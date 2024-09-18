كلاب ضالة تعقر 9 أشخاص بينهم أطفال في إربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي
نهشت كلاب ضالة أجساد 9 أشخاص بينهم
أطفال في منطقة شارع فلسطين باربد، وفق مصدر طبي.
وقال المصدر إن مستشفى الأميرة بسمة تعامل مع عقر
9 أشخاص في مناطق مختلفة من أجسامهم.
وأكد أن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج باستثناء
طفلين أدخلا للعلاج بسبب تعرضهما لإصابات شديدة.
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