد عميدًا لكلية الملكة رانيا للسياحة والتراث.
- يعين الأستاذ الدكتور شاهر حمد حمايده عميدًا للتطوير الأكاديمي والتواصل الدولي.
- يعين الأستاذ الدكتور محمود خالد الجرادات عميدًا لكلية العلوم التربوية.
- يعين الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد عبيدات عميدًا لكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات.
- يعين الأستاذ الدكتور صادق حسن الشديفات عميدًا لكلية الدراسات العليا.
- يعين الأستاذ الدكتور أمين ناصر عليمات عميدًا لكلية العلوم الطبية التطبيقية.
- تعين الدكتورة حنان محمود طقش قائمًا بأعمال عميد كلية الملكة رانيا للطفولة.
- يعين الدكتور سلمان ضيف الله الكوفحي قائمًا بأعمال عميد كلية الأمير الحسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئة.
كما قرّر المجلس وبناءً على تنسيب رئيس الجامعة تجديد تعيين كل من:
- الأستاذ الدكتورة جميلة عبدالرحمن أبودحيل عميدًا لكلية التمريض.
- الأستاذ الدكتورة سجى حمدالله حامد عميدًا لكلية العلوم الصيدلانية.
- الأستاذ الدكتور يحيى أحمد علي عميدًا لكلية الآداب.
- الأستاذ الدكتور محمد عبدالحميد القضاة عميدًا لكلية الطب البشري.
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