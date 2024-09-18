سماع دوي انفجارات أجهزة لاسلكية في الضاحية الجنوبية لبيروت وعدة مناطق لبنانية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
"الصحة اللبنانية": 9 قتلى و 300 مصاب في تفجيرات الأجهزة اللاسلكية اليوم
وسائل إعلام لبنانية تعلن سقوط قتلى في انفجارات الأجهزة اللاسلكية الجديدة
الانفجارات الجديدة في لبنان طالت أجهزة "ووكي توكي"
أفادت تقارير إعلامية من لبنان بسماع دوي انفجارات جديدة في مناطق من الضاحية الجنوبية لبيروت وبعد يوم واحد من التفجيرات المتزامنة لأجهزة الاتصال اللاسلكي
"البيجر" .
وتحدثت المعلومات عن ان الانفجارات الجديدة مرتبطة بأجهزة اتصالات لاسلكية، ووقعت في عدة مناطق لبنانية اضافة
الى
بيروت.
وقالت وكالة فرانس برس إن الانفجارات طالت أجهزة لاسلكي "ووكي توكي"، وأفادت معلومات بأن بعضها وقع في عدد من المنازل وأثناء تشييع قتلى انفجارات الثلاثاء.
وحذر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب من أن الانفجارات الجديدة "نذير"
حرب
تتسع.
وأكدت وسائل اعلام لبنانية سقوط قتلى نتيجة الموجة الجديدة من انفجارات اجهزة الاتصال اللاسلكية.
وقال موقع تلفزيون الجديد ان 3 أشخاص قضوا
في
بلدة
سحمر.
ولاحقاً أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 9 قتلى ونحو 300 مصاب في سلسلة التفجيرات الجديدة للأجهزة اللاسلكية
في
لبنان
اليوم.
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