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سماع دوي انفجارات أجهزة لاسلكية في الضاحية الجنوبية لبيروت وعدة مناطق لبنانية

9/18/2024 3:08:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • "الصحة اللبنانية": 9 قتلى و 300 مصاب في تفجيرات الأجهزة اللاسلكية اليوم
  • وسائل إعلام لبنانية تعلن سقوط قتلى في انفجارات الأجهزة اللاسلكية الجديدة
  • الانفجارات الجديدة في لبنان طالت أجهزة "ووكي توكي"

أفادت تقارير إعلامية من لبنان بسماع دوي انفجارات جديدة في مناطق من الضاحية الجنوبية لبيروت وبعد يوم واحد من التفجيرات المتزامنة لأجهزة الاتصال اللاسلكي
"البيجر" .

وتحدثت المعلومات عن ان الانفجارات الجديدة مرتبطة بأجهزة اتصالات لاسلكية، ووقعت في عدة مناطق لبنانية اضافة
الى
بيروت.

وقالت وكالة فرانس برس إن الانفجارات طالت أجهزة لاسلكي "ووكي توكي"، وأفادت معلومات بأن بعضها وقع في عدد من المنازل وأثناء تشييع قتلى انفجارات الثلاثاء.

وحذر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب من أن الانفجارات الجديدة "نذير"
حرب
تتسع.

وأكدت وسائل اعلام لبنانية سقوط قتلى نتيجة الموجة الجديدة من انفجارات اجهزة الاتصال اللاسلكية.

وقال موقع تلفزيون الجديد ان 3 أشخاص قضوا
في
بلدة
سحمر.

ولاحقاً أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 9 قتلى ونحو 300 مصاب في سلسلة التفجيرات الجديدة للأجهزة اللاسلكية
في
لبنان
اليوم.

MENAFN18092024000130011022ID1108689452

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