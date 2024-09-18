بيدزي تطلق أعمالها في الإمارات، وتسعى لإحداث قفزة نوعية في سوق الدمج والاستحواذ للشركات الصغيرة والمتوسطة

MENAFN - AETOSWire) في خطوة لتعزيز البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة بيدزي عن إطلاق منصتها الرقمية المتكاملة التي تهدف إلى تبسيط عمليات الدمج والاستحواذ للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نمواً متسارعاً، مما يزيد من الحاجة إلى حلول مبتكرة وفعالة تساهم في تسهيل عمليات الدمج والاستحواذ. وتسعى بيدزي من خلال منصتها إلى سد الفجوات القائمة في السوق وتقديم تجربة سلسة وموثوقة للشركات الراغبة في الدخول في مثل هذه العمليات.

يأتي إطلاق منصة بيدزي في لحظة محورية في ظل التوقعات بأن يصل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2030.

وفي الوقت الذي تشهد فيه الإمارات العربية المتحدة طفرة اقتصادية، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في البلاد، ارتفع نشاط الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 86 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 4% عن العام السابق. وبالتزامن مع تزايد اهتمام المستثمرين واستراتيجيات الحكومة مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 لتوجيه التنوع الاقتصادي، تزداد الحاجة لحلول الدمج والاستحواذ الفعالة والسهلة الوصول التي تناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

نهج بيدزي المبتكر للدمج والاستحواذ

تهدف بيدزي إلى إحداث تغيير جذري في واقع مشهد الدمج والاستحواذ من خلال منصتها التي تضم مجموعة متكاملة من الخدمات في واجهة مستخدم واحدة سهلة الاستخدام. حيث توفر المنصة حلولاً شاملة، بما في ذلك تقييم الأعمال والتسويق ومطابقة المشترين والفحص القانوني والدعم القانوني والإغلاق الآمن من خلال خدمات الضمان الموثوق بها. من خلال دمج هذه الخدمات، تعالج بيدزي التحديات الشائعة في عملية الدمج والاستحواذ مثل التكاليف المرتفعة ونماذج الخدمة المجزأة، مما يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة بديلاً أسهل وأوفر من حيث التكلفة.

وفي تعليقه على إطلاق الشركة قال أكشاي دوساج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيدزي: "إن مهمتنا هي جعل عملية الدمج والاستحواذ في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي حيوية للنشاط الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة. تزيل منصة بيدزي التعقيدات والحواجز المرتبطة تقليدياً بمعاملات الدمج والاستحواذ، مما يوفر تجربة شفافة وآمنة وسلسة تمكّن الشركات من اتخاذ قرارات مدروسة."

تتميز منصة بيدزي بتصميم سهل الاستخدام يساعد على تبسيط الإجراءات، مما يضمن تجربة سلسة من البداية إلى النهاية. كما توفر منصة بيدزي بيانات كل من المشترين والبائعين في ظل تدابير الأمن المحسّن، بما في ذلك الإعلانات المجهولة والتحقق الصارم من هوية العميل، كما توفر المنصة أيضاً مواد تسويقية شاملة وبيانات مفصلة لدعم اتخاذ القرارات، ومعالجة الحاجة الملحة للمعلومات الموثوقة في عملية الدمج والاستحواذ. تختلف بيدزي عن وسطاء الأعمال ومستشاري الدمج والاستحواذ التقليديين في الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير دعم قانوني متميز لإنشاء الوثائق والتفاوض والإنهاء، مما يضمن أن تفي المعاملات بأعلى معايير النزاهة القانونية.

التأثير والآفاق المستقبلية

من المتوقع أن يؤثر إطلاق بيدزي بشكل كبير على سوق الدمج والاستحواذ في الإمارات العربية المتحدة، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. من خلال التوافق مع الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات ومعالجة الاحتياجات المحددة لهذا القطاع النامي، فإن بيدزي في وضع جيد لدعم رؤية الإمارات العربية المتحدة لنظام بيئي ريادي مزدهر.

وأضاف آصف رشيد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بيدزي: "تلتزم بيدزي بدفع نمو الشركات والاستثمارات في الإمارات العربية المتحدة. حيث لا تقتصر دور منصتنا على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط ولكنها تتماشى أيضاً مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للإمارات العربية المتحدة، مما يمهد الطريق لبيئة دمج واستحواذ أكثر كفاءة وشمولية."

يعد دخول بيدزي إلى سوق الإمارات العربية المتحدة خطوة حاسمة إلى الأمام في قطاع الدمج والاستحواذ، حيث يوفر حلاً سهلاً وآمناً يركز على المستخدمين من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي ظل النمو المستمر الذي تشهده الإمارات العربية المتحدة في النمو وتنويع اقتصادها، فإن بيدزي على استعداد للعب دور رئيسي في تسهيل المعاملات التجارية الناجحة ودعم الأهداف الاقتصادية الطموحة للبلاد.

نبذة عن "بيدزي ":

تُعد منصة "بيدزي " منصة رقمية رائدة في مجال الدمج والاستحواذ بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم حلولاً مبتكرة وشاملة لتسهيل هذه العمليات المعقدة. من خلال منصتنا، نوفر سوقاً متكاملاً ومدروساً يجمع بين البائعين والمشترين المؤهلين، مما يضمن إجراء صفقات تجارية آمنة وشفافة وفعالة.

تتميز "بيدزي " بتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التي تشمل تقييم الشركات، والتسويق الاستراتيجي، ومطابقة المشترين بدقة، والدعم القانوني، وإدارة الحسابات الضامنة. هذه الخدمات مجتمعة تساهم في تبسيط عملية الدمج والاستحواذ وتقليل المخاطر المرتبطة بها.

نسعى في "بيدزي " إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تحقيق الرؤى الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال منصتنا، نهدف إلى تمكين رواد الأعمال والشركات من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية في مجال الدمج والاستحواذ.

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