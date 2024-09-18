العدل إطلاق خدمة شهادة منطوق حكم مدني حصريا عبر تطبيق سهل

أعلن العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي عن إطلاق خدمة «شهادة منطوق حكم مدني» حصريا عبر تطبيق «سهل» التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية.

وقال الوسمي إن الخدمة تتيح لمقدم الطلب إصدار فوري لخمسة أنواع من شهادات منطوق الحكم وذلك بعد اختيار درجة الحكم وسداد رسم الشهادة.

وأوضح ان أنواع الشهادات هي شهادة منطوق حكم ابتدائي (مدني)، وشهادة منطوق حكم ابتدائي (أسرة)، وشهادة منطوق حكم استئناف (مدني)، وشهادة منطوق حكم استئناف (أسرة)، وشهادة منطوق حكم مدني تمييز، موضحا أن الخدمة موجودة من ضمن خدمات الشهادات التي تقدمها وزارة العدل عبر تطبيق «سهل».

وأكدت وزارة العدل أنها مستمرة في تكثيف جهودها باتجاه التحول الرقمي وتعزيز مشاركتها في عملية إطلاق الخدمات عبر تطبيق «سهل» وأن هدفها الأساسي من ذلك هو خدمة جمهور المتقاضين.