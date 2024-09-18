هاتف HONOR Magic V3 يتصدر المشهد في سوق الهواتف الذكية بالتزامن مع إطلاق هاتف Iphone 16 Pro

(MENAFN
- Al Watan)
أحدثت علامة HONOR ثورة في عالم الهواتف الرائدة ووضعت معايير جديدة من خلال إطلاق أحدث ابتكاراتها، HONOR Magic V3. في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع وصول سلسلةiPhone 16 من Apple، لفت جهازHONOR الجديد الأنظار وأصبح في الصدارة كما أعاد تعريف فئة الهواتف الذكية الفاخرة. اكتشف كيف يتفوق HONOR Magic V3 على المنافسة ويُثبت نفسه كاختيار متفوق قبل أن تصل إلى السوق أي تحديثات.
تحقيق رقم قياسي جديد بسمك 9.2 ملليمتر
بفضل تصميمه فائق النحافة، يحقق هذا الجهاز بجدارة لقب أنحف هاتف قابل للطي، بسمك لا يتجاوز 9.2 ملليمتر. وعند فتح الشاشة، يصل سمكه إلى 4.35 ملليمتر فقط، مما يعيد تعريف مفهوم الهواتف القابلة للطي. بوزن لا يتجاوز 226 جرامًا، يتفوق هذا الهاتف حتى على بعض الهواتف الذكية التقليدية الرائدة المتاحة حاليًا في السوق، بفضل تصميمه خفيف الوزن.
يجمع الجهاز بين الهيكل النحيف للغاية والتصميم الخفيف، مما يجعله سهل الحمل ويوفر تجربة استخدام مريحة وممتازة.
صلابة ومتانة استثنائية
يتميز HONOR Magic V3 بمفصلة قوية من الفولاذ، تُعد الأنحف في سوق الهواتف القابلة للطي، مما يمنحها متانة عالية وقوة تحمل استثنائية. المفصلة من الجيل الثاني مصنوعة من أقوى مواد المفصلات، مما يعزز من قوتها مع الحفاظ على نحافة الهيكل. يضع Magic V3 معيارًا جديدًا في التحمل ويوفر Magic V3 مقاومة للصدمات تفوق 40 مرة مقارنة بالهواتف الأخرى وبسمك أقل بنسبة 40%، مما يضمن حماية قوية مع الحفاظ على نحافة الجهاز.
يأتي الهاتف بشاشة مقاومة للخدوش بفضل حماية نانو كريستال مقاومة للخدوش من HONOR، بحجم 6.43 بوصة ومتانة مذهلة. بفضل المواد المتقدمة التي تحتوي على كثافة بلورية أعلى بنسبة 50%، توفر شاشة HONOR Magic V3 ما يصل إلى 10 أضعاف القدرة على امتصاص الصدمات مقارنة بالزجاج العادي، مما يضمن تحمل حوادث السقوط العرضي. بالإضافة إلى ذلك، فإن HONOR Magic V3 مقاوم للماء بتصنيف IPX8، مما يجعله آمنًا للاستخدام حتى عند تعرضه للرذاذ.
بطارية لا يمكن التفوق عليها بسعة 5150 مللي أمبير
يتميز هاتف HONOR Magic V3 ببطارية كبيرة بسعة 5150 مللي أمبير من الجيل الثالث من بطاريات السيليكون الكربونية من HONOR، مما يوفر أداءً استثنائيًا مع تصغير الحيز الذي تشغله البطارية في نفس الوقت. وعندما تحتاج البطارية إلى الشحن مرة أخرى، يمكن للمستخدمين اختيار الشحن السريع بقوة 66 واط أو الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط مع ميزة الشحن السريع من HONOR. عند استخدام شاحن سلكي متوافق، يمكن شحن الجهاز بالكامل في غضون 45 دقيقة فقط.
بفضل هذه المزايا، يتفوق HONOR Magic V3 على منافسيه من حيثالتصميم، المتانة والصلابة، والأداء مما يجعله الخيار الرائد في سوق الهواتف الذكية الرائدة. هو يتقدم خطوة على المنافسين ويثبت نفسه كقائد لا منافس له في هذا المجال.
MENAFN18092024000089011017ID1108689551
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.