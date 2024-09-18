سلطة العقبة توقع اتفاقية البدء بالدراسات النهائية لإنشاء محطة انتاج الامونيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة مع شركة أمونيا الأردن الخضراء المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اتفاقية استخدام الأراضي المحددة لبناء وتطوير الدراسات اللازمة لإنتاج وصناعة الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في الأردن ، حيث وقع عن سلطة العقبة الخاصة مفوض الريادة والتنمية المجتمعية رمزي الكباريتي، وعن شركة أمونيا الأردن الخضراء د. وائل سليمان، فيما وقع عن شركة التطوير حسين الصفدي بحضور رئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة الخاصة نايف حميدي الفايز .
من جانبه قال رئيس مجلس المفوضين نايف الفايز ؛ إن هذه الاتفاقية جاءت بالتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية في سبيل المضي قدماً لتنفيذ مشاريع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المملكة الأردنية الهاشمية، وتنفيذا للخطة الاستراتيجية للسلطة بدعم الصناعات الخضراء والتحول لمدينة خضراء.
وأكد الفايز أن هذه المشاريع النوعية تعتبر جزءا أساسيا وهاماً من رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات الاستثمار وتشغيل العمالة الوطنية بشكل عام، موضحاً أن مثل هذه المشاريع جاءت للتنوع في الاستخدام الأمثل، حيث أن سعينا المستمر، ننتهجه على خطى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي يشدد على أهمية تطوير قطاع الطاقة النظيفة في كافة مجالاتها والتحول للاقتصاد الأخضر الذي سيحفز ويجذب العديد من الأعمال التي تستخدم الطاقة الخضراء بديلاً عن الموارد الأخرى ذات الاثر السلبي على البيئة والتي من شأنها ان تعزز فرص النمو الاقتصادي للوصول إلى التنمية المستدامة .
من جانبه أوضح الدكتور وائل سليمان الرئيس التنفيذي لشركة الأردن للأمونيا الخضراء ؛ أن هذا الاستثمار في حال اثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية جدوى إنشاءه بالمملكة سيبلغ حوالي مليار ومائتي مليون يورو ، كما سيعمل على خلق ما يزيد عن ٨ الآف فرصه تشغيل خلال مراحل الإنشاء ، اما في مرحلة التشغيل فان المشروع سيعمل على استحداث حوالي سبعمائة فرصة عمل دائمة.
وقال حسين الصفدي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة ؛ إن هذا المشروع من المشاريع النوعية التي ستساهم في دعم الاقتصاد الوطني وإنتاج الأمونيا الخضراء ليتم تصديره خارجيا أو استغلال جزء منه محلياً.
وتعتبر الأمونيا الخضراء بأنها الأمونيا المصنوعة باستخدام الطاقة المتجددة والمياه المحلاه من البحر ، فيما يعني الهيدروجين الأخضر أنه الهيدروجين المصنوع باستخدام عملية التحليل الكهربائي وفصل الماء إلى ذرات هيدروجين الأكسجين وذلك باستخدام الطاقة المتجددة ،
وبناء على الإتفاقية؛ فقد روعي في المشروع الوصول إلى توليد الكهرباء من مصادر متجدده والاستخدام الذاتي أو بيع منتج كهربائي كاف لإنتاج 100,000 طن ، وللوصول إلى 300,000 طن من الأمونيا الخضراء سنويا باستخدام الطاقة الشمسية والمياه المحلاه من البحر جدير بالذكر أن المشروع سيعتمد اعتماداً كلياً على انتاج الطاقة الكهربائية من خلال انشاء محطات لتوليدها تصل طاقتها إلى ٦٧٠ ميجا واط وسيستخدم أنظمة تخزين طاقة مرتبطة بها .
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