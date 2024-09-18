العدل إطلاق خدمة شهادة منطوق حكم مدني حصريا عبر تطبيق سهل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أسامة أبو السعود
أعلن وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي عن إطلاق خدمة «شهادة منطوق حكم مدني» حصريا عبر تطبيق «سهل» التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية.
وقال الوسمي إن الخدمة تتيح لمقدم الطلب إصدار فوري لخمسة أنواع من شهادات منطوق الحكم وذلك بعد اختيار درجة الحكم وسداد رسم الشهادة.
وأوضح ان أنواع الشهادات هي شهادة منطوق حكم ابتدائي (مدني)، وشهادة منطوق حكم ابتدائي (أسرة)، وشهادة منطوق حكم استئناف (مدني)، وشهادة منطوق حكم استئناف (أسرة)، وشهادة منطوق حكم مدني تمييز، موضحا أن الخدمة موجودة من ضمن خدمات الشهادات التي تقدمها وزارة العدل عبر تطبيق «سهل».
وأكدت وزارة العدل أنها مستمرة في تكثيف جهودها باتجاه التحول الرقمي وتعزيز مشاركتها في عملية إطلاق الخدمات عبر تطبيق «سهل» وأن هدفها الأساسي من ذلك هو خدمة جمهور المتقاضين.
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