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كلاب ضالة تعقر 9 أشخاص بينهم أطفال في إربد

9/18/2024 3:14:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي

نهشت كلاب ضالة أجساد 9 أشخاص بينهم أطفال في منطقة شارع فلسطين باربد، وفق مصدر طبي.


وقال المصدر إن مستشفى الأميرة بسمة تعامل مع عقر 9 أشخاص في مناطق مختلفة من أجسامهم.


وأكد أن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج باستثناء طفلين أدخلا للعلاج بسبب تعرضهما لإصابات شديدة.

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