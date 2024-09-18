كلاب ضالة تعقر 9 أشخاص بينهم أطفال في إربد

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد التميمي

نهشت كلاب ضالة أجساد 9 أشخاص بينهم أطفال في منطقة شارع فلسطين باربد، وفق مصدر طبي.



وقال المصدر إن الأميرة بسمة تعامل مع عقر 9 أشخاص في مناطق مختلفة من أجسامهم.



وأكد أن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج باستثناء طفلين أدخلا للعلاج بسبب تعرضهما لإصابات شديدة.