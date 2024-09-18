محاولة تهريب 60 أفعى من مطار بن غوريون

MENAFN - Khaberni) خبرني - في حادثة غير متوقعة، حاول مسافر إسرائيلي تهريب أكثر من 60 أفعى محظورة عبر رحلة قادمة من ألمانيا إلى مطار بن غوريون، مما أحدث صدمة واسعة بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

بينما كان المسافر يعتقد أنه سينجح في خطته، فوجئ الجميع بعد أن أظهرت عملية التفتيش الدقيق للأمتعة مشهدًا غريبًا وصادمًا. حيث عثر المحققون داخل حقائبه على عشرات الأكياس، كل واحد منها مليء بمجموعة من الثعابين من أنواع متعددة، جميعها محظور استيرادها. وكانت الأفاعي تتلوى داخل الأكياس، مما زاد من دهشة الجميع عند مشاهدة الصور التي انتشرت بسرعة عبر الإنترنت.

الصور والفيديوهات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت الأفاعي وهي تتدلى من الأكياس بشكل مرعب، مما أثار موجة من التعليقات والتكهنات بين المستخدمين. البعض عبر عن قلقه بشأن كيفية إدخال مثل هذه الأعداد الكبيرة من الأفاعي، بينما أعرب آخرون عن استغرابهم من الجشع الذي دفع المسافر إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة.

الواقعة لم تكن مجرد قضية تهريب حيوانات، بل كانت عرضًا مرعبًا أثار اهتمامًا كبيرًا من قبل الجمهور، الذين تساءلوا عن الدوافع والنتائج المحتملة لمثل هذا التصرف. إن هذا الحدث، بفضل انتشاره الواسع عبر الشبكات الاجتماعية، سلط الضوء على مسألة التهريب وحماية البيئة بطريقة غير متوقعة، محولًا الحادثة إلى موضوع ساخن في الأوساط الرقمية.