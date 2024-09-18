Wednesday, 18 September 2024 10:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لعبة الغميضة تقتل 4 أطفال في ناميبيا

9/18/2024 3:12:01 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - لقي أربعة أطفال أعمارهم بين 4 إلى 6 أعوام حتفهم شمال شرق ناميبيا بسبب لعبة الغميضة.

وقالت الشرطة المحلية أن الأطفال الأربعة توفوا اختناقاً، بعد أن علقوا في ثلاجة أثناء لعبهم الغميضة، ودخلوا ليختبئوا فيها ولم يستطيعوا الخروج.

وأكد قائد الشرطة في المدينة أن الأطفال بقيوا عالقين لمدة ساعة ونصف في الثلاجة، وكانت الثلاجة معطلة ولا يمكن فتحها إلا من الخارج.

وأضاف أن اثنين من الأطفال توفوا داخلها اختناقاً، وعثر على طفلين آخرين وهما في حالة سيئة وتوفوا عند وصولهم إلى المستشفى.

فيما عرف مكان الأطفال بعد تقديم الأم إخطار بفقدان أولادها.

MENAFN18092024000151011027ID1108689498

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث