أوراڤل تطلق علامة فنادق صنداي الفاخرة في دبي

(MENAFN
- AETOSWire)
أعلنت أوراڤل للإقامة الفندقية عن إطلاق علامتها الفندقية الفاخرة، صنداي، في دبي. ويُمثل افتتاح فندق صنداي هوليداي إنترناشيونال دبي انطلاقة هذه العلامة المتميزة في المنطقة.
يقع الفندق الجديد، الذي يمتد على مساحة 44000 قدم مربع، في موقع استراتيجي بمنطقة بر دبي، بالقرب من مول برجمان ومحطة المترو، ويوفر إطلالة خلابة على خور دبي. ويحتوي الفندق على أكثر من 200 غرفة فاخرة تتميز بتصميمها الأنيق وبتوفير أحدث وسائل الراحة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تلبي مختلف الأذواق.
كما يساعد، موقع الفندق المتميز في قلب دبي، الضيوف على الوصول إلى العديد من المعالم السياحية الشهيرة مثل خور دبي ودبي دولفيناريوم وبرواز دبي.
تُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوراڤل لتوسيع نطاق تواجدها في الأسواق العالمية، حيث تستهدف الشركة مجموعة من المناطق الحيوية في دبي لنشر سلسة فنادق صنداي، بما في ذلك ديرة، وشارع الشيخ زايد، وداون تاون، ونخلة جميرا، ودبي مارينا، وأبراج الإمارات، والخليج التجاري، والبرشاء.
وقد تم تصميم سلسة فنادق صنداي لتلبية الاحتياجات المتطورة باستمرار للمسافرين العصريين وتوفير إقامة مثالية لهم لإعادة الاسترخاء. كما تلبي صنداي الطلب المتزايد على الإقامات الفاخرة التي تجمع بين التصميم الراقي ووسائل الراحة والخدمات الراقية. ويبتعد الفندق عن قالب الفنادق التقليدية ويقدم عرضاً فريداً من نوعه من الفخامة العصرية إلى جانب تجارب مصممة بعناية لتمكين الضيوف من الاسترخاء على طريقتهم الخاصة.
وتقدم فنادق صنداي تجربة غامرة مصممة لإشراك المجتمع المحلي وإبراز إبداعاته. حيث يضم كل فندق فريق مميز من المتخصصين المدربين تدريباً عالياً في مجال الضيافة لضمان تقديم خدمات مخصصة تناسب المتطلبات الخاصة بكل ضيف. حيث يتم التعامل مع النزلاء، منذ لحظة وصولهم، من خلال عملية تسجيل الوصول سلسة، بالإضافة إلى وجود موظفين متاحين على مدار الساعة لتلبية احتياجاتهم.
كما تتميز سلسلة فنادق صنداي بوسائل الراحة الفاخرة المصممة لتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية. حيث يتميز كل فندق بغرف فسيحة وأنيقة مجهزة بوسائل الراحة الحديثة مثل خدمة الإنترنت اللاسلكي عالي السرعة، وأجهزة التلفاز ذات الشاشات المسطحة، وأغطية الأسرة الفاخرة، والحمامات ذات التجهيز الجيد. كما توفر العديد من فنادق صنداي المزيد من وسائل الرفاهية مثل تناول الطعام داخل الغرف، وثلاجات صغيرة، ولوازم استحمام فاخرة. بالإضافة إلى خدمة غرف مميزة والتوصيات المحلية وأي طلبات خاصة، مما يضمن إقامة لا تُنسى لجميع الزوار.
تعتبر أوراڤل للإقامة الفندقية، الشركة الأم لفنادق ومنازل أويو، هي سلسلة فنادق ونزل عالمية رائدة في مجال الضيافة ولها حضور في أكثر من 35 دولة.
وفي تعليقه على افتتاح الفندق الجديد قال أنكيت تاندون، الرئيس التنفيذي لأوراڤل للإقامة الفندقية في جنوب شرق آسيا: " لقد حققت فنادق صنداي نجاحاً ملحوظاً منذ انطلاقها في الهند، مما عزز ثقتنا في إمكانية التوسع إلى الأسواق العالمية. وتبرز دبي كخيار مثالي لانطلاقتنا الدولية بفضل موقعها الاستراتيجي كمركز عالمي للأعمال ومحطة رئيسية للسفر. من خلال توفير خيارات إقامة عالية الجودة تلبي احتياجات المسافرين بغرض الأعمال والترفيه، نسعى إلى تقديم تجربة فنادق صنداي إلى قاعدة عملاء أوسع".
تم إطلاق سلسلة فنادق صنداي، وهي علامة فندقية متميزة في مايو 2023 في الهند من قبل المشروع المشترك بين سوفت بنك وأوراڤل للإقامة الفندقية. حيث تم إطلاق أول فندق صنداي في الوجهة التراثية المشهورة عالمياً في جايبور. واليوم يوجد في الهند ثلاثة فنادق تحمل العالة التجارية صنداي مع خطة لزيادة هذا العدد إلى 25 فندقاً بحلول نهاية مارس 2025.
MENAFN18092024004146001356ID1108689477
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.