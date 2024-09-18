أعلنت شركة BGO عن جمع 2 مليار يورو لتمويل إستراتيجيتها الأوروبية الرابعة للقيمة المضافة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة BGO، وهي شركة عالمية متخصصة في استشارات إدارة الاستثمارات العقارية وتقديم الخدمات العقارية، أنها نجحت في جمع 2 مليار يورو لبرنامجها الاستثماري الأوروبي من خلال إستراتيجيتها الأوروبية الرابعة للقيمة المضافة. من خلال هذا الإعلان، جمع صندوق القيمة المضافة ما مجموعه 1.463 مليار يورو من الالتزامات و520 مليون يورو من خلال فرص الاستثمار المشترك في المنصات الصناعية ومراكز البيانات عالية الجودة في أوروبا. هذا هو الصندوق الرابع في إستراتيجية القيمة المضافة الأوروبية لشركة BGO، والتي استثمرت أكثر من 4 مليارات يورو منذ عام 2014.
قال John Carrafiell، الرئيس التنفيذي المشارك لـ BGO: "نجحت سلسلة القيمة المضافة الأوروبية لـ BGO الآن في اجتياز دورات متعددة على مدى أكثر من عقد من الزمان، حيث كان الصندوق الرابع أكبر زيادة لدينا حتى الآن وهو في وضع جيد للاستفادة من هذه الدورة الحالية". "إن بناء القدرات المتكاملة رأسيًا عبر بلدان متعددة والحصول على المهارات اللازمة للاستثمار في شركات ومنصات التشغيل الرائدة، مثل شركة مراكز البيانات Bulk Infrastructure والمطور والمقاول Techbau، قد أعطى إستراتيجيتنا الأوروبية ميزة فريدة".
"يستمر امتياز صندوق القيمة المضافة الأوروبي في جذب دعم قوي من المستثمرين الحاليين والجدد. وقال Toby Phelps، الشريك الإداري ورئيس الأسهم الأوروبية في BGO: "لقد ساهمت قدرة BGO على التعامل مع ظروف السوق المتغيرة وإدارة المخاطر والاستفادة من الفرص عبر الأسواق الرئيسية بأوروبا في تطوير علاقات قوية وطويلة الأمد مع مستثمرينا". "تحتفظ إستراتيجيتنا الرابعة للقيمة المضافة الأوروبية بقدر كبير من السيولة للاستفادة من الفرصة القوية في سوق العقارات الأوروبية مع دخول الأسواق فترة من الاستقرار الأكبر وآفاق النمو. "إن تدفق الصفقات المتميزة التي تتمتع بها BGO، وتاريخها القوي في الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات آفاق النمو على المدى الطويل، وعقليتنا الائتمانية القوية، سوف تستمر في تمكين النمو الناجح لمنصتنا الأوروبية".
وسوف يركز صندوق القيمة المضافة بشكل كبير على القطاعات التي تستفيد من النمو الهيكلي في الطلب، وتحديدًا قطاع المعيشة، والخدمات اللوجستية، بما في ذلك التخزين البارد والخدمات اللوجستية الحضرية، ومراكز البيانات، فضلاً عن القطاعات التي تواجه تحديات دورية تؤثر على القيم. وسيسعى الفريق إلى تطبيق خبراته في إدارة الأصول المحلية في الأسواق الأوروبية الرئيسية لتحويل الأصول منخفضة القيمة أو غير المدارة بشكل جيد في المواقع الراسخة إلى استثمارات عالية الجودة ذات عائد مستقر مرتفع على التكلفة الإجمالية.
وقال Francesco Ostuni، الشريك الإداري والمدير التنفيذي للاستثمار في أوروبا في BGO: "نحن سعداء بالدعم الذي تلقيناه لامتياز القيمة المضافة الأوروبية. إن الأداء النسبي للإستراتيجية وسجلها الحافل في تقديم فرص استثمارية مشتركة جذابة في أفضل المنصات القابلة للتطوير أدى إلى أن أكثر من 80% من المستثمرين في هذا الصندوق الجديد يتألفون من مستثمرين حاليين يستمرون في الشراكة معنا، بالإضافة إلى عدد من العلاقات الإستراتيجية الجديدة".
حول BGO
BGO هي شركة استشارية عالمية رائدة في مجال إدارة الاستثمار العقاري ومزود معترف به عالميًا للخدمات العقارية. تخدم BGO مصالح أكثر من 750 عميلاً مؤسسيًا بما يقرب من 83 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (اعتبارًا من 30 يونيو 2024) وخبرة في إدارة الأصول في العقارات المكتبية والصناعية والمتعددة المساكن ومنافذ البيع بالتجزئة والضيافة في جميع أنحاء العالم. تمتلك BGO مكاتب في 27 مدينة في ثلاث عشر دولة تتمتع بمعرفة وخبرة محلية عميقة وشبكات واسعة في المناطق التي نستثمر فيها وندير الأصول العقارية نيابة عن عملائنا في أسواق الاستثمار الأولية والثانوية والمشاركة.
تعد BGO جزءًا من SLC Management، وهي البدائل المؤسسية وأعمال إدارة الأصول التقليدية لشركة Sun Life.
تتضمن الأصول قيد الإدارة الموضحة أعلاه استثمارات في أسهم العقارات والرهن العقاري التي تديرها مجموعة شركات BGO والشركات التابعة لها، واعتبارًا من الربع الأول من عام 2021، تتضمن بعض التزامات رأس المال غير المستحقة لرأس المال التقديري حتى انتهاء صلاحيتها قانونًا وتستبعد بعض التزامات رأس المال غير المستحقة حيث يتمتع المستثمر بسلطة تقديرية كاملة على الاستثمار.
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