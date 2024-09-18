سلطة العقبة توقع اتفاقية البدء بالدراسات النهائية لإنشاء محطة انتاج الامونيا

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة

وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة مع شركة أمونيا الأردن الخضراء المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اتفاقية استخدام الأراضي المحددة لبناء وتطوير الدراسات اللازمة لإنتاج وصناعة الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في الأردن ، حيث وقع عن سلطة العقبة الخاصة مفوض الريادة والتنمية المجتمعية رمزي الكباريتي، وعن شركة أمونيا الأردن الخضراء د. وائل سليمان، فيما وقع عن شركة التطوير حسين الصفدي بحضور رئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة الخاصة نايف حميدي الفايز .





من جانبه قال رئيس مجلس المفوضين نايف الفايز ؛ إن هذه الاتفاقية جاءت بالتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية في سبيل المضي قدماً لتنفيذ مشاريع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المملكة الأردنية الهاشمية، وتنفيذا للخطة الاستراتيجية للسلطة بدعم الصناعات الخضراء والتحول لمدينة خضراء.





وأكد الفايز أن هذه المشاريع النوعية تعتبر جزءا أساسيا وهاماً من رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات الاستثمار وتشغيل العمالة الوطنية بشكل عام، موضحاً أن مثل هذه المشاريع جاءت للتنوع في الاستخدام الأمثل، حيث أن سعينا المستمر، ننتهجه على خطى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي يشدد على أهمية تطوير قطاع الطاقة النظيفة في كافة مجالاتها والتحول للاقتصاد الأخضر الذي سيحفز ويجذب العديد من الأعمال التي تستخدم الطاقة الخضراء بديلاً عن الموارد الأخرى ذات الاثر السلبي على البيئة والتي من شأنها ان تعزز فرص النمو الاقتصادي للوصول إلى التنمية المستدامة .



من جانبه أوضح الدكتور وائل سليمان الرئيس التنفيذي لشركة الأردن للأمونيا الخضراء ؛ أن هذا الاستثمار في حال اثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية جدوى إنشاءه بالمملكة سيبلغ حوالي مليار ومائتي مليون يورو ، كما سيعمل على خلق ما يزيد عن ٨ الآف فرصه تشغيل خلال مراحل الإنشاء ، اما في مرحلة التشغيل فان المشروع سيعمل على استحداث حوالي سبعمائة فرصة عمل دائمة.



وقال حسين الصفدي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة ؛ إن هذا المشروع من المشاريع النوعية التي ستساهم في دعم الاقتصاد الوطني وإنتاج الأمونيا الخضراء ليتم تصديره خارجيا أو استغلال جزء منه محلياً.



‏وتعتبر الأمونيا الخضراء بأنها الأمونيا المصنوعة باستخدام الطاقة المتجددة والمياه المحلاه من البحر ، فيما يعني الهيدروجين الأخضر أنه الهيدروجين المصنوع باستخدام عملية التحليل الكهربائي وفصل الماء إلى ذرات هيدروجين الأكسجين وذلك باستخدام الطاقة المتجددة ،



‏وبناء على الإتفاقية؛ فقد روعي في المشروع الوصول إلى توليد الكهرباء من مصادر متجدده والاستخدام الذاتي أو بيع منتج كهربائي كاف لإنتاج 100,000 طن ، وللوصول إلى 300,000 طن من الأمونيا الخضراء سنويا باستخدام الطاقة الشمسية والمياه المحلاه من البحر جدير بالذكر أن المشروع سيعتمد اعتماداً كلياً على انتاج الطاقة الكهربائية من خلال انشاء محطات لتوليدها تصل طاقتها إلى ٦٧٠ ميجا واط وسيستخدم أنظمة تخزين طاقة مرتبطة بها .