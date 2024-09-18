أوراڤل تطلق علامة فنادق صنداي الفاخرة في دبي

أعلنت أوراڤل للإقامة الفندقية عن إطلاق علامتها الفندقية الفاخرة، صنداي، في دبي. ويُمثل افتتاح فندق صنداي هوليداي إنترناشيونال دبي انطلاقة هذه العلامة المتميزة في المنطقة.

يقع الفندق الجديد، الذي يمتد على مساحة 44000 قدم مربع، في موقع استراتيجي بمنطقة بر دبي، بالقرب من مول برجمان ومحطة المترو، ويوفر إطلالة خلابة على خور دبي. ويحتوي الفندق على أكثر من 200 غرفة فاخرة تتميز بتصميمها الأنيق وبتوفير أحدث وسائل الراحة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تلبي مختلف الأذواق.

كما يساعد، موقع الفندق المتميز في قلب دبي، الضيوف على الوصول إلى العديد من المعالم السياحية الشهيرة مثل خور دبي ودبي دولفيناريوم وبرواز دبي.

تُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوراڤل لتوسيع نطاق تواجدها في الأسواق العالمية، حيث تستهدف الشركة مجموعة من المناطق الحيوية في دبي لنشر سلسة فنادق صنداي، بما في ذلك ديرة، وشارع الشيخ زايد، وداون تاون، ونخلة جميرا، ودبي مارينا، وأبراج الإمارات، والخليج التجاري، والبرشاء.

وقد تم تصميم سلسة فنادق صنداي لتلبية الاحتياجات المتطورة باستمرار للمسافرين العصريين وتوفير إقامة مثالية لهم لإعادة الاسترخاء. كما تلبي صنداي الطلب المتزايد على الإقامات الفاخرة التي تجمع بين التصميم الراقي ووسائل الراحة والخدمات الراقية. ويبتعد الفندق عن قالب الفنادق التقليدية ويقدم عرضاً فريداً من نوعه من الفخامة العصرية إلى جانب تجارب مصممة بعناية لتمكين الضيوف من الاسترخاء على طريقتهم الخاصة.

وتقدم فنادق صنداي تجربة غامرة مصممة لإشراك المجتمع المحلي وإبراز إبداعاته. حيث يضم كل فندق فريق مميز من المتخصصين المدربين تدريباً عالياً في مجال الضيافة لضمان تقديم خدمات مخصصة تناسب المتطلبات الخاصة بكل ضيف. حيث يتم التعامل مع النزلاء، منذ لحظة وصولهم، من خلال عملية تسجيل الوصول سلسة، بالإضافة إلى وجود موظفين متاحين على مدار الساعة لتلبية احتياجاتهم.

كما تتميز سلسلة فنادق صنداي بوسائل الراحة الفاخرة المصممة لتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية. حيث يتميز كل فندق بغرف فسيحة وأنيقة مجهزة بوسائل الراحة الحديثة مثل خدمة الإنترنت اللاسلكي عالي السرعة، وأجهزة التلفاز ذات الشاشات المسطحة، وأغطية الأسرة الفاخرة، والحمامات ذات التجهيز الجيد. كما توفر العديد من فنادق صنداي المزيد من وسائل الرفاهية مثل تناول الطعام داخل الغرف، وثلاجات صغيرة، ولوازم استحمام فاخرة. بالإضافة إلى خدمة غرف مميزة والتوصيات المحلية وأي طلبات خاصة، مما يضمن إقامة لا تُنسى لجميع الزوار.

تعتبر أوراڤل للإقامة الفندقية، الشركة الأم لفنادق ومنازل أويو، هي سلسلة فنادق ونزل عالمية رائدة في مجال الضيافة ولها حضور في أكثر من 35 دولة.

وفي تعليقه على افتتاح الفندق الجديد قال أنكيت تاندون، الرئيس التنفيذي لأوراڤل للإقامة الفندقية في جنوب شرق آسيا: " لقد حققت فنادق صنداي نجاحاً ملحوظاً منذ انطلاقها في الهند، مما عزز ثقتنا في إمكانية التوسع إلى الأسواق العالمية. وتبرز دبي كخيار مثالي لانطلاقتنا الدولية بفضل موقعها الاستراتيجي كمركز عالمي للأعمال ومحطة رئيسية للسفر. من خلال توفير خيارات إقامة عالية الجودة تلبي احتياجات المسافرين بغرض الأعمال والترفيه، نسعى إلى تقديم تجربة فنادق صنداي إلى قاعدة عملاء أوسع".

تم إطلاق سلسلة فنادق صنداي، وهي علامة فندقية متميزة في مايو 2023 في الهند من قبل المشروع المشترك بين سوفت بنك وأوراڤل للإقامة الفندقية. حيث تم إطلاق أول فندق صنداي في الوجهة التراثية المشهورة عالمياً في جايبور. واليوم يوجد في الهند ثلاثة فنادق تحمل العالة التجارية صنداي مع خطة لزيادة هذا العدد إلى 25 فندقاً بحلول نهاية مارس 2025.