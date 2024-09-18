Riyadh Air تتعاون مع شركة Sutherland لبناء عمليات مالية رقمية أولى مع الأتمتة الذكية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Riyadh Air وSutherland عن اتفاقية شراكة ستدعم بموجبها حلول Sutherland الرقمية الأولى العمليات المالية للشركة.

ستتيح منصة ®Sutherland altra ، وهي منصة متطورة ومستعدة للمستقبل لحلول التمويل، لشركة الطيران تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان إدارة سلسة من المبيعات إلى النقد، مع المحاسبة المتكاملة للإيرادات والحسابات المستحقة وخدمات ضمان الإيرادات الشاملة.

تأسست شركة Riyadh Air في عام 2023، ومن المقرر أن تصبح شركة الطيران الوطنية الجديدة للمملكة العربية السعودية. وبحلول عام 2030، تهدف إلى العمل إلى أكثر من 100 وجهة محلية وعالمية.

قال آدم بوقديدة، المدير المالي لشركة Riyadh Air: "نهدف في Riyadh Air إلى أن نكون أول شركة طيران رقمية في العالم، وشراكتنا مع Sutherland هي خطوة محورية في مهمتنا لتحقيق هذا الهدف". "إن اعتماد التقنيات ذات المستوى العالمي، مثل ®Sutherland altra، لتحسين عملياتنا المالية يؤكد التزامنا المشترك بالابتكار والتميز. "نحن نركز بشكل كبير على عروضنا الرقمية للعملاء وهذه الشراكة مع Sutherland ستدعمنا بقوة بالبنية التحتية التكنولوجية الحيوية لتحقيق هذا الوعد".

تقدم ®Sutherland altra، الذي تم بناؤها على تقنية مفتوحة المصدر وخالية من التعليمات البرمجية القديمة، بنية تعتمد على الخدمات المصغرة والتي توفر رؤى عميقة حول الإيرادات والمستحقات، مما يُمكِّن شركات الطيران من اتخاذ قرارات مستنيرة وفي الوقت المناسب. علاوة على ذلك، باستخدام وحدتي altraPRA وaltraAR، تستطيع شركة الطيران تبسيط كل من محاسبة الإيرادات وحسابات القبض، مما يجعل العملية برمتها من المبيعات إلى النقد سلسة.

قال Banwari Agarwal، الرئيس التنفيذي للسفر والنقل والخدمات اللوجستية والضيافة في شركة Sutherland: "نحن متحمسون لتمكين Riyadh Air من خلال الأساس التكنولوجي الضروري لتحقيق أهداف النمو الطموحة. من خلال الاستفادة من ®Sutherland altra، ستتمكن شركة Riyadh Air من فتح مستويات جديدة من الأداء الرقمي، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج قابلة للقياس".

وقال خالد الصالح، نائب الرئيس الأول والعضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Sutherland: "نحن على ثقة من أن شراكتنا ستمكن Riyadh Air من إحداث ثورة في قطاع الطيران بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وإطلاق العنان لإمكانات القطاعات الرئيسية لدفع التنوع الاقتصادي. مع تحول المملكة في صناعة السفر والسياحة، والمساهمة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الرحلة. مع توقع أن يتجاوز قطاع السفر العالمي 11 تريليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يكون مطار الملك سلمان القادم في الرياض واحدًا من أكبر المطارات في العالم".

حول Riyadh Air

Riyadh Air، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، هي شركة طيران عالمية المستوى. تم إطلاقها في مارس 2023، وستكون شركة الطيران التي تقودها رقميًا شركة طيران كاملة الخدمات تتبنى أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية عبر أسطولها المتقدم من الطائرات. ستزود Riyadh Air طائراتها بالميزات الأكثر تطورًا والأحدث مع التصميمات الداخلية المبتكرة والأفضل في فئتها، بما في ذلك الجيل القادم من أنظمة الترفيه الرقمية على متن الطائرة وحلول الاتصال. ستعمل شركة Riyadh Air على ربط ضيوفها بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030 من خلال تقديم تجربة ضيوف استثنائية مع الضيافة السعودية الأصيلة والدافئة في القلب من عملياتها. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة موقعنا على الإنترنت: .

حول Sutherland

في Sutherland، نحن شريك عالمي رائد في مجال الأعمال والتحول الرقمي. نحن نعمل مع العلامات التجارية الشهيرة في جميع أنحاء العالم عبر الصناعات، بما في ذلك السفر والضيافة. نقدم لعملائنا عرضًا فريدًا للقيمة من خلال التكنولوجيا الرائدة في السوق والتميز في العمليات التجارية. من خلال الاستفادة من منتجاتنا ومنصاتنا المتقدمة، فإننا نعمل على قيادة التحول الرقمي، وتحسين العمليات التجارية المهمة، وإعادة ابتكار التجارب، وتقديم حلول جديدة، كل ذلك من خلال نموذج سلس "كخدمة". اعرف المزيد على:

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