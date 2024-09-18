لعبة الغميضة تقتل 4 أطفال في ناميبيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - لقي أربعة أطفال أعمارهم بين 4 إلى 6 أعوام حتفهم شمال شرق ناميبيا بسبب لعبة الغميضة.

وقالت الشرطة المحلية أن الأطفال الأربعة توفوا اختناقاً، بعد أن علقوا في ثلاجة أثناء لعبهم الغميضة، ودخلوا ليختبئوا فيها ولم يستطيعوا الخروج.

وأكد قائد الشرطة في المدينة أن الأطفال بقيوا عالقين لمدة ساعة ونصف في الثلاجة، وكانت الثلاجة معطلة ولا يمكن فتحها إلا من الخارج.

وأضاف أن اثنين من الأطفال توفوا داخلها اختناقاً، وعثر على طفلين آخرين وهما في حالة سيئة وتوفوا عند وصولهم إلى المستشفى.

فيما عرف مكان الأطفال بعد تقديم الأم إخطار بفقدان أولادها.