لعبة الغميضة تقتل 4 أطفال في ناميبيا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - لقي أربعة أطفال أعمارهم بين 4 إلى 6 أعوام حتفهم شمال شرق ناميبيا بسبب لعبة الغميضة.
وقالت الشرطة المحلية أن الأطفال الأربعة توفوا اختناقاً، بعد أن علقوا في ثلاجة أثناء لعبهم الغميضة، ودخلوا ليختبئوا فيها ولم يستطيعوا الخروج.
وأكد قائد الشرطة في المدينة أن الأطفال بقيوا عالقين لمدة ساعة ونصف في الثلاجة، وكانت الثلاجة معطلة ولا يمكن فتحها إلا من الخارج.
وأضاف أن اثنين من الأطفال توفوا داخلها اختناقاً، وعثر على طفلين آخرين وهما في حالة سيئة وتوفوا عند وصولهم إلى المستشفى.
فيما عرف مكان الأطفال بعد تقديم الأم إخطار بفقدان أولادها.
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