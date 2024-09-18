أعلنت شركة BGO عن جمع 2 مليار يورو لتمويل إستراتيجيتها الأوروبية الرابعة للقيمة المضافة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة BGO، وهي شركة عالمية متخصصة في استشارات إدارة الاستثمارات العقارية وتقديم الخدمات العقارية، أنها نجحت في جمع 2 مليار يورو لبرنامجها الاستثماري الأوروبي من خلال إستراتيجيتها الأوروبية الرابعة للقيمة المضافة. من خلال هذا الإعلان، جمع صندوق القيمة المضافة ما مجموعه 1.463 مليار يورو من الالتزامات و520 مليون يورو من خلال فرص الاستثمار المشترك في المنصات الصناعية ومراكز البيانات عالية الجودة في أوروبا. هذا هو الصندوق الرابع في إستراتيجية القيمة المضافة الأوروبية لشركة BGO، والتي استثمرت أكثر من 4 مليارات يورو منذ عام 2014.

قال John Carrafiell، الرئيس التنفيذي المشارك لـ BGO: "نجحت سلسلة القيمة المضافة الأوروبية لـ BGO الآن في اجتياز دورات متعددة على مدى أكثر من عقد من الزمان، حيث كان الصندوق الرابع أكبر زيادة لدينا حتى الآن وهو في وضع جيد للاستفادة من هذه الدورة الحالية". "إن بناء القدرات المتكاملة رأسيًا عبر بلدان متعددة والحصول على المهارات اللازمة للاستثمار في شركات ومنصات التشغيل الرائدة، مثل شركة مراكز البيانات Bulk Infrastructure والمطور والمقاول Techbau، قد أعطى إستراتيجيتنا الأوروبية ميزة فريدة".

"يستمر امتياز صندوق القيمة المضافة الأوروبي في جذب دعم قوي من المستثمرين الحاليين والجدد. وقال Toby Phelps، الشريك الإداري ورئيس الأسهم الأوروبية في BGO: "لقد ساهمت قدرة BGO على التعامل مع ظروف السوق المتغيرة وإدارة المخاطر والاستفادة من الفرص عبر الأسواق الرئيسية بأوروبا في تطوير علاقات قوية وطويلة الأمد مع مستثمرينا". "تحتفظ إستراتيجيتنا الرابعة للقيمة المضافة الأوروبية بقدر كبير من السيولة للاستفادة من الفرصة القوية في سوق العقارات الأوروبية مع دخول الأسواق فترة من الاستقرار الأكبر وآفاق النمو. "إن تدفق الصفقات المتميزة التي تتمتع بها BGO، وتاريخها القوي في الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات آفاق النمو على المدى الطويل، وعقليتنا الائتمانية القوية، سوف تستمر في تمكين النمو الناجح لمنصتنا الأوروبية".

وسوف يركز صندوق القيمة المضافة بشكل كبير على القطاعات التي تستفيد من النمو الهيكلي في الطلب، وتحديدًا قطاع المعيشة، والخدمات اللوجستية، بما في ذلك التخزين البارد والخدمات اللوجستية الحضرية، ومراكز البيانات، فضلاً عن القطاعات التي تواجه تحديات دورية تؤثر على القيم. وسيسعى الفريق إلى تطبيق خبراته في إدارة الأصول المحلية في الأسواق الأوروبية الرئيسية لتحويل الأصول منخفضة القيمة أو غير المدارة بشكل جيد في المواقع الراسخة إلى استثمارات عالية الجودة ذات عائد مستقر مرتفع على التكلفة الإجمالية.

وقال Francesco Ostuni، الشريك الإداري والمدير التنفيذي للاستثمار في أوروبا في BGO: "نحن سعداء بالدعم الذي تلقيناه لامتياز القيمة المضافة الأوروبية. إن الأداء النسبي للإستراتيجية وسجلها الحافل في تقديم فرص استثمارية مشتركة جذابة في أفضل المنصات القابلة للتطوير أدى إلى أن أكثر من 80% من المستثمرين في هذا الصندوق الجديد يتألفون من مستثمرين حاليين يستمرون في الشراكة معنا، بالإضافة إلى عدد من العلاقات الإستراتيجية الجديدة".

حول BGO

BGO هي شركة استشارية عالمية رائدة في مجال إدارة الاستثمار العقاري ومزود معترف به عالميًا للخدمات العقارية. تخدم BGO مصالح أكثر من 750 عميلاً مؤسسيًا بما يقرب من 83 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (اعتبارًا من 30 يونيو 2024) وخبرة في إدارة الأصول في العقارات المكتبية والصناعية والمتعددة المساكن ومنافذ البيع بالتجزئة والضيافة في جميع أنحاء العالم. تمتلك BGO مكاتب في 27 مدينة في ثلاث عشر دولة تتمتع بمعرفة وخبرة محلية عميقة وشبكات واسعة في المناطق التي نستثمر فيها وندير الأصول العقارية نيابة عن عملائنا في أسواق الاستثمار الأولية والثانوية والمشاركة.

تعد BGO جزءًا من SLC Management، وهي البدائل المؤسسية وأعمال إدارة الأصول التقليدية لشركة Sun Life.

تتضمن الأصول قيد الإدارة الموضحة أعلاه استثمارات في أسهم العقارات والرهن العقاري التي تديرها مجموعة شركات BGO والشركات التابعة لها، واعتبارًا من الربع الأول من عام 2021، تتضمن بعض التزامات رأس المال غير المستحقة لرأس المال التقديري حتى انتهاء صلاحيتها قانونًا وتستبعد بعض التزامات رأس المال غير المستحقة حيث يتمتع المستثمر بسلطة تقديرية كاملة على الاستثمار.

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