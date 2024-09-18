هاتف HONOR Magic V3 يتصدر المشهد في سوق الهواتف الذكية بالتزامن مع إطلاق هاتف Iphone 16 Pro

MENAFN - Al Watan) أحدثت علامة HONOR ثورة في عالم الهواتف الرائدة ووضعت معايير جديدة من خلال إطلاق أحدث ابتكاراتها، HONOR Magic V3. في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع وصول سلسلةiPhone 16 من Apple، لفت جهازHONOR الجديد الأنظار وأصبح في الصدارة كما أعاد تعريف فئة الهواتف الذكية الفاخرة. اكتشف كيف يتفوق HONOR Magic V3 على المنافسة ويُثبت نفسه كاختيار متفوق قبل أن تصل إلى السوق أي تحديثات.

تحقيق رقم قياسي جديد بسمك 9.2 ملليمتر

بفضل تصميمه فائق النحافة، يحقق هذا الجهاز بجدارة لقب أنحف هاتف قابل للطي، بسمك لا يتجاوز 9.2 ملليمتر. وعند فتح الشاشة، يصل سمكه إلى 4.35 ملليمتر فقط، مما يعيد تعريف مفهوم الهواتف القابلة للطي. بوزن لا يتجاوز 226 جرامًا، يتفوق هذا الهاتف حتى على بعض الهواتف الذكية التقليدية الرائدة المتاحة حاليًا في السوق، بفضل تصميمه خفيف الوزن.

يجمع الجهاز بين الهيكل النحيف للغاية والتصميم الخفيف، مما يجعله سهل الحمل ويوفر تجربة استخدام مريحة وممتازة.

صلابة ومتانة استثنائية

يتميز HONOR Magic V3 بمفصلة قوية من الفولاذ، تُعد الأنحف في سوق الهواتف القابلة للطي، مما يمنحها متانة عالية وقوة تحمل استثنائية. المفصلة من الجيل الثاني مصنوعة من أقوى مواد المفصلات، مما يعزز من قوتها مع الحفاظ على نحافة الهيكل. يضع Magic V3 معيارًا جديدًا في التحمل ويوفر Magic V3 مقاومة للصدمات تفوق 40 مرة مقارنة بالهواتف الأخرى وبسمك أقل بنسبة 40%، مما يضمن حماية قوية مع الحفاظ على نحافة الجهاز.

يأتي الهاتف بشاشة مقاومة للخدوش بفضل حماية نانو كريستال مقاومة للخدوش من HONOR، بحجم 6.43 بوصة ومتانة مذهلة. بفضل المواد المتقدمة التي تحتوي على كثافة بلورية أعلى بنسبة 50%، توفر شاشة HONOR Magic V3 ما يصل إلى 10 أضعاف القدرة على امتصاص الصدمات مقارنة بالزجاج العادي، مما يضمن تحمل حوادث السقوط العرضي. بالإضافة إلى ذلك، فإن HONOR Magic V3 مقاوم للماء بتصنيف IPX8، مما يجعله آمنًا للاستخدام حتى عند تعرضه للرذاذ.

بطارية لا يمكن التفوق عليها بسعة 5150 مللي أمبير

يتميز هاتف HONOR Magic V3 ببطارية كبيرة بسعة 5150 مللي أمبير من الجيل الثالث من بطاريات السيليكون الكربونية من HONOR، مما يوفر أداءً استثنائيًا مع تصغير الحيز الذي تشغله البطارية في نفس الوقت. وعندما تحتاج البطارية إلى الشحن مرة أخرى، يمكن للمستخدمين اختيار الشحن السريع بقوة 66 واط أو الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط مع ميزة الشحن السريع من HONOR. عند استخدام شاحن سلكي متوافق، يمكن شحن الجهاز بالكامل في غضون 45 دقيقة فقط.

بفضل هذه المزايا، يتفوق HONOR Magic V3 على منافسيه من حيثالتصميم، المتانة والصلابة، والأداء مما يجعله الخيار الرائد في سوق الهواتف الذكية الرائدة. هو يتقدم خطوة على المنافسين ويثبت نفسه كقائد لا منافس له في هذا المجال.