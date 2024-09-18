دونيس يصحح أخطاء الدانة

دونيس يصحح أخطاء الدانة
التاريخ
9/18/2024 3:13:38 PM
(MENAFN
- Al Watan)
عمل مدرب الخليج، اليوناني جيورجوس دونيس، على تصحيح أخطاء لاعبيه التي وقعوا فيها خلال مواجهة التعاون الأخيرة، والتي خسرها الدانة صفر /2، وطالب لاعبيه بنسيان تلك المواجهة، وركز على الجانب التكتيكي خلال تدريباته التحضيرية لمواجهة الفيحاء بعد غد، لحساب الجولة الرابعة، لدوري روشن السعودي للمحترفين، فبعد المران اللياقي أجرى دونيس عدة تدريبات تكتيكية، طبقت خلال المناورة الفنية القصيرة.
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